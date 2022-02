Camioneros bloqueó una empresa en Chaco por un conflicto con un empleado: “Estamos al borde de cerrar”

Conflicto sindical en Chaco: camioneros bloquean una empresa

Un grupo de sindicalistas del gremio camioneros inició un bloqueo a una distribuidora en la provincia de Chaco, a raíz del despido de un empleado por “mal comportamiento”. El dueño del lugar alertó por las amenazas que reciben el resto de los trabajadores, su familia y aseguró que podrían cerrar en los próximos días. “No vamos a quedar sin trabajo por estos tipos” , expresó.

Elbio Martín, propietario de la empresa Don Sendo de Resistencia, relató que el conflicto se inició por un empleado con unos 12 años de antigüedad que fue despedido por tomarse “atribuciones de todo tipo” y “mal comportamiento”. “Decidimos despedirlo como corresponde porque estaba en blanco, tenemos todos los recibos firmados desde los 12 años en conformidad, le queremos pagar indemnización, él no quiere recibir”, relató.

“Era todo contra el negocio, revendía y decía ‘esto no voy a entregar’, todas cosas verbales, hasta que la verdad nos comenzó a hacer todo un daño psicológico impresionante”, describió Martin a medios locales.

El trabajador despedido acudió al sindicato de camioneros, cuando la empresa corresponde al sindicato de comercio, según explicó Martín. “Nos están metiendo en un segmento que no nos corresponde, no somos transportistas. Nos amenazan, nos persiguen, estamos pasando una situación límite. Los proveedores no vienen esta semana, es cuestión de días quedar sin mercadería y obviamente va a venir el cierre de la distribuidora”, dijo en una entrevista televisiva.

Además, las amenazas también llegan a los proveedores que lo asisten desde Chacabuco: “En estos días vamos a tener que cerrar porque nos quedamos sin mercadería. Los lácteos vencen en 25 días y por eso no podemos tener mucho stock. Estamos al borde de cerrar la distribuidora y quedarnos todos sin trabajo porque estos tipos siguen en frente de mi casa”.

“Cerramos porque ellos ya al bloquear mis proveedores en otra provincia, no podemos hacer más nada. Ya estuvimos brindando lucha con el fiscal, pero ahí ya es un jaque mate. Al no poder traer mercadería ya no puedo hacer más nada”, sentenció, y agregó tras enumerar los padecimientos de salud que podría tener: “Prefiero ser lavacoches antes de estar en esta situación. Sinceramente, no tenes tranquilidad, no tenes nada”,

“Amenazan a los chicos, proveedores. Es desesperante” , insistió Martin y apuntó contra el gobernador de Chaco: “(Jorge) Capitanich brilla por su ausencia. No da la cara. No nos atiende el teléfono. Estamos fundidos y tenemos que cerrar. Se despidió a un empleado por mal comportamiento, tengo todo el derecho del mundo de despedirlo”.

Además añadió que “entendemos que el derecho al reclamo no es una gracia, eso está previsto, pero las medidas tienen que ser racionales y sobre todo legales. En cambio este tipo de medidas eran coercitivas. Entendimos que estaban diseñadas para dañar seriamente y presionar así a la empresa para que acceda a las demandas”.

El objetivo del Sindicato de Camioneros, en palabras del empresario, es el reintegro del joven despedido a su lugar de trabajo. Sin embargo, el villangelense niega rotundamente ir por ese camino: “Ese señor es imposible tenerlo. Ellos se cerraron con eso, y yo no lo voy a tomar. Prefiero cerrar el negocio antes que tomar a ese chico porque para nosotros es un infierno trabajar con él”.

SEGUIR LEYENDO