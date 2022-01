Tras el fallo de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura aprobó un reglamento excepcional para elegir dos abogadas más

El Consejo de la Magistratura aprobó este lunes un reglamento excepcional para llevar adelante elecciones en donde se elijan dos abogadas que se sumen a la nueva composición de este organismo, para dar cumplimiento al fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado. Ese fallo declaró inconstitucional la actual integración de 13 miembros y dispuso que mientras no haya una nueva ley que respete los equilibrios internos se vuelva a la organización inicial de 20 representantes, encabezados por el presidente del máximo tribunal. El desafío es poder llevar adelante esta reforma antes del 15 de abril porque la Corte dio un plazo de 120 días corridos; para el día 121, si no se cumple con el fallo, cualquier decisión del Consejo será nula.

Precisamente, en la reunión del Plenario del Consejo que se sustanció esta mañana, ese interrogante sigue sin resolverse. ¿Por qué? Porque el organismo que encabeza el académico Diego Molea votó lo que ya se había acordado para que las candidatas a representar el estamento de los abogados sean solo mujeres (algo que igual sirvió para repetir cuestionamientos y respuestas), pero no se pronunció sobre los planteos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que cuestionaban la imposibilidad de llevar adelante, en esos plazos, esta elección excepcional. Y delegó en estas entidades la convocatoria a elecciones y el universo de abogados que votarán.

“Habrá que sentarse con la FACA a hablar cómo nos organizamos porque las elecciones tienen que ser el mismo día- dijo a Infobae el abogado Jorge Rizzo, referente del Colegio Público porteño-, pero también puede llegar a ser una complicación el tema del padrón. Es un tema difícil porque en Capital Federal tenemos todo regulado hasta fines del año pasado, en donde los abogados matriculados están en condiciones de votar. Pero el tema de los abogados del interior tienen que hacer un trámite especial para poder tener la matrícula federal y con la pandemia muchos de esos trámites se vieron demorados”.

Jorge Rizzo, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Hoy, el Consejo está compuesto por un representante del Ejecutivo, seis legisladores (tres diputados y tres senadores), tres jueces, un académico y dos abogados. Según la vieja integración del Consejo, hay que sumar entonces dos legisladores más por la minoría, un académico, un juez (que será mujer, según ya lo resolvió la Asociación de Magistrados) y dos abogadas. El cuerpo será representado por el presidente de la Corte Suprema. Tanto para la integración de jueces como de abogados los representantes deben ser elegidos en elecciones. El mandato de esos consejeros que se incorporen será solo por unos meses porque en noviembre tienen que renovarse los representantes del cuerpo.

El Colegio de los Abogados de la Capital Federal ya había planteado inicialmente que los plazos impuestos por la Corte Suprema eran de cumplimiento imposible. Lo mismo dijo la FACA. Sin embargo, la semana pasada, los abogados porteños llevaron una propuesta: pedirle a la Corte Suprema una prórroga y en vez de apurar unas elecciones para inicios de abril aprovechar los comicios ya previstos para fines de ese mes, en donde se elegirán autoridades de esa institución, para que los matriculados voten a las postulantes del Consejo de la Magistratura. Sobre esa propuesta hoy no hubo definiciones.

La FACA, en tanto, no planteó posibilidades de cuándo podía desarrollarse la elección y sí subrayó sus complejidades. Lo que sí cuestionó por nota la semana pasada fue que el Consejo hubiese obligado a llevar adelante una elección entre dos postulantes mujeres: si hay que elegir dos abogados más, para sumarse a los dos ya que ya existen (y son hombres), la FACA opinó que debía hacerse con un candidato hombre y otro mujer, para evitar discriminaciones y proscripciones.

En la reunión de hoy -tras una discusión de cuatro horas en la comisión de Labor-, los consejeros resolvieron votar a las candidatas mujeres. No obstante, tanto los representantes de los abogados Diego Marías y Carlos Matterson dejaron a salvo la opinión de la FACA, más allá de acompañar a la mayoría. En la misma sintonía se pronunció el diputado del PRO Pablo Tonelli.

