A días del inicio de las sesiones, todavía no hay acuerdo por el reparto de las comisiones en la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados

“El oficialismo y la oposición ganaron una semana más de tiempo para limar las asperezas tanto entre ellos como en las internas”, explica un diputado de los bloques minoritarios que está a la expectativa de que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos avancen.

Aunque por ahora son contactos informales entre los presidentes de los bloques y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la oposición desplegó un menú de pedidos que desconcertó al oficialismo.

Aprovechando el nuevo número de diputados Juntos por el Cambio -cuenta con 116 bancas contra 118 del Frente de Todos- pidió la presidencia de tres comisiones que entienden claves para lo que será la discusión de los próximos dos años y que hasta el pasado 10 de diciembre estuvieron bajo el mando del oficialismo.

Mario Negri, Cristian Ritondo, Eduardo de Pedro y Sergio Massa

Una de las primeras que solicitó es Educación. Es conocida la disputa que existió entre el Gobierno y Juntos por el Cambio sobre el manejo de las escuelas en la pandemia y es una de las banderas que elevó el bloque opositor en las últimas elecciones.

Hasta ahora la presidencia estaba a cargo de la diputada Blanca Osuna, quien mantuvo su banca en la Cámara alta, por lo que en el oficialismo apuestan a su continuidad al frente de la comisión.

“Es una bandera que desde Juntos por el Cambio lograron arrebatarle al progresismo. Funcionó muy bien en la campaña y no quieren perderla. Acá el que está metido es Sergio Massa, el presidente de la Cámara, fijate que uno de los proyectos que entró para extraordinaria era una universidad en Tigre -en referencia a la creación de la universidad del Delta-”, explicó un legislador del oficialismo. “Es una política pública que hoy se la arrebató Horacio Rodríguez Larreta y que quiere mantener”, agregó.

La otra que pidió Juntos por el Cambo es Agricultura. En este caso, el presidente hasta el pasado 10 de diciembre fue el correntino José Arnaldo Ruiz Aragón quien terminó su mandato esa fecha. Desde la oposición proponen al diputado Ricardo Buryaile, quien además de ser productor ganadero en Formosa fue ministro de Agricultura en parte de la gestión Cambiemos.

En este caso, la comisión es de vital importancia porque Juntos por el Cambio buscará afianzar su relación con el campo, en donde entiende que radica parte de su electorado. Es conocida la relación entre la Mesa de Enlace que agrupa a las entidades del campo -Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria Argentina y Coninagro- con varios dirigentes, en especial del PRO. Sin ir mucho tiempo atrás, el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, asumió en 2017 como ministro de la gestión Cambiemos. No sucedía desde la presidencia de Julio Roca que un presidente de la SRA pase a ser ministro.

Pero no solo sería un gesto para el electorado del sector agropecuario. Esta es una comisión fundamental a la hora de discutir retenciones en un contexto en donde se está debatiendo que esa potestad hoy delegada en el Ejecutivo, vuelva al Legislativo.

(Ministerio de Ambiente)

Tanto es así que la Sociedad Rural Argentina presentó hace unos pocos días atrás en los Tribunales Federales de Córdoba una acción de amparo para que cese el cobro de las retenciones, hasta que el Congreso determine sobre la cuestión impositiva. El reclamo fue elevado junto a la Sociedad Rural de Jesús María. Las entidades sostienen que el cobro de las retenciones ya no es legal porque el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación.

La tercera comisión que está pidiendo el bloque opositor es la de Medio Ambiente. Más allá del contexto actual en donde Corrientes se lleva toda la atención por los incendios que destruyeron el 10% de la provincia, la intención del bloque opositor es seguir de cerca los pasos del ministro Juan Cabandié pero, especialmente, de la flamante secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini.

Por el Frente de Todos la intención es que continúe en el cargo Leonardo Grosso quien se desempeñó en ese puesto hasta el pasado 10 de diciembre y sigue siendo diputado nacional. Más teniendo en cuenta que en el Senado la presidencia de esta comisión la tiene Juntos por el Cambio a través de la senador Gladys González.

“Si vamos a pelear por esta comisión en lugar de otra para terminar haciendo lo que hicimos en el Senado cuando fue Cabandié, mejor que no gastemos pólvora en chimangos”, señaló un diputado del PRO haciendo referencia a lo “poco preparado” que estaban los senadores de Juntos por el Cambio a la hora de intgerpelar al funcionario nacional.

Pero lo que más llamó la atención en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados y a la autoridades del Frente de Todos es que, en medio de los pedidos de Juntos por el Cambio apareció el de la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Hay comisiones que se pueden discutir, otras que hacen a la gobernabilidad del oficialismo como puede ser Presupuesto y Hacienda y como es claramente Asuntos Constitucionales. Pedir la presidencia de esa comisión es de alguna manera dinamitar las conversaciones o que vayas muy arriba para negociar algo en el medio. Veremos cómo resulta, lo que está claro es que desde ninguna de los dos márgenes de la grieta se muestran muy interesados en una pronta resolución”, señaló una fuente parlamentaria que sigue de cerca las conversaciones.

Un diputado de la oposición explicó a Infobae que la estrategia es una mezcla del modelo que tenía Cambiemos a la hora de armar los proyectos de ley y una presión sobre la nueva composición de la Cámara. “Hay dos cosas, una es que nosotros ganamos las elecciones y ellos las perdieron por lo que no pueden pretender mantener lo que tenían y, la segunda, es que el pedido sabemos que es fuerte pero si pasa, pasa; y sino servirá para negociar sobre algunas de las otras”.

Seguí leyendo: