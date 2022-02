El Gobierno se embarra en sus internas mientras busca el respaldo para aprobar el acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández sigue de cerca el resultado de todas las negociaciones para lograr la aprobación del acuerdo en el Congreso

En el Gobierno sostienen, desde que cerraron el acuerdo con el FMI, que el pago de la deuda podrá hacerse en base al crecimiento económico. Que no están dispuestos a ajustar. Esa proyección no es un hecho, sino una voluntad política que debe sostenerse en el tiempo. En su carta de renuncia a la presidencia del bloque de Diputados, Máximo Kirchner dejó en claro que no cree en esa teoría. No confía en el acuerdo alcanzado.

Kirchner cuestionó en su momento la decisión de Alberto Fernández de alcanzar ese acuerdo y apuntó contra todo su entorno. Desde ese círculo de cercanía sale una reflexión que atraviesa a la Casa Rosada: “El triunfo personal de Máximo está asociado al fracaso del Gobierno. Es difícil sostener esa postura en el tiempo. Adentro y afuera de la coalición. No entiende que si le va mal al Gobierno, también le va mal a él” .

La definición salió de la boca de un dirigente muy cercano al Presidente. La idea está latente en la vereda albertista del peronismo. El “albertismo” es una construcción política pequeña. Pero su paraguas protector alcanza a cubrir a legisladores, intendentes, gobernadores y sindicalistas que, luego de los reiterados quiebres internos, decidieron ubicarse en un sector de la coalición que tiene la decisión de sostener a Fernández frente a los embates K.

Máximo Kirchner aún no bajó línea en La Cámpora respecto al acuerdo con el FMI (Aglaplata)

La carta del líder de La Cámpora profundizó las divisiones y, sobre todo, cambió las proyecciones sobre la supervivencia del Frente de Todos, donde la desconfianza y las miradas críticas sobre el andar de la gestión empezaron a multiplicarse. Las internas están carcomiendo la estructura construida en el 2019. Su credibilidad frente a la sociedad y su funcionamiento interno.

El acuerdo con el FMI, al que aún le falta el memorándum de entendimiento, abrió un sinfín de cuestionamientos internos. El más explícito fue el de Máximo Kirchner, pero no fue el único. Puertas adentro del oficialismo señalan que los dos ministros políticos más importantes que tiene la Casa Rosada no defienden el acuerdo con el Fondo en público. Es decir, no están en la primera línea de batalla.

¿Quiénes son esos ministros? El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

El tucumano empezó la gestión buscando imponer un ritmo vertiginoso en la agenda diaria. Le sirvió para ganar lugar en la estructura gubernamental, tener autoridad, ayudar al Gobierno a dejar atrás la crisis post PASO y mostrar una administración activa en medio de la campaña electoral.

Pero con el paso del tiempo el ritmo disminuyó y la influencia sobre la agenda política se redujo. Manzur es pro acuerdo. Está convencido que la mejor opción era acordar con el Fondo. Y, además, trabaja el nexo con los gobernadores en búsqueda de apoyos para poder aprobar el proyecto de Sostenibilidad de la Deuda Pública en el Congreso.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur

Sin embargo, no hace una defensa del acuerdo que se replique en público. Es el punto débil que le encuentran dentro del oficialismo, teniendo en cuenta que ocupa un lugar clave dentro del gobierno nacional, que el acuerdo con el FMI está rodeado de suspicacias y que para el Presidente es el tema central de la agenda política.

En el caso de “Wado” de Pedro, en el propio Ministerio del Interior reconocen que el funcionario no está inmiscuido en el tema del acuerdo. Ni defendiéndolo, ni haciendo lobby entre gobernadores y legisladores para que sea respaldado en el Congreso. Está fuera de ese partido. En su entorno dicen que no se lo pidió ni el Presidente y ni la Vicepresidenta, su jefa política.

De Pedro es uno de los principales exponentes de La Cámpora, agrupación en la que aún no hay una postura definida respecto a qué hacer en el momento de votar el acuerdo en el Congreso. Todos esperan una bajada de línea de Máximo Kirchner. Que fije el rumbo. Una señal.

La relación de De Pedro con el Presidente está rota. Es puramente institucional. No hay confianza. “Quedó en el pasado cuando le decía “Wadito” y viajaban juntos en el avión. No existe más”, reconocieron cerca del ministro. Por esa situación en el peronismo les parece entendible que “Wado” no milite el acuerdo ni defienda en público lo que su amigo y compañero Máximo Kirchner ha cuestionado con extrema dureza.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro

De Pedro enfrentó una semana con rumores de cambio de ministerio. La posibilidad de pasar al frente de la cartera de Justicia y que en su lugar vaya Agustín Rossi, a quien Alberto Fernández quiere trabajando cerca en el próximo tiempo del Gobierno. En Interior desmintieron cualquier posibilidad de cambio. En paralelo, el nombre del “Chivo”, ex ministro de Defensa, sigue sonando fuerte para reingresar al gobierno nacional.

Un posible corrimiento de De Pedro desataría una nueva guerra interna con el kirchnerismo. La única forma de que salga del lugar que ocupa es como consecuencia de acuerdo entre el Presidente y la Vicepresidenta. El rumor se fue desinflando lentamente durante la semana, aunque no es la primera vez que el nombre de dirigente camporista queda envuelto en especulaciones de salida. Mientras tanto “Wado” mantiene el silencio y el perfil bajo.

