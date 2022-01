Cornejo apuntó contra los kirchneristas que critican un acuerdo con el FMI: “Aparecieron los militantes del default”

Durante los últimos días, varios referentes del kirchnerismo arremetieron contra el FMI y, en medio de las negociaciones que lidera Martín Guzmán en Washington, plantearon que “el default no es el peor de los remedios”. Desde el radicalismo, lamentaron que haya miembros del oficialismo que “militen” la cesación de pagos e intenten condicionar el acuerdo.

“Hace unos días vengo advirtiendo que desde el sector kirchnerista del Gobierno podrían bloquear todo tipo de diálogo o negociación para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que Alberto tiene al enemigo durmiendo en casa ”, dijo el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo.

En esa línea, el ex gobernador de Mendoza señaló, tras los dichos de Leopoldo Moreau, Fernanda Vallejos y Claudio Lozano, que dentro del oficialismo “aparecieron los militantes del default”

Y agregó: “¿Qué pasaría si el dólar a 221 y dirigentes avalando el default sucediera en un gobierno de Juntos por el Cambio? Caos en las calles, medios de amigos anunciando el fin del mundo, Leopoldos a los golpes en Diputados. Celebren la oposición que tienen, les faltan dos años”, denunció.

“Insisto, si esta situación la atravesara un gobierno no peronista, no tengo dudas que Moreau y Vallejos estarían agitando para que al país no le vaya bien” , concluyó Cornejo.

Esta mañana, el diputado por el Frente de Todos Leopoldo Moreau planteó una mirada crítica sobre las condiciones que impone el organismo de crédito y días antes de que la Argentina enfrente vencimientos por USD 1.100 millones dijo: “Default es una palabra que aterroriza, pero tampoco tiene que aterrorizar tanto como para creer que es el peor de los remedios”.

Leopoldo Moreau y Cristina Kirchner

Según el diputado, el Frente de Todos no es “el partido del default”, pero aclaró que tampoco son “un sector político que va a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, a más miseria a la que estamos atravesando, de la que recién ahora estamos saliendo”.

“¿Es peor el default? Néstor Kirchner gobernó la Argentina prácticamente dos o tres años en default, hasta que logró los acuerdos, con los bonistas y el FMI, y mal no le fue , esas divisas que no utilizó en pagar la deuda la usó para reactivar la economía”, concluyó.

Algunas horas más tarde, la ex diputada nacional Fernanda Vallejos publicó un mensaje aún más duro contra el FMI en particular y contra Estados Unidos en general: “ No existe, en la historia moderna, mayor violador sistemático de los DDHH de los pueblos que el FMI , instrumento de EEUU para someter a los países deudores a sus intereses geopolíticos y al del capital transnacional que hace negocios en nuestras economías”, comenzó la economista en sus redes sociales.

Y continuó: “¿Por qué no se ocupa EEUU de los DDHH a la salud, a la educación, del pueblo norteamericano? ¿Por qué no habla ‘la comunidad internacional’ de los DDHH de los negros y latinos en EEUU? ¿O de cómo financió vía FMI la implantación del neoliberalismo con dictaduras en Chile y Argentina?”.

Por su parte, el titular del Banco Nación, Claudio Lozano, recordó la experiencia del default en 2001 y dijo que “la Argentina demostró que tiene capacidad para resolver su situación en un contexto donde el default se mantuvo con los acreedores hasta el año 2006″.

Además, aseguró que en default el país “vivió un proceso de recuperación económica como el que no se conocía en muchísimo tiempo; llevó con autonomía su política económica, con tasa de crecimiento importantes y con efectos sociales positivos”.

“Hay que suspender el pago, seguir conversando y ponerlo en el lugar que corresponde: es una discusión de contenido político. La Argentina podría haber llevado la discusión a la ONU, hay que hacer política con esto”, recomendó.

SEGUIR LEYENDO: