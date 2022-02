Mauricio Macri se mostró con Vidal en un vivo de Instagram y criticó al Gobierno: “Han hecho un desastres en dos años”

Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri conversó con la diputada María Eugenia Vidal en un vivo de Instagram y criticó la improvisación del gobierno nacional a la hora de manejar los incendios forestales en Corrientes.

“Es muy desesperante que la ignorancia combinada con la soberbia lleven a este tipo de situación. Y siguen, porque no es solamente Cabandié sin ninguna capacidad demostrada para conducir eso, lo mismo pasó con Donda en el Inadi ”, planteó el ex mandatario.

En esa línea, aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente ya había tenía alertas sobre su mal desempeño. “Hizo las cosas mal en Córdoba y en el sur algunas semanas antes” , dijo Macri.

Y agregó: “Es muy doloroso, es como ‘me cago en el otro’. ¿Para qué estás ahí si no te comprometés?”, dijo en referencia a los funcionarios del gobierno nacional.

Según su visión, parte del problema es que la administración de Alberto Fernández desarticuló el SINAGIR (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo) que “concentraba todas las capacidades que tenía el país, y coordinaba los recursos”.

Macri dijo que fue destruido por “el ejército de demolición” que también sacó de funcionamiento el aeropuerto de El Palomar. “No me quiero embalar porque me caliento” , bromeó el ex presidente.

Por otro lado, Macri criticó la política internacional de Alberto Fernández y su visita a Rusia en la previa del conflicto militar en Ucrania. “Si uno quiere ser creíble y confiable tiene que ser coherente. No puede el lunes decir que Venezuela es una dictadura, y el martes decir que tiene que revisar algunas cosas. Ir a Estados Unidos y agradecer a Biden y después decirle a Putin que no quieren depender más de los americano s”, ejemplificó.

El ex presidente se preguntó por qué los argentinos no podemos ser “un poco más normales” y ver lo que han hecho los otros países latinoamericanos a los que les ha ido “mucho mejor que a nosotros”.

“ ¿Por qué queremos seguir aferrándonos a ideas anacrónicas? ”, se lamentó.

Finalmente, aseguró que el Frente de Todos “ha hecho un desastre en dos años” en materia de lucha contra el narcotráfico. “Han desmantelado los equipos especiales y abandonaron Rosario”, enumeró.

SEGUIR LEYENDO: