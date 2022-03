El oficialismo intentará forzar en el Consejo de la Magistratura la elección de 5 ternas de jueces para Comodoro Py

El Consejo de la Magistratura de la Nación

El Consejo de la Magistratura de la Nación tratará en su plenario de mañana las ternas para las vacantes que hay en los tribunales de Comodoro Py : dos en la Cámara Federal y tres en los juzgados de primera instancia. Pero hasta hoy no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición para aprobarlos. Ese acuerdo es indispensable porque ninguno de los dos sectores tiene los votos por si mismo para avanzar. En ese contexto, aparecieron algunas desconfianzas internas sobre algún cambio de posición de último momento.

“Seguimos hablando, como siempre, y lo vamos a hacer hoy. Pero es complicado” , le dijo a Infobae una fuente del oficialismo en el Consejo. En la oposición señalan que el diálogo siempre está pero que mañana sus votos no estarán para aprobar las ternas. La discusión central es cuáles son los candidatos de los ternas. Pero es más amplia y alcanza a la disputa política nacional que hay entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Los cargos a cubrir en la Cámara Federal son los de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -trasladados allí durante el gobierno de Mauricio Macri y que la Corte Suprema dijo que eran transitorios hasta que se cubran las vacantes por concurso- y los juzgados en los que estaban Rodolfo Canicoba Corral, Sergio Torres y Claudio Bonadio.

La terna del oficialismo para la Cámara Federal la encabezan el juez federal de Tucumán Fernando Poviña, la fiscal Cecilia Incardona y el juez en lo penal económico Javier López Biscayart. El dictamen de la oposición incluye en puestos expectantes a Bertuzzi y al también juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.

El tema ya fue tratado hace dos semanas pero oficialismo y oposición acordaron suspender el tratamiento porque no estaban los votos. Para aprobar un concurso de jueces se necesitan nueve votos. El oficialismo tiene siete consejeros y la oposición seis. La negociación es inevitable.

Los integrantes del oficialismo son: el representante del Poder Ejecutivo Gernónimo Ustarroz, las diputadas Vanesa Siley y Graciela Camaño, los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, el juez Alberto Lugones y el representante de los académicos Diego Molea. La oposición la integran los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, el diputado Pablo Tonelli y la senadora Silvia Giacoppo.

Los consejeros que suelen votar a favor de las propuesta del oficialismo: Gernónimo Ustarroz, las diputadas Vanesa Siley y Graciela Camaño, los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, el juez Alberto Lugones y el representante de los académicos Diego Molea.

Las negociaciones están trabadas. No hay acuerdos. Fuentes del Consejo señalaron que hoy esas conversaciones iban a continuar para tratar de destrabar los concursos. “Pero no es fácil. Lo más probable es que para mañana no haya acuerdo”, señalaron dos concursos.

Lo que se negocian son cargos de jueces: aprobar ternas con candidatos vinculados a los sectores políticos y judiciales de los consejeros. Es el primer paso. Luego de aprobada la terna pasa al Poder Ejecutivo que elige a uno de los candidatos y lo envía al Senado para su aprobación final.

“Nuestro acuerdo es en el Consejo. ¿Cómo nos aseguramos que después se cumpla en el Senado y sobre todo en un momento de internas que tiene el gobierno?” , se pregunta con desconfianza un consejero de la oposición. “Siempre fuimos buenos pagadores”, responden en el oficialismo.

La oposición la integran los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, el diputado Pablo Tonelli y la senadora Silvia Giacoppo. ¿Alguno cambiará su voto y apoyará las ternas impulsadas por la Casa Rosada?

Hay una fecha que apremia y es el 15 de abril. Ese es del día que debería haber un nuevo Consejo. En diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del cuerpo y dispuso que debe haber una nueva ley o regresar a su composición anterior de 20 integrantes. Para eso le dio 120 días que vencen el 15 de abril. Si para esa fecha no hay un nuevo Consejo, todo lo que haga en adelante será nulo.

Pocos creen que el 15 de abril haya un nuevo Consejo por lo que si los concursos de Comodoro Py no se aprueban antes de esa fecha quedarán para un momento incierto.

Lo que puede cambiar para mañana es que a pesar que no están los votos el oficialismo fuerce una votación sobre los concursos . “Es una manera de exponer donde está cada uno. Los que quieren avanzar con el trabajo del Consejo y los que no”, dice un hombre del oficialismo. “Si hacen eso es para desgastarnos porque nuestros votos hoy no están”, responden en la oposición.

SEGUÍ LEYENDO: