Sin acuerdo, oficialismo y oposición se disputan las comisiones en el Senado

Las sesiones extraordinarias ya pasaron a la historia. Por lo menos en la Cámara de Senadores. Tanto es así que los legisladores sólo tienen programada una sesión el próximo 24 de febrero, cuatro días antes de que termine el proceso que habilitó el Ejecutivo Nacional.

Pero no solamente habrá una sola sesión en febrero, sino que la misma está establecida por ley porque es lo que se denomina “sesión preparatoria” en la que se nombran a las autoridades de la cámara, de los bloques y de las comisiones.

Para poder resolver buena parte de esa discusión hay programado para hoy un encuentro entre las autoridades de los bloques. En el encuentro, que se realizará esta tarde, participarán por Juntos por el Cambio el presidente del interbloque, Alfredo Cornejo (UCR), y los presidentes de los bloques, Luis Naidenoff (UCR), y Humberto Schiavoni (PRO). Por el oficialismo estará presente José Mayans.

Sin embargo, los primeros indicios muestran que las conversaciones serán difíciles. Desde el oficialismo no hay mucha intención de ceder la presidencia de comisiones que entiende que son estratégicas y desde la oposición presionan señalando que el Frente de Todos ya no cuenta con la mayoría.

Buena parte de la estrategia del Frente de Todos fue acordada hace unos días atrás entre José Mayans, y la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Ambos mantuvieron un encuentro de casi dos horas en donde las conversaciones giraron sobre dos temas fundamentales: la conformación de las comisiones y el posicionamiento frente al acuerdo con el FMI.

En lo que se refiere al acuerdo con el FMI, la decisión fue la de esperar y ver. El propio Mayans señaló públicamente que quiere ver los detalles del entendimiento para emitir una opinión al respecto, y lo hizo luego de reunirse con el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.

Respecto de las comisiones, la decisión fue la de mantener la presidencia en la mayor cantidad posible y, además, pensar en los aliados. Hasta diciembre de 2021. el Frente de Todos presidió 20 comisiones y Juntos por el Cambio lo hizo en siete. En ninguno de los siete casos fue de las comisiones que en la Cámara Alta se señalan como “relevantes”.

Así, mientras los legisladores del PRO y de la UCR comandaban comisiones como las de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el oficialismo ponía a Oscar Parrilli en Justicia y Asuntos Penales.

Pero como cambió la constitución de la Cámara de Senadores y el oficialismo perdió la mayoría y el quórum propio por lo que necesita de aliados circunstanciales, y uno de ellos es el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana María Clara del Valle Vega.

En el caso del primero, repetiría en la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y para Solari Quintana se especula que sea legislación general. Un caso particular es el de Vega, la riojana fue la que “salvó” la sesión de Bienes Personales dando el quórum que JxC se negaba a dar, en este caso podría quedar frente a la comisión de Economías Regionales.

En esa ocasión, a finales de 2021, el Frente de Todos no alcanzaba en quórum porque un legislador dio positivo de Covid-19 y, aunque aseguran que habían acordado con JxC que iban a sesionar, la oposición no bajó al recinto. Esa actitud es el argumento que esgrimen en el oficialismo para no ceder ninguna comisión: “no cumplen con lo pactado, no son confiables”. Desde JxC señalan que “más que un argumento es una excusa. La composición de fuerzas cambió y ahora ya no tienen quórum propio y lo tienen que aceptar. Tienen que aprender a negociar”.

