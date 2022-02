En medio de tensiones y reclamos, Juntos por el Cambio define su postura sobre el acuerdo con el FMI

Patrcia Bullrich llegando a la reunión (Fotos: Luciano González)

El último en llegar fue Mauricio Macri minutos antes de las 13. En la previa, los máximos referentes de los bloques parlamentarios y los presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio fueron ingresando de a uno en La Escondida, el salón de eventos ubicado a 300 metros de la Quinta de Olivos, donde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reune, por primera vez durante este 2022, de manera presencial.

La agenda del encuentro señalaba tres ejes de trabajo. El primero tiene que ver con un análisis metodológico hacia adentro de Juntos por el Cambio, el segundo se refiere a la conformación de mesas provinciales y el tercero, y más importante, un análisis de la política local con eje en la agenda parlamentaria. Más precisamente, en el posicionamiento que tomará el interbloque a la hora de discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cuál será el nivel de acompañamiento que le prestarán al Gobierno.

El primero en llegar fue el senador del PRO Humberto Schiavoni, quien señaló que “hay diferencias” internas dentro de Juntos por el Cambio a la hora de pensar el camino a seguir frente al acuerdo. “Lo que tenemos en claro es que no queremos un default. Pero, el problema es que hasta ahora el acuerdo es una hoja en blanco”.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR

Frente a la consulta de cuál debería ser la posición de su bloque si desde el Frente de Todos no hay unanimidad a la hora de votar, el senador del PRO evitó una definición pero repitió que en lo que hay acuerdo dentro de la coalición opositora es en evitar un default.

De todas formas, el legislador le apuntó a Máximo Kirchner y el significado de su renuncia como presidente del bloque oficialista en la Cámara baja.

“La decisión de Máximo lo que hace es mostrar una fractura en el oficialismo que pone en duda la viabilidad de la aplicación de las políticas públicas que tienen que implementar con el acuerdo”, señaló el presidente del bloque del PRO en el Senado. Días antes había calificado como “irresponsable” la decisión del ahora ex presidente del bloque del FdT.

Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica

“Irresponsable” es una de las palabras que más se estuvo escuchando entre los miembros de Juntos por el Cambio. La Coalición Cívica pide “responsabilidad” a sus socios y lo hace a través de ELisa Carrió, quien pidió dar quórum y aprobar el proyecto del oficialismo. Lo mismo desde la UCR quien, a través de su presidente Gerardo Morales, pidió a sus socios “no ser irresponsables” y acompañar al oficialismo. Los dichos apuntaban a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes hasta ahora, señalan los otros sectores, están mostrando las posiciones menos dialoguistas.

Entre varios dirigentes de peso del PRO también tratan de irresponsables a sus socios de la coalición ya que aseguran que “están pidiendo acompañar algo que nadie vio, que nadie sabe cómo es”.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló en la previa al encuentro y, aunque intentó bajar el tono de las diferencias y negó que haya dicho que si no votaba el oficialismo en su totalidad Juntos por el Cambio tenía que votar en contra, señaló que “hay que obligar al oficialismo a que se haga responsable de lo que le está proponiendo a la sociedad”.

Mauricio Macri ingresando al cónclave

El dirigente que hasta ahora se mantiene distante y no ha tenido definiciones de peso es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahora solo dijo que “hasta que no conozca la letra chica no se puede opinar” y resaltó que en Juntos por el Cambio “está muy consolidada la unidad”.

Del encuentro participan Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Humberto Schiavoni, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Patricia Bullrich, Ernesto sanz, Ramón puerta, Maximiliano Abad y Miguel Ángel Pichetto.

