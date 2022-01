Dirigentes de todo el arco político le manifestaron su apoyo al intendente de Rosario, que tiene una enfermedad en la próstata

El intendente de Rosario, Pablo Javkin

Desde que informó públicamente que padece una “patología prostática” que requiere un tratamiento médico, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recibió el apoyo de dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

Uno de los primeros referentes a nivel nacional que manifestó su respaldo al mandatario municipal fue el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, oriundo de Santa Fe, quien a través de su cuenta de Twitter le mandó un “abrazo grande” y le recordó que “no es la primera vez que la vida” le pone enfrente “este tipo de desafíos”. “Y has salido adelante. Esta vez será igual. ¡Seguro que lucharas como has hecho toda la vida!”, agregó.

El apoyo del ex ministro de Defensa Agustín Rossi

“Muchas fuerzas y deseos de pronta recuperación a Pablo Javkin. Los chequeos médicos de rutina son fundamentales para una pronta detección de patologías. Un fuerte abrazo”, escribió, por su parte, el senador del Frente de Todos por esta provincia, Marcelo Lewandowski.

No obstante, el intendente rosarino no solo recibió mensajes de aliento por parte del oficialismo, sino también de algunas de las principales figuras de Juntos por el Cambio, como es el caso del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“Te mando fuerzas y todo mi apoyo en este momento. El mensaje que estás dando es importantísimo: los controles y la detección temprana pueden salvarnos. Vas a salir de esta y espero tu pronta recuperación. Un abrazo enorme”, comentó el alcalde porteño.

El mensaje de aliento de Horacio Rodríguez Larreta

Asimismo, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes le agradeció “por tener el coraje de poner el tema sobre la mesa, por ayudar a concientizar, por cuidar siempre a los demás”. “¡Estamos todos con vos, amigo! Vas a salir de esta. El país te necesita. ¡Mucha fuerza!”, publicó en la misma red social.

En esta misma línea se expresó Maximiliano Abad, presidente de la UCR Buenos Aires y del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense, quien consideró que fue “importante” el anuncio de Javkin para concientizar a la población de que “la prevención es el camino”.

En un video que grabó él mismo y que luego subió a las redes sociales, el mandatario municipal reveló que luego de haber cumplido los 50 años y “como corresponde” por su edad y “antecedentes familiares”, días atrás se sometió a “Una serie de estudios”.

Javkin anuncia que tiene una enfermedad

“Como resultado de esos estudios, me detectaron una patología prostática. Por ese motivo en los próximos días voy a iniciar los tratamientos indicados. La realización de controles periódicos permitieron una detección temprana, lo cual siempre recomiendan. La opinión de los médicos es que los tratamientos no me van a impedir continuar con mis funciones habituales, por supuesto respetando al pie de las letras las indicaciones que los profesionales me indican. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto”, aclaró.

De orientación radical, asumió en 2019 la intendencia de Rosario tras 30 años de hegemonía socialista. Se impuso con el 34,50% de los votos sobre al candidato peronista Roberto Sukerman, que alcanzó el 33%, mientras que Cambiemos, representando por Roy López Molina, se ubicó tercero con el 15 por ciento.

También le enviaron saludos el intendente de Vicente López (con pedido de licencia), Jorge Macri; la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso; el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein; los diputados nacionales Juan Manuel López y Karina Banfi.

