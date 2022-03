El desplante de la oposición y los gestos de Cristina Kirchner: las perlas de la sesión en el Congreso

Abucheos a Alberto Fernández antes de su discurso Tags:

La apertura de las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación no sólo se vio enmarcada por el reclamo generalizado para que la invasión de Rusia a Ucrania llegue a su fin cuánto antes. Durante distintos tramos del discurso pronunciado por el presidente Alberto Fernández, parte de la oposición expresó su rechazo a algunas de sus consideraciones y muchos de los legisladores decidieron abandonar sus bancas. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Kirchner protagonizó algunos gestos destacados que fueron registrados por la transmisión oficial.

La indicación de Cristina Kirchner a Alberto Fernández

Fiel a su estilo, la Vicepresidenta se robó todas las miradas con distintos gestos y chicanas antes de que comience la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el momento destacado de su repertorio ocurrió cuando le había cedido la palabra al presidente Fernández y ella todavía continuaba con su micrófono abierto.

Cristina Kirchner le dice a Alberto Fernandez que pida un minuto de silencio

“Dale, pedí ahora el minuto de silencio” , le indicó la ex presidenta a Fernández, mientras el mandatario tomaba un trago de agua y se preparaba para iniciar su discurso.

Durante el ingreso del presidente Fernández al recinto, la titular del Senado también dio la nota con algunos comentarios típicos de su repertorio. En esta oportunidad, distinto a lo ocurrido durante el anterior inicio de Sesiones Ordinarias en el que se notaron ciertas diferencias entre ambos, hubo abrazos y hasta una amistosa advertencia de Cristina a Fernández: “Cuidado con los cables”.

El "show" de Cristina Kirchner durante la apertura de Sesiones Ordinarias

La oposición copó sus bancas con banderas de Ucrania

En una clara señal de repudio contra la invasión de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania, el sector opositor presente en el Congreso llenó sus bancadas con banderas del país que está sufriendo los embates rusos por sexto día consecutivo.

La Oposición Llenó Sus Bancas Del Congreso Con Banderas De Ucrania

La desaprobación de la oposición al presidente Fernández cuando responsabilizó a Macri por el endeudamiento con el FMI

Uno de los momentos de mayor tensión dentro del recinto ocurrió cuando el mandatario se refirió a la deuda externa que contrajo el país durante la gestión de Mauricio Macri.

Al hablar de “desatino” y abogar por la inmediata aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda, gran parte de los legisladores opositores respondieron con abucheos y, en algunos casos, hasta dejaron sus bancas en medio del discurso presidencial.

Gran parte de la oposición se retiró del recinto por las críticas del presidente Fernández contra la gestión de Mauricio Macri

Guiño cómplice, respuesta a Alfredo Cornejo y la sorpresa de Cristina Kirchner

En medio de comentarios cruzados, el Presidente le guiñó el ojo a uno de los legisladores oficialistas mientras parte de la oposición se retiraba del Congreso ante las críticas a Mauricio Macri.

Tras pedir permiso para continuar, Alberto Fernández volvió a tomar la palabra pero a los pocos segundos interrumpió su discurso y respondió a las acusaciones del senador mendocino Alfredo Cornejo: “Yo no miento, Alfredo. Me conocés, yo no miento” .

Gran parte de la oposición se retiró del recinto por las críticas del presidente Fernández contra la gestión de Mauricio Macri

