Jaime Durán Barba: “Hay una decadencia del liderazgo de Cristina Kirchner”

En medio de la crisis política que atraviesa el gobierno nacional, el consultor político Jaime Durán Barba aseguró que el liderazgo de Cristina Kirchner se encuentra en decadencia y descartó que tenga seguidores en otros países de la región.

“ Ella no es líder en ningún lado. ¿Qué candidato de qué país la invita? Nosotros tenemos encuestas en varios países y el 90% de la gente cree que ella no ha actuado correctamente cuando fue Presidente. Es una persona que no tiene liderazgo en ningún lado salvo en la Argentina... Y en la Argentina se está transformando en una líder del Conurbano ”, planteó el analista.

El gurú que se hizo conocido en la Argentina por su trabajo como asesor de Mauricio Macri, resaltó que hay una crisis que podría marcar el final del kirchnerismo en el marco de un fenómeno global que puso bajo la lupa a todas las democracias.

“El peronismo está en problemas como todas las democracias representativas. No somos muy conscientes del enorme cambio que se produjo con la tercera revolución industrial, internet y demás. La gente desató sus ambiciones. Mucha gente que antes estuvo conforme con vivir de una pensión, de un plan, quiere que su hijo no viva de planes, quieren que sus hijos progresen”, explicó.

Durán Barba, que recientemente afrontó un grave cuadro de salud, sigue de cerca los acontecimientos políticos en la Argentina. En ese marco, analizó el reciente portazo de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en el Congreso y planteó que aquellos dirigentes que pretenden no acordar con el Fondo Monetario Internacional están muy poco formadas académicamente.

“ Son personas que no entienden el mundo. No es posible que alguien no piense en un acuerdo con el Fondo, sea bueno o malo, Sin acuerdo, se bloquean los desembolsos de todos los organismos internacionales y para la Argentina sería una hecatombe. Que alguien no entienda eso, se justifica sólo por su falta de preparación; es alguien que nunca vivió afuera del país, es alguien que no entiende nada y tiene una visión aldeana de la vida ”, analizó.

Disconforme por los términos del acuerdo con el FMI, Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque del Frente de Todos en Diputados. Su decisión generó un cimbronazo en el oficialismo. Esta mañana, el diputado Leopoldo Moreau sumó ingrediente: anticipó que intentarán modificar los detalles del entendimiento durante el debate en el Congreso que se había comprometido dar el oficialismo.





