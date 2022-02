Causa Gestapo: la justicia pidió analizar las llamadas de Vidal, Villegas, Garro y los ex agentes de la AFI

Vidal y Villegas, dos de los investigados en la causa

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, pidió las llamadas y los mensajes de texto de 2017 de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, de su ministro de Trabajo Marcelo Villegas, del intendente de La Plata, Julio Garro, y de todos los que participaron de la reunión filmada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia en la que se habló de armarle causas judiciales al sindicalista platense Juan Manuel “Pata” Medina y en la que Villegas hizo referencia a tener una “Gestapo antisindical”.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el jueves el magistrado ordenó como medida de prueba conocer “el detalle de llamadas entrantes y salientes, como también de los mensajes de texto entrantes y salientes” de más de 50 teléfonos celulares y seis fijos de dependencias oficiales entre el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2017. También busca tener más información de cuatro celulares encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La medida había sido pedido por la fiscal federal de la causa, Ana Russo.

Las llamadas y mensajes requeridos corresponden a teléfonos de Vidal y de las 15 personas que participaron de la reunión que se realizó el 15 de junio de 2017 en la oficina del séptimo piso del edificio de la sede porteña del Banco Provincia: Villegas, Garro, el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex subsecretario de Justicia Adrián Grassi, el actual senador bonaerense de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex funcionarios de la AFI Darío Biorci -ex jefe de Gabinete y cuñado de Silvia Majdalani, número dos del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, Sebastián De Stéfano -ex jefe director de jurídicos- y Diego Dalmau Pereyra -ex director de Contrainteligencia- y de los empresarios de la construcción de La Plata.

Dalmau Pereyra y De Stéfano están involucrados en las causas por espionaje ilegal durante el macrismo. El primero está procesado por el espionaje ilegal a Cristina Kirchner, Hugo Moyano, la propia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, otros funcionarios del oficialismo y la oposición y periodistas. De Stéfano recibió una falta de mérito que le dictó la Cámara Federal de Comodoro Py y Majdalani quedó procesada por un delito menor. Los titulares de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Majdalani, están procesados en otros expedientes como el espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, en el que también está procesado Mauricio Macri. Ese expediente pasó de la justicia de Dolores a Comodoro Py.

El pedido del juez Kreplak fue hecho a empresas de telefonía -Claro, Movistar, Telecom y Telefónica- a las que el juez les dio un plazo de 48 horas para responder la solicitud. El magistrado también les requirió a las compañías saber si cuatro números de IMEI de teléfonos “impactaron en abonados pertenecientes a esa compañía” y si es así que detalle las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes. Se trata de los IMEI -es el código que identificada a cada teléfono y es único- de los celulares encriptados que la AFI informó que tenían Vidal, Biorci, De Stéfano y Dalmau Pereyra pero no aportó los números.

“Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata”, sostuvo la fiscal Russo en uno de sus dictámenes del mes pasado.

La actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció en diciembre pasado que mientras se hacían tareas de mantenimiento en equipos informáticos del organismo se halló un video de una reunión de la participaron funcionarios bonaerenses en 2017. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría. Ahora: las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”, dice Villegas en esa reunión que fue grabada de manera ilegal.

En el encuentro, el ministro de Trabajo le dice a los empresarios de la construcción que tiene todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina, titular de la UOCRA de La Plata, con denuncias de amenazas y extorsiones, y les pide que presenten notas en las que cuenten esas situaciones. Días después de esa reunión, se iniciaron dos causas contra Medina con denuncias anónimas que derivaron en la detención y procesamiento del sindicalista que ordenó el juez federal de Quilmes Luis Armella. Parte de la prueba de la causa son las notas que Villegas le pidió a los empresarios que presenten.

“Durante mi gobierno no existió ninguna mesa judicial, ni causas armadas a sindicalistas. Todos los que se dicen perseguidos fueron investigados por la justicia sobre denuncias concretas. La mentira de la persecución no puede nunca tapar acciones mafiosas que están probadas”, dijo Vidal en sus redes sociales y repudió la expresión de Villegas sobre la Gestapo.

En la causa se avanza con otras medidas de prueba. Una de ellas fue el pedido a la Gobernación y a los Ministerios de Trabajo, Justicia e Infraestructura de las agendas y los correos electrónicos de Vidal, Villegas, Grassi y Gigante de 2017. Por ahora solo contestó Trabajo. De allí surge que Villegas fue en 2017 cuatro veces al juzgado de Quilmes que detuvo a Medina: el 24 de agosto, el 5 de septiembre, el 18 de octubre y el 13 de noviembre.

Por otra parte, de la agenda surge que el 12 de junio -tres días antes de la reunión filmada- Villegas se reunió con Grassi y Majdalani. También que a lo largo de 2017 el entonces ministro de Trabajo tuvo al menos cinco reuniones que figuran como “tema uocra” , una de ellas el 12 de mayo con Gigante y otros tres funcionarios importantes del gobierno de Vidal: su jefe de Gabinete, Federico Salvai, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Y el 26 de junio -11 días después de la reunión en el banco- tuvo un encuentro con el propio Medina.

En la causa también se están peritando celulares, tablets y dispositivos electrónicos que fueron secuestrados a los ex funcionarios y agentes de la AFI que participaron de la reunión. A su vez, comenzaron a declarar empleados de la sucursal del banco para saber cómo se pidió la reunión y por qué ninguno de los asistentes quedó asentado en los registros de ingreso de la entidad.

El hecho tuvo repercusiones políticas. El oficialismo en la provincia de Buenos Aires pidió el juicio político del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, ex secretario de Legal y Técnica de Vidal y designado durante su gobierno, y la Comisión Bicameral del Congreso de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia comenzó a analizar el caso.

También la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo referencia al tema. “Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales. Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario”.

