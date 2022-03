Análisis: cuántas veces nombró el Presidente a Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa

Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner y Sergio Massa (foto Maximiliano Luna)

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía la Asamblea Legislativa y dejó inaugurada el 140° período de sesiones ordinarias. En este marco, el mandatario hizo referencia al ex presidente Mauricio Macri en 2 oportunidades, aunque incluyó otras duras críticas a su gestión.

Fernández nombró por primera vez a Macri al referirse a la deuda externa y al endeudamiento que tomó con el FMI; luego con la metodología que utilizó el ex mandatario durante su gobierno para aumentar las tarifas de los servicios públicos.

– “En estos casi 40 años de democracia, es la primera vez que se rechaza un presupuesto en este recinto, a lo que se debe sumar aquella vez cuando no se trató en 2010. Propusimos un presupuesto que dejamos a consideración del Parlamento con honestidad y humildad, que jamás fue un paquete cerrado, que siempre estuvo abierto a correcciones y mejoras.

Dicen que los peronistas manejamos el Congreso como una escribanía, pero lo cierto es que en estos casi 40 años el Congreso Nacional solo ha dejado sin presupuesto a Cristina en 2010 y a mí en este año.

Me dejaron sin la herramienta del presupuesto pero no me han quitado la decisión política de cumplir lo que le prometimos a millones de argentinos y argentinas en la campaña electoral.

Con esas convicciones, déjenme introducirlos al tema de nuestra deuda externa. Propongo recordar cómo llegamos hasta aquí.

En el año 2018 el entonces presidente Mauricio Macri , decidió endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, por un monto total de 57 mil millones de dólares.

Conocimos esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional. El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda.

El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable. Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba. Téngase en cuenta que tan solo en este ejercicio 2022, Argentina se comprometió a pagar en concepto de capital e intereses la suma de 19 mil millones de dólares. Y se comprometió a pagar una suma aún mayor el año próximo. Estoy hablando de cifras que no tienen precedentes en la historia universal de la economía moderna”.

– “En la Argentina se acabaron los tarifazos. Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios.

Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri . Esa normativa establecía que las tarifas sólo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial. Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios”.

Mauricio Macri (fotografía de archivo)

Si bien Alberto Fernández solo nombró 2 veces al ex mandatario, hubo munición gruesa sobre todo el arco opositor. El presidente recordó que en los últimos 40 años de democracia el Congreso Nacional no votó el Presupuesto sólo en dos oportunidades: a él y a Cristina Kirchner en 2010.

A partir de allí, hubo una sucesión de reproches hacia Juntos por el Cambio que incluyó referencias al “aumento del desempleo, la informalidad y la pobreza”.

También apuntó contra los responsables que firmaron el acuerdo anterior con el FMI. “El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”, enfatizó.

Luego de esta declaraciones, se interrumpió momentáneamente la Asamblea y gran parte del principal bloque opositor abandonó el recinto.

“Pido permiso para seguir; Yo no miento, Alfredo, me conocés”, replicó Alberto Fernández ante las críticas del mendocino Cornejo.

