La reflexión de María Eugenia Vidal sobre los altibajos en su peso: “Detrás de cada cuerpo hay una persona que sufre”

El posteo de María Eugenia Vidal con una reflexión sobre los cambios en el peso en su cuerpo

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal difundió un mensaje en sus redes sociales por el Día Mundial de la Obesidad, en el que reflexionó sobre los cambios que sufrió su cuerpo en los últimos años. Con un registro en primera persona, dijo que los “altibajos” en su peso le trajeron problemas en su salud y lamentó que en la campaña electoral de 2021 la “hicieron sentir peor” con algunos comentarios .

A través de un posteo, Vidal compartió cuatro fotografías que ilustran los cambios corporales que registró desde 2013 a la actualidad. Las imágenes refieren a distintos momentos de la gestión: como funcionaria del gabinete de Mauricio Macri en el Gobierno porteño; en su etapa como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, como candidata a diputada bonaerense y su estado presente, en 2022.

“Este es mi cuerpo a lo largo de los años. En muchas etapas, tuve altibajos en mi peso, ligado a lo que estaba viviendo, que se reflejaron en mi salud”, arranca el texto que acompaña a las imágenes. “No solo es el peso que me marcaba la balanza, sino que también es como me sentía y cómo me daban los análisis, por ejemplo, de colesterol”, agregó.

María Eugenia Vidal recordó que desde que es “adolescente” tiene un problema con su peso. “Y hace 10 años me di cuenta de que tenía que cambiar algunos hábitos para estar saludable”, contó.

En ese contexto, la ex mandataria se mostró muy crítica sobre cómo se aborda la temática en general, y reveló que padeció los comentarios dirigidos a su estética y masa corporal.

“Durante la última campaña, en muchas ocasiones, noté que el foco no estuvo puesto en lo importante sino que la discusión pasaba por cuántos talles había aumentado, si la remera me quedaba apretada o si ese pantalón no me favorecía. Yo ya lo sabía, no era la primera vez en mi vida que mi cuerpo cambiaba, y esos comentarios solamente me hicieron sentir peor. Porque los comentarios, siempre llegan ”, definió.

“En el Día Mundial de la Obesidad, quiero recordarles algo: todos los cuerpos son reales y detrás de cada cuerpo hay una persona, que sufre y siente la presión de cumplir con los “estereotipos”. En todas esas fotos, mi cuerpo cambia, pero nunca dejé de ser yo”, dijo.

Y finalizó: “Quería aprovechar el día para compartir con ustedes esta reflexión”.

La obesidad no es por “falta de voluntad”

En el marco del aniversario por el Dia Mundial de la Obesidad, expertos de distintas sociedades médicas hicieron un llamado para erradicar los estigmas y preconceptos relacionados con la cuestión y cambiar la idea de que se produce por “falta de voluntad” de las personas.

“A pesar del sentimiento de culpa y las miradas que todavía sienten algunas personas con obesidad, la ciencia demostró que existen decenas de factores que explican su desarrollo y hoy se sabe que ésta no se desencadena por falta de voluntad, ni se resuelve de una manera tan simple como ‘comiendo menos y moviéndose más’”, señalaron los profesionales en un comunicado.

Las sociedades médicas que adhirieron a esta iniciativa de concientización son la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND), Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas (SAMENUT), Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM), Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios (SAOTA), Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad (SACO), Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), con el auspicio del laboratorio Novo Nordisk.

En el mensaje, los especialistas sostienen que si fuera sencillo bajar de peso, “tendríamos que estar cada vez mejor, pero no es lo que reflejan las estadísticas” y que “lograr el descenso de peso y sostenerlo en el tiempo es un desafío complejo que requiere un abordaje integral”.

Los especialistas también advierten sobre la importancia que tienen “los patrones desde la infancia”, ya que un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud establece que, si no se toman medidas concretas para cambiar la realidad actual y futura, para 2030 el 27,2% de los niños entre 5 y 9 años tendrá obesidad. E invitaron a eliminar la estigmatización y discriminación sobre la enfermedad.

Según los datos que mostraron, en Argentina, la proporción de argentinos adultos con obesidad pasó de 20,8% a 25,4, prácticamente un incremento del 25 por ciento. Una encuesta realizada por IPSOS durante el año 2021 informó que la Argentina ocupa “el quinto lugar de los países donde más se aumentó de peso en América Latina”. “El 40% de los argentinos aumentó en promedio unos 6 kilos” durante ese año, indicó Paola Harwicz, médica cardióloga y especialista en nutrición, integrante de la Fundación Cardiológica Argentina.

