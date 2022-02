El Colegio de Abogados de la Ciudad presentó un proyecto para despolitizar el Consejo de la Magistratura

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un anteproyecto que busca despolitizar y garantizar la independencia del Consejo de la Magistratura.

En una conferencia de prensa virtual el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires junto a IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), FORES (Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia) y 29 entidades adherentes, entre ellas la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, presentaron un anteproyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La iniciativa tiene como objetivo principal dar fiel cumplimiento a los preceptos constitucionales sobre el organismo entre cuyas atribuciones fundamentales están las de asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Vale recordar que la creación del Consejo de la Magistratura en la reforma de nuestra Carta Magna en 1994 se buscó que sea un órgano que posibilite disminuir la influencia político-partidaria en los procesos de selección y remoción de los jueces.

Los impulsores del anteproyecto explicaron que no busca como fin último o único la despolitización sino a partir de ahí construir un Consejo de la Magistratura más profesional, equilibrado, ágil y transparente; y por otro lado consolidar la garantía de división de poderes y una Justicia independiente.

El anteproyecto prevé la reducción de la cantidad de consejeros de los sectores políticos partidarios respetando el equilibrio de los distintos estamentos. De esta manera, se busca profesionalizar el organismo con miembros idóneos, que deben tener dedicación exclusiva y que no pueden ser reelegidos para evitar la acumulación de poder.

Según la iniciativa el Consejo de la Magistratura estaría integrado por trece miembros: cuatro representantes del Poder Judicial (el presidente de la Corte Suprema y tres jueces), uno del Poder Ejecutivo, tres diputados nacionales elegidos por tres bloques distintos, cuatro abogados -dos por la Ciudad de Buenos Aires y dos por las provincias- y un académico elegido por la totalidad de los profesores titulares de Derecho de Facultades públicas y privadas. Se excluye a los senadores porque ya participan del proceso de selección de los magistrados al prestar acuerdo al pliego del candidato.

Asimismo se establecen concursos más objetivos en base al mérito de los postulantes y se elimina la discrecionalidad política en las entrevistas que no podrán alterar el orden de mérito. Además se establecen plazos obligatorios para dar celeridad a los procesos de selección de jueces. En ese sentido, el Poder Ejecutivo cuenta con 30 días para elevar el pliego y el Senado tiene 90 días para aprobarlo. También se garantiza la participación ciudadana y la audiencia pública.

El proyecto busca fortalecer las áreas técnicas del Consejo de la Magistratura y propone implementar programas de gestión y de transformación digital en la administración de justicia.

En lo referente a los procesos disciplinarios, se propone que exista un tribunal de enjuiciamiento permanente que decida en audiencias orales y públicas. Se establece un plazo máximo de seis meses a partir de la denuncia para solicitar al tribunal de enjuiciamiento la remoción de un magistrado, vencido ese término el expediente debe archivarse.

Según explicaron los autores del anteproyecto la propuesta de despolitizar el Consejo de la Magistratura garantiza el equilibrio en la composición del plenario, en las comisiones y en el jurado de enjuiciamiento de los magistrados.

Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires

El primero en exponer durante el encuentro virtual fue el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay quien informó que el anteproyecto fue presentado esta semana en el Senado para que sirva de apoyo a los senadores con respecto al proyecto de ley que ha elevado el Poder Ejecutivo sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

“En el Colegio el tema del Consejo de la Magistratura fue un tema muy delicado y muy preocupante desde hace muchísimos años” dijo Garay. Y agregó “en 2006 cuando se reforma la ley del Consejo de la Magistratura el Colegio presentó una demanda pidiendo que se declararán inconstitucionales varios artículos de la ley porque fundamentalmente considerábamos que la norma aprobada había actuado en contra del equilibrio de estamentos que establecía la Constitución.”

Cecilia Mairal (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires)

“Estamos muy contentos y entusiasmados con este anteproyecto que se preparó, tuvo mucho trabajo detrás y es muy concreto que queremos que ayude al debate. Es un proyecto completo con mucha iniciativa muy estudiada que claramente establece proteger lo que pide la Constitución”, señaló Cecilia Mairal del Colegio de Abogados de la Ciudad. Resaltó además “esta es una oportunidad única para mejorar la Justicia, está en juego la división de poderes, está en juego la vigencia del estado de derecho para todos los argentinos.”

Guillermo Lipera, miembro del Directorio de IDEA

Otro de los expositores, Guillermo Lipera, de IDEA señaló que “siempre se hace foco en jueces independientes pero no estamos haciendo foco en un Consejo de la Magistratura independiente”. Y agregó “yo creo que la opinión pública tiene claro que si la política no libera el Consejo de la Magistratura no salimos más, estamos haciendo trampa a la Constitución. Terminemos con esta historia, que sea técnico y que la política partidaria no se meta en el Consejo.”

Alfredo Vítolo, presidente de FORES

A su turno, Alfredo Vítolo, presidente de FORES, destacó que los principios de independencia judicial tanto a nivel interamericano como universales plantean dos aspectos fundamentales, uno la real independencia y otro la apariencia de independencia, los dos elementos son necesarios. En ese sentido afirmó que “es tan importante un juez que sea realmente independiente de las presiones como un juez que se lo vea como efectivamente independiente porque si no hay desconfianza en el Poder Judicial.”

