Adolescentes, cánticos, curiosos y merchandising: lo que no se vio del show de Milei en Mar del Plata

Como las emisiones de Mirtha Legrand en Playa Grande, cuando la diva de los almuerzos salía a saludar al público, la escena se repite aunque la gran mayoría de los presentes promedia 17 años. La promesa les llegó a través de las redes sociales del propio protagonista: Javier Miel.

“Vine a Mar del Plata motivado por la presencia de Javier Milei” , dice Franco, de zona norte, entre sorbo y sorbo de tereré. El sol todavía no se escondió en esta tarde de verano en medio de la temporada turística. Lleva anteojos de sol, short de baño floreado y una musculosa. No vino solo sino en grupo, como el otro centenar de jóvenes que a pesar de no poder participar del sorteo por no alcanzar la mayoría de edad, se acomodaron en las escalinatas para escuchar a su referente. “Le avise a mi mamá, a mi abuela , a todos que participen”, agrega.

Estaban jugando al truco cuando vieron que el reloj marcaba 19.20, diez minutos antes de la convocatoria. “Le queremos convidar un mate, invitarlo al asado de hoy a la noche y sacarnos una foto”, comenta Juan mientras busca un lugar estratégico cerca de las gradas.

Las escaleras se van llenando de veraneantes y vecinos que salieron de la playa para escuchar a Milei. Se destacan las gorras, los trajes de baño y las ojotas. Tomás de 16, trajo a su familia. “Él pidió venir así que acá estamos con el papá y la hermana”, aclara su mamá. “Se la pasa leyendo a Emanuel Dannan”, agrega.

También hay curiosos. “Me llamó la atención la buena música rockera, pregunté de qué se trataba y llamé a mi marido”, explica una vecina de la zona.

El merchandising nunca falta en los actos de Milei. Pines a $100, cuadernos a $600, pañuelos a $200. Sobresale el amarillo y las frases “vida, libertad y propiedad”, o “no viene a enviar corderos, vine a despertar corderos”. Al igual que la serpiente cascabel enroscada y lista para atacar sobre un fondo amarillo. “Don’t tread on me”, decía, “no me pises”. El símbolo es viejo, corresponde al período de la Revolución Americana, originalmente un mensaje anticolonialista a Gran Bretaña.

En el contexto de la temporada de verano, Daiana, de Zona Oeste, afiliada al partido, preparó accesorios temáticos playeros: ojotas a $800, en combo de musculosa $1.500. “La libertad es lo más importante en estos tiempos, y queremos que el mensaje llegue a todas partes, incluso en la orilla”, dice.

Mientras las palabras del protagonista de la noche se hacen esperar crece la expectativa. José le pregunta a un a su amigo “¿De verdad va venir?”, sin dudarlo le contesta que con la cabeza de que sí. “Somos de Mar del Plata, en la escuela escuchamos algunos de sus discursos sobre el libre mercado, la tiene clara. Mis compañeros de cursos me confirmaron por whatsapp que hoy iban a estar acá, pero están casi todos enfermos de covid“, se lamenta.

No es el único en tema. “Soy docente jubilado y me inscribí al sorteo. No pretendo ganar. Sí concuerdo con Milei, el concepto de la libertad es fundamental, en eso se basa nuestra constitución”, comenta Alejandro (67). “Vengo a ver a todos, hay que escuchar todas las ideas”, remarca.

Los teléfonos están encendidos, preparados para registrar el ingreso desde las escalinatas del hotel Costa Galana. Gritos, bengalas amarillas, y el cántico la “casta tiene miedo”. Milei arribó entre aplausos, seguido de un improvisado pogo. “Sacanos de esta Javier” o “ayudanos” , piden algunos de los presentes.

Logra alcanzar el stand montado sobre Avenida Peralta Ramos en dirección al puerto, custodiada por camionetas negras ploteadas con su nombre y la imagen del león.

Panic Show, de la Renga da inicio a la clase abierta del legislador. Están todos de pie atentos y cautivados por el rugido del orador.

