Sergio Massa declara en el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública y cierra la etapa de los ex jefes de Gabinete

Cuando Cristina Kirchner era presidenta y Massa su jefe de Gabinete

El titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, declarará mañana como testigo en el juicio oral por la obra pública en la que está acusada la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner. El legislador está citado por haber sido jefe de Gabinete durante la presidencia de CFK y con su testimonio se cerrará la etapa de todos los que cumplieron esa función, entre ellos Alberto Fernández que declaró la semana pasada.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la declaración de Massa será a las 9.30 y será por videoconferencia, tal como solicitó el titular de la Cámara de Diputados. Es uno de los últimos 15 testigos del juicio antes de que el proceso entre en su etapa final. Todavía no se sabe si el Tribunal Oral Federal 2 dará su veredicto -si condena a absuelve- este año, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales.

Con Massa se completa la etapa de las declaraciones de los ex jefes de Gabinete de Cristina Kichner cuando fue presidenta en dos períodos. Ya declararon Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación y el presidente Fernández. Todos fueron citados a pedido de la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi.

Por su rol de jefes de Gabinete tenían la responsabilidad de la reasignación de partidas presupuestarias. En el caso se juzgan las irregularidades en las 52 obras públicas que las empresas de Lázaro Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellas los fondos con sobreprecios para proyectos viales que no se terminaron y se pagaron en su totalidad. Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Báez están imputados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y provinciales.

Los ex jefes de Gabinete declararon sobre cómo era su función, cómo se elaboraba el presupuesto nacional, cómo se reasignaban partidas. Todos desvincularon -como era esperable- a la ex presidente de cualquier irregularidad cuando les preguntaron si Cristina Kirchner les pidió en alguna oportunidad de beneficiar a Báez, inclusive de alguna responsabilidad en el trámite de las licitaciones y de los fondos. Massa, uno de los líderes de la alianza del Frente de Todos y que fue jefe de Gabinete de CFK de julio de 2008 a julio de 2009, irá en el mismo sentido.

“Me llama mucho la atención el sentido de esta causa porque lo que están discutiendo son cuestiones políticas no judiciables”, dijo el presidente Fernández en su declaración de la semana pasada en la que tuvo un cruce tenso con el fiscal Diego Luciani, que le pidió que no le faltara el respeto. “Hay una suerte de fantasía de que acá se juntaban dos o tres personas y decían mandémosle plata a alguien. En los hechos es imposible que eso pasara”, señaló en otro tramo de su declaración.

La audiencia en la que declaró Alberto Fernández

Para el martes está prevista la declaración de Jaime Mecikovsky, ex subdirector de Operaciones Impositivas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que tuvo a su cargo la investigación sobre las empresas de Báez. La testimonial de Mecikovsky será controvertida -fue denunciado en causas de haber ayudado desde su cargo durante el gobierno de Mauricio Macri a perseguir a opositores- y puede durar más de una jornada.

Luego declararán -en fechas a determinar- Martín Cergneux, ex funcionario de Vialidad Nacional en Santa Cruz, el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hicieron peritaje que concluyó que en cinco obras de Báez hubo irregularidades.

La declaración de Iguacel, ex ministro de Energía y actual intendente de Capitán Sarmiento, también puede durar más de una audiencia. Como primer titular de Vialidad durante el gobierno de Macri, Iguacel fue quien presentó en 2016 la denuncia que originó la causa que se está juzgando.

Cuando terminen los testigos, los acusados podrán optar de declarar. Hasta ahora lo hicieron muy pocos. Una de ellas fue Cristina Kirchner. Luego llegará la etapa en el que las partes harán sus alegatos en el que piden condena o absoluciones. La siguiente etapa es que las partes se respondan los alegatos, los acusados digan sus últimas palabras y luego el veredicto que estará a cargo de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

