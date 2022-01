Mauricio Macri se reunió con Patricia Bullrich en Villa La Angostura

Mauricio Macri y Patricia Bullrich en Villa La Angostura

Mauricio Macri continúa de vacaciones en Villa La Angostura y, durante todo enero, aprovechó el descanso en el sur de la Argentina para mantener reuniones de alto voltaje político -hace una semana se encontró con Horacio Rodríguez Larreta- y mantenerse al día con la agenda de Juntos por el Cambio -participó de la reunión de la coalición luego de que Alberto Fernández anunciara el acuerdo con el FMI.

Este lunes, el ex presidente recibió a Patricia Bullrich durante tres horas. El cónclave duró desde las 13 hasta las 16. Según explicaron desde el entorno de ambos, los dirigentes coincidieron en que 2022 no es un año para hablar de candidaturas sino para “acercarse a la gente”. Lo primordial, dijeron, es asentar la construcción colectiva de Juntos por el Cambio en general y del PRO en particular.

Otro punto en común entre el ex mandatario y su ex ministra de Seguridad entre 2015 y 2019 fue que “no hay que adelantar los tiempos”. Hablaron de profundizar un programa y convocar no solo a técnicos sino a la sociedad a participar colectivamente de la construcción opositora.

Además, se mostraron de acuerdo en fortalecer las mesas de JxC en todo el país, para ganar territorialidad y organización. “Se ganó en muchos lugares y es necesario mantener esa organización sin adelantar ninguna interna”, coincidieron.

Los dirigentes se reunieron durante tres horas

“Nuestra principal tarea hoy no es entre dirigentes sino en la construcción de una confianza social que nos mide todos los días”, fue la conclusión a la que llegaron los dirigentes del PRO.

Si bien es de público conocimiento que Macri tiene más afinidad con Bullrich que con Larreta, el ex mandatario se mantiene más activo que nunca y quiere jugar un rol decisivo en la definición del candidato presidencial de Juntos por el Cambio para 2023. Algunos sospechan que sigue sin descartar su propia postulación para un eventual regreso al poder, aunque hace un mes brindó su definición más tajante sobre el tema: “No me anoto en ninguna carrera para ser presidente en 2023″.

Asimismo, el ex jefe de Estado ya advirtió que quiere, como el año pasado, que las postulaciones se definan en las PASO. Considera que fue la clave que permitió el amplio triunfo en las últimas elecciones legislativas. El jefe de Gobierno y la titular del PRO piensan lo mismo.

Rodríguez Larreta tiene aspiraciones presidenciales en 2023, pero necesitará el apoyo de Macri (Franco Fafasuli)

A fines de 2021, Macri le dijo a un grupo de dirigentes de su partido: “Sostengamos a Patricia. Es muy importante que llegue con posibilidades a 2023″. Algunos creen que esta frase está ligada a buscar un equilibrio interno que le brinde más fuerza al candidato que finalmente resulte elegido en las PASO. Dicen, con cierta lógica, que Larreta supone que se trata de una forma de perjudicarlo. Quienes entienden los movimientos de Macri sostienen que si ambos competidores del PRO mantienen sus chances parejas hasta último momento, el propio ex presidente tendrá una mayor influencia política porque su apoyo a uno u otro será determinante.

Esta temporada de verano, Bullrich se encargó de dar señales que muestren que tiene el apoyo de Macri: salió de gira por la costa atlántica y otros puntos de la provincia de Buenos Aires, acompañada por el diputado nacional Hernán Lombardi, uno de los más estrechos allegados al ex presidente.

