La UCR quiere que la Argentina interrumpa la relación militar con Rusia

Los coletazos de los ataques de Rusia a Ucrania siguen golpeando a la Casa Rosada, que luego de un cambio de posición y una declaración de rechazo a la invasión, ahora recibió el pedido de otra fuerza política para que interrumpa lazos con la administración de Vladimir Putin.

La relación militar entre la Argentina y Rusia se incrementó desde que asumió Alberto Fernández la presidencia. En ese tiempo, comenzó una negociación para la compra de 12 aeronaves de guerra del tipo MIG a la Federación Rusa en un paquete que podría incluir no solo el entrenamiento de los pilotos locales sino también un centro logístico para mantenimiento de esas aeronaves.

A esto se le suman cursos de adiestramiento a oficiales argentinos en la Federación Rusa, detalle que formó parte de las conversaciones entre Putin y Fernández en la última gira del presidente argentino.

En este contexto la comisión de Defensa de la fundación Leandro Alem, el think tank de la Unión Cívica Radical, está preparando un documento interno en donde recomienda suspender todo tipo de vínculo de las Fuerzas Armadas argentinas con sus pares de Rusia.

La Comisión de Defensa e Inteligencia de la Fundación es presidida por el ex Subsecretario de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Defensa, José Luis Vila, y este fin de semana terminará un documento -que circulará a las otras fundaciones de los partidos que conforman Juntos por el Cambio- en donde explica la peligrosidad que puede generar la dependencia tecnológica del ejército ruso a quien califica de “agresor” e “impredecible”.

A la hora de explicar las razones del documento y si el calificativo de “impredecible” se refería al ejército ruso o a Putin, Vila dijo “estar de acuerdo con la Directiva de Política de Defensa Nacional que plantea el Gobierno donde establece que las Fuerzas Armadas de la Argentina tienen una actitud estratégica defensiva. Esa es nuestra doctrina y significa que la formación y equipamiento de las FFAA se ajustan a esa máxima. En el caso del ejército ruso es una fuerza armada que está diseñada también para agredir y la política que está desplegando el gobierno ruso es contraria a nuestra doctrina”, explicó el especialista.

Desde esa mirada es que Vila y el documento que están terminando recomienda suspender cualquier tipo de relación de capacitación con el ejército ruso. También cancelar la compra de armamento para la defensa hasta que se negocie una solución común con el gobierno legítimo de Ucrania.

El documento que llama a la reunión dice que “ las FFAA argentinas no tienen nada que aprender de un Ejercito invasor, violador de la Integridad Territorial de un país soberano y que ataca a la población civil. Tampoco debemos comprarle material bélico, para no generar dependencia tecnológica con un Ejercito impredecible” .

Respecto a la negociación por la compra de 12 aviones MIG, el ex funcionario del Ministerio de Defensa y la comisión que preside también recomendó no avanzar en esa negociación.

La compra de armamento para la defensa no es el eje de la crítica de la Fundación Alem sino a quién. “Comprar esos aviones significa una dependencia tecnológica por 30 años. Son compras que necesitan tener una asistencia permanente y confiable. Atento a esto que hoy está viviendo el mundo -en relación a la invasión de Rusia a Ucrania- y que se está redefiniendo un mapa, no veo una provisión confiable. Hoy no sabemos como va a terminar el conflicto, pero sí sabemos que va a comenzar a regir niveles de aislamiento y eso le quita confiabilidad a la asistencia”.

Como la Fundación Alem es una institución de consulta de la UCR en diferentes temas, el documento que preparan llegará a manos de las autoridades del partido y de los diferentes referentes. Pero, como la UCR forma parte de una coalición con otros partidos que también tienen sus fundaciones, el mismo documento circulará por la Fundación Pensar del PRO, por el Instituto Hannah Arendt de la Coalición Cívica y por el Grupo Encuentro del Peronismo Republicano.

