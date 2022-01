Kicillof definió los valores de coparticipación a los municipios para el 2022 y el Conurbano es la región más beneficiada

Axel Kicillof y Verónica Magario

Este semana el gobierno bonaerense oficializó la tabla del Coeficiente Único de Distribución (CUD), que es la fórmula que establece cómo se reparte o cuántos fondos le tocan a cada distrito de la provincia a partir diferentes partidas como, por ejemplo, del Fondo de Infraestructura Municipal o del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad, dos mecanismos incluidos en el Presupuesto 2022 y que sirvieron, en parte, para destrabar la negociación y obtener el respaldo de la oposición.

El CUD no es estanco y se conforma de distintas variables. Es lo que analiza el gobierno provincial para luego hacer el cálculo final. Se genera un coeficiente con un total de 100 a repartir en 135 distritos. Para el 2022, como era de esperar, La Matanza, quedó en el tope de la lista: su coeficiente cerró en 7,36052. Para la conformación del mismo se toman en cuenta distintas variables: demográfica, infraestructura en salud y municipalización de funciones y servicios.

En la referencia demográfica y estructural se considera la población del distrito, la capacidad contributiva y la superficie. En cuanto a la referencia de salud se analizan las camas disponibles y el porcentaje de ocupación de las mismas, las consultas médicas en establecimientos públicos, el número de pacientes por día, el número de egresos y de establecimiento con internación y finalmente los gastos que se desprenden del decreto de la municipalización de funciones y servicios. Todo eso prepara el terreno para determinar cuál es el CUD de cada distrito y si van cambiando, por ejemplo, la cantidad de camas que tiene un municipio termina impactando en la ecuación final.

Axel Kicillof y Daniel Gollan (@Kicillofok)

Así fue que, atravesado por la pandemia, muchos municipios se vieron haciendo inversiones en infraestructura y cantidad de camas que luego tuvieron su correlato en la distribución del CUD, aunque para el 2022 y con el objetivo de que no haya demasiados desfase entre distritos se hizo un promedio entre los últimos tres periodos anuales: julio 2018 a junio 2019, julio 2019 a junio 2020 y julio 2020 a junio 202, según consigna el Boletín Oficial.

Si bien en un principio los intendentes de Juntos, antes de que se conociera el esquema final alertaban de una posible discrecionalidad de fondos para los municipios del Frente de Todos en desmedro de los gobernados por la oposición, un intendente de la Unión Cívica Radical que siguió de cerca el tema aseguró ante la consulta de Infobae: “No veo discrecionalidad en el tema del CUD, hay ganadores y perdedores en los dos espacios políticos, obviamente la sumatoria del CUD del espacio político nuestro, no solo del radicalismo, sino de Juntos ha caído . En la sumatoria del CUD del espacio nuestro cayó de 35,95 en 2020 a 35,74 y a 35,31 ahora y el de Todos aumentó conforme a lo que perdimos. Hay una pequeña pérdida de Juntos, no parece muy significativa, no parece que hay una discrecionalidad manifiesta”.

La oficialización del CUD fue una demora de la Provincia que durante la discusión del Presupuesto bonaerense se había comprometido a presentarlo antes de la aprobación de la ley de leyes. Es que ese dato también les sirve a los distritos para realizar sus propios presupuestos, ya que tienen un número exacto de cuántos fondos recibirán de distintas partidas. Varios jefes comunales dejaron trascender su malestar por la tardanza, ya que estimaron cierto volumen de inversiones y las variaciones del CUD han modificado esos montos. Hay distritos pequeños que verán un ingreso menor en el presupuesto. Por ejemplo, Suipacha que tendrá 54 millones de pesos menos este 2022, debido a la variación del CUD.

Además de La Matanza, aparecen los distritos de Escobar y Tigre en el top 3 de quienes quedaron con un coeficiente mayor. Los tres distritos son de la zona AMBA y están gobernados por el Frente de Todo s. Sin embargo, entre los distritos que más perdieron de un año al otro también aparece Merlo y Malvinas Argentinas, otros distritos que forman la red de la zona metropolitana y que están gobernados por el peronismo.

El municipio que más coeficiente cedió de 2021 a 2022 fue Vicente López, gobernado por el PRO. El distrito de la oposición al que más CUD se le asignó es La Plata, con 2,94893; un número superior al de otros grandes municipios como Lomas de Zamora (FdT) o General Pueyrredón (Juntos).

El ministro de Hacienda Pablo López e intendentes de la UCR

Para este año, de los distritos con más de 100 mil habitantes, el CUD pasará a ser de un total de 63,21; los 36,79 serán para los restantes. El año pasado, los distritos más pequeños tuvieron un incremento respecto a lo que había sido la valuación del 2020.

Ahora, para balancear la pérdida de fondos que tendrán varios municipios, el gobierno provincial inició un diálogo para minimizar la merma y habría compensaciones a través de Aportes del Tesoro.

“Hay muchos municipios que cerraron el hospital o no admitían consultorio, pero sabés que si no atendés consultorio, no vas a tener consulta y entonces vas a tener menos CUD. Cada intendente tendrá que analizar puertas adentro qué fue lo que le pasó y por qué le pasó”, cuenta otro intendente del interior que salió beneficiado por la confección del nuevo Coeficiente.

Para este año, el Presupuesto bonaerense determinó que habrá un Fondo de Infraestructura de 17 mil millones de pesos a repartirse entre los municipios y otro de Fortalecimiento de Seguridad por total de 7 mil millones de pesos. Será en base al CUD cómo se repartirá ese dinero para cada municipio. Con los cambios establecidos algunos distritos serán porcentualmente favorecidos y otros, claro, beneficiados.