Graciela Camaño y Diego Molea (Maximiliano Luna)

Fue entonces que las diputadas Graciela Camaño y Vanesa Siley volvieron a tomar la voz cantante para insistir en la paridad de género. “No pretendemos que nadie nos regale nada. Muchachos, ustedes empezaron primero, por eso ocupan todos los cargos, han creado el techo de cristal, las zonas rosas y todas esas cuestiones que en el devenir de esta sociedad hemos ido analizando y advirtiendo muchas mujeres que es necesario construir oportunidades. Ese reglamento es fruto de ese trabajo, es la consolidación en materia de género de este consejo y de una sociedad que viene caminando hace mucho tiempo en Argentina en esa búsqueda. Presidente, más allá de las observaciones que puedan tener de índole legal, les digo que las leyes ya no tienen las mismas rigideces que nosotros estudiamos y deben ser aplicadas con perspectiva de género”, dijo Camaño.

Siley, por su parte, agregó: “La FACA interpreta mal artículos de la Constitución Nacional y amenaza con judicializar el reglamento por estas cuestiones. Permítame, presidente, siendo parte del partido que fue proscripto 18 años, me parece una barbaridad”.

Cuando Molea intervino, afirmó: “Así como la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio una entidad superior a la FACA y al CPA también notifica a esas entidades para que organicen la elección. Entonces cuestiones como corte del padrón, etc, no somos nosotros los que tenemos que imponer, vamos a acompañarlos que resuelvan. No vamos a trasladar la responsabilidad, vamos a estar respondiendo a todos los inconvenientes que surjan en el camino a esta integración por selección. Y no voy a hablar de género, es un tema agotado (...) y se los digo acá el resto: faltan más mujeres, hagamos lo posible para que se integren y podamos construir un mejor órgano constitucional como es el Consejo de la Magistratura. Lo único que hago es acompañarlas, soy un militante de esa causa. Necesitamos integrar con más mujeres este Consejo”.

La reunión del Plenario sirvió, una vez más, para que el oficialismo criticara el fallo de la Corte Suprema. Siley lo consideró “mañoso” y el juez Alberto Lugones insistió: “Hoy tenemos un reglamento que permite cumplir con esa manda tan estricta que nos dio la Corte, estricta manda que no fue tan estricta para esperar 15 años y declarar inconstitucional la ley y tomarse cinco años para dar un fallo.”

“No justifico el incendio de que en 120 días hay que elegir nuevos consejeros porque terminamos esto y tenemos que volver a hacer reglamentos para la nueva integración según dispongan las leyes. No tenemos problemas en cumplir el fallo, solo damos razones -agregó. Lo que queda claro es que todo fallo debe ser razonable y en los 120 días puedo plantear con enfoque de profesor de Derecho Constitucional que no es razonable la solución dada. En lo demás voy a votar como hemos consensuado días anteriores. Voy a votar que sean dos las mujeres abogadas si el tiempo nos permite y el Congreso no nos sorprende con una nueva ley. Solamente Dios puede darle la vida a lo que estaba muerto, nuestra Corte también lo puede hacer, le dio vida a una que estaba muerta”.

Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernández define por estas horas qué temas enviará para que tengan un tratamiento en sesiones extraordinarias. Antes del fallo de la Corte, sabiendo cómo se anunciaba el resultado del caso, el Gobierno propuso una ley para que el Consejo este compuesto por 17 integrantes, sin la intervención del presidente de la Corte Suprema.

En el Congreso se presentaron otros tres proyectos: uno de Pablo Tonelli, que ya había sido presentado durante el gobierno de Cambiemos; otro del radical Mario Negri, en sintonía con la integración de 20 consejeros, incluido el presidente de la Corte; y otro del abogado y consejero Diego Marías, que aumenta los consejeros a 15 pero excluye de representación al Ejecutivo. Hasta ahora, todos los temas de reforma en ámbitos de la Justicia que propuso el Gobierno han contado con la resistencia de la oposición.

