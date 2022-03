Reunión de urgencia de Juntos por el Cambio para definir un proyecto alternativo sobre el acuerdo con el FMI

Lopez, Negri y Ritondo, líderes de la oposición en el Congreso

Los diputados Mario Negri y Lisandro Nieri por la UCR, Cristian Ritondo y Luciano Laspina por el PRO, Juan Manuel López por la CC, Rodrigo de Loredo por Evolución y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal se reúnen esta mañana para definir el camino a seguir por Juntos por el Cambio respecto a la discusión por el proyecto de ley que habilita al Gobierno Nacional a tomar deuda del Fondo Monetario Internacional.

La estrategia que plantea Juntos por el Cambio es que acompañan la toma del crédito excepcional que el Gobierno negoció con el FMI pero no quieren votar el artículo dos del proyecto, que es el que establece el Programa Económico y Financiero que acordaron las partes. Para la oposición eso sería avalar la totalidad del plan económico del Gobierno y aseguran que no están dispuesto a hacerlo.

Aunque repiten que la intención es que la Argentina no caiga en default, teniendo en cuenta el vencimiento que tiene que afrontar el próximo 22 de marzo por USD 2.900 millones con el FMI, aún no se sabe si los legisladores de Juntos por el Cambio hoy no brindarían su voto para darle media sanción a la norma.

Lousteau, Tetaz, De Loredo

Ayer hubo reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se mostró abierto a discutir modificaciones al proyecto original, por lo que desde el interbloque opositor tienen la intención de llevarle un proyecto alternativo.

Lo que hasta ahora es seguro es que la ley que propondrá Juntos por el Cambio tendrá en el artículo primero la autorización al Ejecutivo de tomar la deuda con el FMI, las dudas surgen en si habrá más artículos y su contenido.

Una opción que se estaba estudiando es que en vez de dejar el texto que busca la aprobación de los Programas Económico y Financiero que se auditarán cada tres meses, y que podría acercar a JxC con el FdT es que el artículo segundo establezca que se faculta al Gobierno a coordinar metas con el FMI.

Asimismo, hay un sector que quiere avanzar en un tercer artículo. Encabezado por De Loredo, buscan que quede explicitado en el proyecto de ley el compromiso de no aumentar ningún impuesto. “El Congreso debe explícitamente incorporar el compromiso de no aumentar retenciones ni ningún tipo de aumento impositivo”, dijo el Presidente del Bloque de Diputados de Evolución Radical

“Lo que resuelva y sancione el Congreso debe explícitamente incorporar el compromiso de no aumentar retenciones ni ningún tipo de aumento impositivo para cumplir metas con el FMI. Una cosa es garantizar instrumentos financieros para que el país no vaya a default y otra es avalar que la política siga sin hacer el esfuerzo”, escribió De Loredo en sus redes sociales.

Los que también harán pública su posición esta tarde son los diputados del Interbloque Federal que preside el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez. A las 14 el grupo que cuenta con 8 diputados, de los cuales dos forman parte del plenario de Comisión de Presupuesto y de Finanzas que debería dictaminar esta tarde, explicitará su posición respecto del proyecto de ley.

La posición del bloque que comanda Rodríguez será fundamental hoy porque, entre ambas comisiones, hay 39 diputados del Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 del PRO, 12 de la UCR, 3 de Evolución y 3 de la Coalición Cívica); dos del Interbloque Federal y uno del interbloque Provincias Unidas.

Para esta tarde también está previsto un zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para definir, teniendo en cuenta las circunstancias y lo que termine siendo el texto del proyecto, el posicionamiento de los legisladores que conforman la Comisión respecto si acompañan o no al Gobierno.

SEGUÍ LEYENDO: