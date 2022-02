En su gira por el interior, Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio asistieron a un show en el Carnaval de Gualeguaychú

Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio en los carnavales de Gualeguaychú

Desde hace algunas semanas la presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich, visita distintas zonas del país como parte de un programa de recorridas políticas. El objetivo es fortalecer la presencia de Juntos por el Cambio en el interior del país y hacerla crecer durante todo este año.

Este fin de semana estuvo junto al ex ministro el Interior y actual diputado nacional, Rogelio Frigerio, en el carnaval de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, uno de los distritos donde Juntos por el Cambio ha logrado tener un crecimiento importante en materia electoral.

Tuvo un encuentro con los principales dirigentes y militantes del PRO de la provincia. Allí compartió una conferencia con uno de los referentes locales, el senador Alfredo De Angeli, y aseguró: “Sabemos que la Argentina necesita un cambio y que de la decadencia se sale con gente que se ponga en tu lugar, con decisión y coraje” .

La ex ministra de Seguridad estuvo reunida con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio en Entre Ríos (@patobullrich)

“La idea de construcción de Juntos por el Cambio es cada vez más potente. Queremos fortalecernos como alternativa de gobierno. No desde una perspectiva personal o una candidatura. Trabajo para ampliar nuestro espacio, no para algo personal” , destacó.

Bullirch también se refirió a la importancia de mantener vivas las PASO y que Juntos por el Cambio tenga una participación activa. “Hay que perderle el miedo a las PASO, democratizar lo más posible, es algo muy saludable para el país”, sostuvo.

Además, hizo una recorrida por el centro de la ciudad entrerriana. Estuvo en el desfile de Carnaval, pero decidió asistir por poco tiempo por respeto a la situación que está viviendo Corrientes con los grandes incendios que azotan la provincia.

La ex ministra de Seguridad busca consolidar el armado opositor en el interior del país (@patobullrich)

“Estoy en Gualeguaychú: aquí se realiza el tercer carnaval más grande del mundo. Vine a ver el enorme trabajo que hacen miles de entrerrianos, pero por respeto a lo que sucede en la provincia de Corrientes no me quedaré en la fiesta. ¡Fuerza correntinos! ¡Estamos con ustedes!”, dijo en sus redes sociales.

En el caso de Frigerio, el diputado entrerriano se refirió al acuerdo con el FMI que realizó el Gobierno y que debe ser tratado en el Congreso. “Acordar con el FMI es una posibilidad de estar menos mal de lo que estaríamos si no arreglamos; el acuerdo no soluciona ninguno de los problemas de los argentinos, ni la inflación, ni la incapacidad de conseguir trabajo, ni la inseguridad”, indicó.

En ese sentido, marcó que “hasta ahora es una discusión virtual porque no conocemos nada del acuerdo”, ya que “el gobierno no ha tenido la delicadeza ni la responsabilidad de adelantarle a los legisladores nacionales que van a tener que votar esto, aunque sea alguna parte de la letra del acuerdo”.

“Lo que puedo decir a título personal, es que al kirchnerismo no le doy cheques en blanco. Si esto implica la posibilidad de producir aumento de impuestos, más ajuste sobre los jubilados, no lo vamos a acompañar. Pero, de todos modos, de no acordar con el Fondo estaríamos aun peor”, afirmó.

Bullrich ya ha pasado por localidades de la Costa Atlántica; zonas agrarias de la provincia de Buenos Aires; Luján; San Rafael, Mendoza; Córdoba; y el Sur del país; continuando así con su trabajo de construcción y fortalecimiento de Juntos por el Cambio. La dirigente opositora mañana recorrerá Azul y Tandil.

