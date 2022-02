Alberto Fernández tiene nueva fecha para declarar en el juicio por la obra pública a Cristina Kirchner

Alberto Fernández, con nueva fecha para declarar en el juicio de la obra pública (REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY)

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tienen nueva fecha para declarar en el juicio oral por la obra pública en el que está siendo juzgada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Será el 15 de febrero para Fernández y el 21 para Massa, ambos a las 9:30 horas. El Presidente irá personalmente a los tribunales de Comodoro Py y Massa por videoconferencia.

Ambos debían habían sido para la semana que viene. Massa para el lunes y el jefe de Estado para el martes pero pidieron una postergación. El presidente porque está en la gira a Rusia -donde hoy se reunió con su presidente, Vladimir Putin-, China y Barbados y Massa por “compromisos ya asumidos” para esa fecha. El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juicio, fijó hoy las nuevas fechas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

“Teniendo en consideración los impedimentos informados por los Dres. Alberto Ángel Fernández y Sergio Tomás Massa a través de las presentaciones obrantes en el expediente digital, reprográmese las fechas establecidas para materializar sus declaraciones testimoniales y hágase saber que las mismas serán llevadas a cabo los días 15 y 21 de febrero, respectivamente, a las 9:30 horas”, dice la resolución del tribunal

Por sus roles institucionales la ley les permite a Fernández y a Massa declarar por escrito y así se los informó el tribunal. Pero ninguno solicitó hacerlo de esa manera. Massa pidió que su testimonial sea a través del sistema de videoconferencia.

Tras el regreso de la actividad judicial, el juicio se reanudó el martes con la etapa conocida como “ex jefes de Gabinete”. Son quiénes cumplieron ese rol durante el gobierno de Cristina Kirchner y fue la defensa de la vicepresidenta la que solicitó que declaren.

“Van a tener que citar al Presidente de la República que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008. Será interesante escuchar lo que tiene para decirles”, dijo Cristina Kirchner cuando declaró en indagatoria en el juicio, el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir. La vicepresidenta señaló que la ejecución de los presupuestos y las reasignaciones de partidas -lo que se hizo para las obras públicas- correspondía a los jefes de Gabinete. Y por eso pidió su citación.

El martes declaró Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica de Cristina Kirchner y actual procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete. El lunes que viene lo hará el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el martes el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, los también ex jefes de Gabinete de Cristina Kichner. Capitanich lo hará por videoconferencia.

Cristina Kirchner en una de las primeras audiencias del juicio oral (Reuters)

“Quiero expresarle que tengo el peor de los conceptos del requerimiento y de la causa. Se trata de una acción desde la política que trata de instrumentar al poder judicial”, fue lo primero que dijo Zannini en su declaración ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. “Ha sido para mi de un ejemplo de la tentativa de utilizar el cronograma de audiencias y de la causa en sí como un instrumento electoral. De instalar la idea de que el peronismo hace pero roba. Se empezó por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra publica”, agregó.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y es el primero que afronta Cristina Kirchner. Se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que para la provincia de Santa Cruz recibió el empresario Lázaro Báez de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Junto con la vicepresidenta están acusadas otras 12 personas, entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz.

En su cuarto año, la expectativa está en si en 2022 habrá veredicto en el juicio. Al proceso le quedan cerca de 30 testigos, y luego la etapa final con los alegatos -los pedidos de condena y absolución- de las partes, las réplicas a esos planteos y las últimas palabras de los acusados antes del veredicto.

