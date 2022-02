Un juez puso en alerta al Consejo de la Magistratura por las vacantes en Comodoro Py

Ricardo Recondo (Maximiliano Luna)

Oficialismo y oposición conviven en el Consejo de la Magistratura de la Nación en una paridad de fuerzas. El primero tiene siete de los 13 consejeros y el segundo los seis restantes. Ningún sector tiene por si solo los nueve votos que se necesitan para aprobar ternas de candidatos a jueces a enviar a juicio político a un magistrado. La negociación es una obligación. Por eso cualquier posibilidad de que se modifique el fino equilibrio sin que haya acuerdos genera tensión. Y eso ocurrió en los últimos días.

El juez de la Cámara Civil y Comercial Federal Ricardo Recondo -integrante del bloque opositor en el Consejo- entrará mañana de licencia. Eso generó la especulación que mientras dure la licencia, el oficialismo está a un voto de aprobar los concursos para los tribunales de Comodoro Py y hasta surgió el nombre de quién podría ser el consejero llave. En la oposición se pusieron en alerta.

Fuentes del Consejo confirmaron a Infobae que Recondo estará de licencia del 1 al 15 de marzo por vacaciones. En la oposición aclaran que la licencia es como juez y no como consejero. Por lo que si en esas semanas hay un plenario del organismo, Recondo podrá conectarse por videoconferencia. Por la pandemia, las sesiones del Consejo son híbridas: presenciales o por videoconferencia. Lo elige cada consejero.

Pero aparecieron las inquietudes. “¿Y si por algún motivo, como problemas con internet, no puede conectarse?”, coincidieron en la pregunta un consejero del oficialismo y otro de la oposición. Inclusive, desde su sector intentaron persuadir a Recondo que no se tome licencia para no correr riesgos. “No es un buen momento pero él nos dijo que se va a conectar”, reveló un colega del juez.

La situación del magistrado generó que en el oficialismo se especule con que los concursos de Comodoro Py quedan en una mejor situación de aprobarse. Solo un voto de distancia. Con los 13 consejeros presentes en el plenario se necesitan nueve votos; con 12, ocho. Así el oficialismo queda a uno.

Las sesiones virtuales del Consejo de la Magistratura de la Nación

Los concursos de Comodoro Py son para tres juzgados de primera instancia, para las vacantes en los Tribunales Orales Federales y, lo que más importante y donde está la principal discusión, para los lugares de la Cámara Federal que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces trasladados allí durante el gobierno de Mauricio Macri y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que sus cargos no son definitivos sino momentáneos hasta que se cubran por concurso.

A esos concursos solo le faltan la aprobación final. Ya culminó todo el procedimiento y la semana pasada los candidatos cumplieron con la entrevista personal en el Consejo, la última etapa. Solo falta el acuerdo político para la aprobación.

Al estar el oficialismo a un voto surgió el nombre de quién podría ser el consejero que lo aporte. Es el juez Juan Manuel Culotta, de “Compromiso Judicial”, un de las tres listas de la vida política de los jueces. Culotta integra del bloque opositor y las negociaciones políticas con los jueces se dan en ofrecer lugares vacantes a sus afiliados a las listas. “El electorado de los magistrados son sus pares, por ellos están en el Consejo y deben responder destrabando los concursos” , plantea un hombre del oficialismo. Y agrega: “Los concursos de Comodoro Py los queremos sacar y lo tenemos a tiro”.

A eso se suma que por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a fin de año ordenó reformar la integración del Consejo, el 7 de abril los jueces van a elecciones. “Si Culotta logra destrabar concursos para su lista se posiciona mejor entre los jueces para los comicios”, especulan con lógica electoral en el oficialismo.

Cerca de Culotta responden que no tuvo charlas ni ofrecimientos del oficialismo. Y que es todo especulación. “Lo único que puede hacer cambiar la situación actual es que haya un acuerdo que involucre a todos”, dicen en la oposición. Todos son el bloque completo. “Hay un acuerdo para que las ternas de Comodoro Py salgan por consenso”, señalan.

Las vacantes en los tribunales de Comodoro Py, clave para el Consejo de la Magistratura (Franco Fafasuli)

Hoy ese consenso no está. De hecho, oficialismo y oposición tienen dictámenes distintos sobre los candidatos para la Cámara Federal de Comodoro Py. Hay tres.

Este miércoles los integrantes del Consejo se reunirán en su comisión de Labor. Allí se analizará si se convoca a un próximo plenario y qué temas se discutirán.

Toda esta discusión se da cuando por delante hay una fecha clave para el Consejo. El 15 de abril. Ese es el plazo máximo que la Corte Suprema fijó para que la composición del organismo se renueve. Su actual de 13 -que el máximo tribunal declaró inconstitucional- debe pasar a 20 con un juez, dos abogados, un académico, un diputado y un senador más. Además del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Pero hay complicaciones para que eso se logre antes de esa fecha. Los abogados entraron en una discusión sobre el día de sus elecciones. Y desde el Consejo señalan que es muy difícil que el Congreso envié a sus representantes. Es por las diferencias entre oficialismo y oposición sobre a quién le corresponden los nuevos consejeros.

Si para el 15 de abril el Consejo no tiene una nueva integración, la Corte resolvió en su fallo que todas las decisiones que tome serán nulas. Así el organismo quedaría paralizado hasta noviembre cuando tenga que renovar todo su cuerpo. Por eso muchos apuestan a que haya acuerdos antes del 15 de abril para aprobar los concursos de Comodoro Py y otros que también están pendientes. Si eso no ocurre, todo quedará para más adelante, en una fecha más cercana al 2023 -de elecciones presidenciales, lo que hace todo más trabado para la política- que a este año. Este último escenario es al que muchos ya apuestan como el más probable.