Lo más importante para Alberto Fernández es resolver el acuerdo con el FMI, después de las tensiones que se desataron con Estados Unidos y el organismo por sus declaraciones en la reunión con Vladimir Putin. Y que ese documento sea votado en el Congreso. Por eso es llamativo que los principales ministros con despacho en la Casa Rosada no estén en la primera línea defendiendo la negociación y pidiendo su aprobación en el Parlamento.

Los dos ministros no son los únicos apuntados. También aparece el ministro de Economía, Martín Guzmán, al que le empezaron a llover críticas en privado por haber demorado el cierre de las negociaciones con el Fondo, por la falta de información concreta sobre el acuerdo y por sus proyecciones. El economista empezó a perder adeptos en las filas albertistas. En el kirchnerismo hace tiempo que lo cuestionan.

El Gobierno vive días complejos vinculados a la compleja dinámica interna que tiene la coalición. Día a día se multiplican las dudas sobre qué hará La Cámpora en el momento de votar el acuerdo con el FMI y posteriormente. Qué aporte harán para mantener viva la coalición hasta los comicios del 2023.

Dentro del Frente de Todos empezaron a trascender críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán (Franco Fafasuli)

“No hay dudas de que si La Cámpora vota en contra o se abstiene, se acaba el Frente de Todos” , aseguró un ministro de la nación en los últimos días. El signo de interrogación da vuelta sobre la agrupación y sobre la figura de Cristina Kirchner, que se mantiene en silencio y aún no ha expresado su parecer sobre la negociación con el Fondo.

Un diputado nacional que tiene diálogo fluido con el líder camporista, pero que no forma parte de la agrupación, reflexionó en el mismo sentido. “La Cámpora sabe que no puede no votar el acuerdo. Si lo hacen, tienen que renunciar los ministros y funcionarios. Rompen la coalición, quedan mal con la sociedad y le abren la puerta a Rodríguez Larreta”, indicó.

Desde la agrupación dejaron saber en los últimos días que algunos legisladores podrían votar el acuerdo. Pero no hay certezas. En Balcarce 50 tienen una postura esperanzadora. “La mayoría va a acompañar” , resumió un funcionario de mucha confianza del Presidente.

En la Casa Rosada están obligados a armar una estrategia sin contar a los legisladores camporistas como votos seguros. Entonces, el sector opositor pasó a ocupar un lugar importante. En el Congreso el oficialismo confía en que Juntos por el Cambio respaldará la decisión y dará una muestra de responsabilidad institucional.

Las negociaciones son permanentes en la Cámara de Diputados (NA)

Pero también quieren esperar a la hoja de ruta que marquen con la estrategia parlamentaria. Y esa planificación solo podrá conocerse cuando todos hayan leído el acuerdo final. Cuando haya más certezas que dudas. Mientras tanto, hay sondeos pero no un poroteo clásico. Es decir, aún no están contando voto a voto. Faltan avanzar en más negociaciones.

La oposición está jugando su propio juego con la interna peronista. La gran mayoría está dispuesta a votar el acuerdo con el Fondo, pero no lo reconocen explícitamente en público. Tiran la pelota al campo oficialista y dejan que gire sin rumbo desnudando el desconcierto.

El jueves la mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que manifestó su voluntad política de acompañar el resultado de la negociación con el FMI, aunque señalaron que el límite es que haya un aumento de impuestos significativo.

En el Gobierno hay ciertas dudas sobre cómo se va a mover el PRO, debido a que el ala dura había dejado trascender la posibilidad de abstenerse. Después de la reunión hubo una señal bastante consistente sobre esa posibilidad. Patria Bullrich aseguró: “Nunca vamos a empujar a la Argentina al default”. Fue un guiño claro.

Alberto Fernández quiere que el acuerdo con el Fondo se cierre cuanto antes y que se avance en el Congreso. Es la prioridad de su gobierno (Sputnik/Sergey Karpuhin/Pool via REUTERS)

En la Casa Rosada están tranquilos con la votación. Saben que podrán aprobarla con el respaldo de la oposición, si la situación se complica dentro del oficialismo. No es la mejor estrategia tener que depender de Juntos por el Cambio, pero es la que hay. A Fernández le toca la extraña situación de tener que confiar en los que están en la vereda de enfrente, porque no puede hacerlo en los que están arriba en su propio equipo.

El bloque que contiene a los socialistas, los cordobeses que responden a Juan Schiaretti, Florencio Randazzo y los lavagnistas, no dieron señales claras de respaldo. Los legisladores de Córdoba ya dijeron que se abstendrán, mientras que el resto quiere esperar la letra chica para tomar posición, aunque no hay espíritu de apoyar al Gobierno. Darán cuórum, eso seguro.

Los libertarios es probable que se opongan y la Izquierda ya aseguró que no acompañará. Aún faltan muchos días para el momento en que se vote, aunque el Gobierno quisiera terminar con el acuerdo cuanto antes. Estiman que antes de que finalice febrero el memorándum de entendimiento estará redactado. La letra chica, finalmente estará disponible para todos.

