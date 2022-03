La acalorada discusión entre Vidal, Espert, Tetaz y un diputado de Carrió por el aval al acuerdo con el FMI en Diputados

María Eugenia Vidal, José Luis Espert y Martín Tetaz

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, hizo el primer movimiento, ayer, a través de las redes sociales. Criticó el aval de Juntos por el Cambio en Diputados al acuerdo que el Gobierno negoció con el FMI: “ ¿Para qué lo votaron? ”, le reprochó a María Eugenia Vidal, en el inicio de un ida y vuelta que incluyó, además, a otros legisladores como Martín Tetaz y Juan Manuel López.

“No votamos el acuerdo. Ni lo votaríamos bajo las condiciones actuales. Votamos el crédito que evita el default, porque ya conocemos sus efectos aún más catastróficos . No hay nada menos liberal que votar a favor de llevar al país al default y no honrar las deudas”, fue la primer respuesta de la ex gobernadora bonaerense al economista, que votó en contra del proyecto impulsado por la Casa Rosada, al igual que Máximo Kirchner y los diputados de La Cámpora.

Espert continuó con la discusión: “No hay préstamo del FMI sin programa con el FMI. Son las dos caras de la misma moneda. Votar el préstamo fue votar el programa que ya era oficial y público desde el 3-3. Lo conocían. Tengan vergüenza y defiéndanlo . No nieguen que votaron ese programa (contra la gente) con el FMI”.

Otra vez Vidal replicó. Aseguró que Juntos por el Cambio está en contra de la suba de impuestos y que “votará en contra” si llega esta posibilidad al Congreso. De todas formas, agregó: “No vamos a ser cómplices como quieren La Cámpora y la Izquierda de llevar el país al default”. Y amplió: “Las reservas netas no alcanzan para pagar, ¿proponés q se pague con los USD de los ahorristas que están encajados en el BCRA? Gran propuesta liberal, como entrar en default”.

A la discusión virtual se sumó Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica. Acusó a Espert de “mentir”, de “perverso” y de “populista”. “ No sé quién lo manda a este señor pero hoy, cómo en la campaña del 2019, más funcional a Cristina Kirchner no se consigue ”, señaló el legislador.

“Perverso es no tener bolas y oponerse a un plan que es pésimo para el pueblo al que servimos. Se rechazaba la ley, se pagaba con Reservas (las recuperabas del FMI después de acordar) evitando un default. Funcionales a los K son los que votan sus leyes. No los que las rechazamos”, respondió el economista.

Pero el cruce no quedó ahí, escaló en tensión. “Autopercibirte con ‘bolas’ no oculta lo servil que fuiste y sos. Fuiste el más funcional a los K siendo candidato a Presidente en 2019 para ayudar a que Macri no llegue al balotaje. Imperdonable. Hacete el rudo, votá con La Cámpora y que Dios te perdone”, volvió a replicar el diputado ligado a Elisa Carrió.

Con un mensaje más conciliador se sumó también el radical Tetaz. “(Al Gobierno) les quedan 2.300 millones de reservas y si bajábamos la operación de crédito público no se podía volver a tratar en el año. El mejor voto era en contra del default. Podemos ahora mejor ocuparnos del kirchnerismo en vez de pelear entre opositores? Es una idea ”, aseguró.

La semana pasada, la mayoría de los bloques opositores respaldaron el acuerdo con el FMI, con excepción de Máximo Kirchner y los legisladores de La Cámpora, que rechazaron la propuesta. Lo mismo hicieron los liberales bonaerenses de Avanza Libertad, Espert y Carolina Píparo; el economista libertario, Javier Milei y su compañera de bloque, Victorial Villarruel.

También votaron en contra los diputados de la izquierda Romina del Plá, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca. Y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). La sesión duró más de 12 horas, y la iniciativa obtuvo 202 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones.

Del Frente de Todos surgieron las 13 abstenciones. Entre ellas las de Hugo Yasky, Sergio Palazzo, y Daniel Gollan. Además se abstuvo Itai Hagman, el diputado que responde políticamente a Juan Grabois mientras que sus otros dos legisladores, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, votaron en contra.

