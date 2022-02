Cristina Kirchner bajó la orden de darle a la oposición las comisiones que le corresponden en el Senado

Cristina Kirchner junto a José Mayans (NA)

Esta tarde empezará a ponerse en marcha de manera formal el Senado de la Nación con la discusión entre los bloques para el reparto de las comisiones que se formalizarán el próximo 24 de febrero en la sesión preparatoria.

Existían versiones respecto a que el Frente de Todos tenía pensado tomar una posición dura y tratar de quedarse con la presidencia de todas. Y desde Juntos por el Cambio se prepararon para una fuerte discusión. Sin embargo, un encuentro en el despacho de la presidencia del Senado cambió todo.

La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, se reunió esta tarde con el presidente del bloque, José Mayans, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y con la Secretaria Administrativa y mujer de extrema confianza de la ex presidenta, María Luz “Luchy” Alonso, para establecer la estrategia a seguir en la reunión.

“Cristina les dijo que les otorguen a la oposición las comisiones que correspondan”, señaló a Infobae una fuente del entorno de la presidenta de la Cámara alta. “Frente a los rumores, la vicepresidenta dejó en claro que la posición es que cada uno tenga lo que le corresponde”.

La discusión se había generado porque desde el oficialismo se hizo trascender que iban a sumar la mayor cantidad de presidencias posibles y obturar la llegada de Juntos por el Cambio como represalia por “incumplir los acuerdos parlamentario”.

La sesión preparatoria será el 24 de febrero (Comunicación Senado)

“Ellos se aprovecharon de una situación con un compañero que se contagió de COVID-19 y no cumplieron con el acuerdo de dar el quórum para tratar Bienes Personales, lo que hizo que casi se caiga la sesión. Tomaron ventaja, se aprovecharon y no cumplieron los acuerdos, pero nosotros sí lo vamos a hacer”, explicó la misma fuente.

Respecto de las comisiones, hasta diciembre de 2021 el Frente de Todos presidió 20 y Juntos por el Cambio lo hizo en siete. En ninguno de los siete casos fueron de las comisiones que en la Cámara alta se señalan como “relevantes”.

Así, mientras los legisladores del PRO y de la UCR comandaban comisiones como las de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el oficialismo ponía a Oscar Parrilli en Justicia y Asuntos Penales.

Pero como cambió la constitución de la Cámara de Senadores hoy el oficialismo perdió la mayoría y el quórum propio, por lo que necesita de aliados circunstanciales, entre ellos, el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quintana y la riojana María Clara del Valle Vega.

Las presidencias de las comisiones generaron cruces entre oficialismo y oposición

En el caso del primero, repetiría en la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y para Solari Quintana se especula que sea Legislación General. Un caso particular es el de Vega, quien fue la que “salvó” la sesión de Bienes Personales dando el quórum que JxC se negaba a dar. Podría quedar frente a la comisión de Economías Regionales.

En esa ocasión, a finales de 2021, el Frente de Todos no alcanzaba el quórum porque un legislador dio positivo de COVID-19 y, aunque aseguran que habían acordado con JxC que iban a sesionar, la oposición no bajó al recinto. Esa actitud es el argumento que esgrimen en el oficialismo para no ceder ninguna comisión: “No cumplen con lo pactado, no son confiables”. Desde JxC señalan: “Más que un argumento es una excusa. La composición de fuerzas cambió y ahora ya no tienen quórum propio y lo tienen que aceptar. Tienen que aprender a negociar”.

Noticia en desarrollo