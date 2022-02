Gerardo Morales apuntó contra los “halcones” de JxC: “No tienen garras”

Gerardo Morales

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, apuntó contra los “halcones” de Juntos por el Cambio, apodo con el que son distinguidos los dirigentes más duros de la oposición, entre ellos Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“ Que vengan a Jujuy a ver cómo peleamos las palomas contra el kirchnerismo. A esos halcones no les veo las garras. A mí no me van a venir a correr, pero hay que ser responsables ”, aseguró el mandatario provincial en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.

Morales -que también presidente la UCR- replicó así las críticas de los dirigentes de Juntos por el Cambio que creen que hay que obstaculizar en el Congreso la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El líder radical cree que no sólo hay que dar quórum, sino también garantizar que el oficialismo pueda aprobar el entendimiento pese a las diferencias internas que vislumbra. “Luego será el Gobierno el responsable de que se cumplan las pautas para no entrar en default”, precisó.

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, se expresó en un sentido similar este fin de semana y encolumnó a los dirigentes que le responden a acompañar el tratamiento del entendimiento con el FMI.

“Se deben honrar las deudas porque es lo que corresponde. No acordar sería la bancarrota. Sabemos que este gobierno no tiene política económica, pero tenemos que apoyar la intención de alcanzar un arreglo por la deuda”, expuso “Lilita” durante la reunión partidaria.

La jefa política de la Coalición Cívica admitió que, luego del acuerdo con el FMI, “es posible que no se produzcan grandes mejoras en la economía” pero que así “estaríamos evitando males mayores como el aislamiento internacional y la parálisis productiva”.

“La posición de la CC es de principios: primero la República, luego honrar las deudas. Sostener principios, pero sin poner en riesgo la institucionalidad. Tenemos el deber inexcusable de evitar que seamos una nación inviable”, enfatizó.

