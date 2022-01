El Gobierno encendió las alertas ante la ola de calor de esta semana

Un sombra improvisada para diminuir los efectos del sol en el cuerpo

El Gobierno nacional está en alerta ante los pronósticos de altas temperaturas que se registrarán esta semana en varios puntos del país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y otras zonas del centro de la Argentina, y por eso convocó a una reunión esta tarde en la Casa Rosada de la que participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur y funcionarios de varios ministerios con la intención de adoptar medidas preventivas.

Por eso Manzur encabezó un encuentro para coordinar una respuesta ante esta eventualidad que afectará a gran parte del territorio nacional. Se prevé que las altas temperaturas previstas para los próximos días tendrán impacto en la provisión de energía y agua, de acuerdo a los escenarios de riesgo analizados por el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

La reunión fue convocada a pedido del presidente Alberto Fernández y se hizo con el “fin de articular con cada uno de los referentes locales la respuesta a los problemas que seguramente van a surgir y para que los responsables estén trabajando las 24 horas”, indicó Manzur durante el encuentro.

El ministro coordinador mostró los escenarios de riesgo proyectados por la SINAGIR para esta semana, e hizo hincapié en la necesidad de supervisar “el normal funcionamiento de los equipos de soporte de área complejas como unidades de terapia intensiva, centros de diálisis y las neonatologías, entre otros, para el cuidado de la población más vulnerable, así como los grupos electrógenos de los geriátricos y de los lugares donde funcionen bombas para provisión de agua”, detalló.

Manzur señaló que “ante esta situación excepcional que comenzamos a transitar desde esta mañana estamos en contacto con gobernadores e intendentes que tienen sus equipos disponibles para sumar esfuerzos y responder ante situaciones difíciles”.

En el Salón Sur de la Casa de Gobierno se reunieron Manzur; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, junto a la jefa de Gabinete de esa cartera, Soledad Cantero; la secretaria de Medios y Comunicación Pública, Valeria Zapesochny y otros funcionarios de áreas intermedias de otros ministerios con el objetivo de analizar la situación.

Tanto desde el ministerio de Salud que orienta Carla Vizzotti como desde la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié, emitieron sendos comunicados acerca de cómo actuar ante la ola de calor y también advirtiendo que por la sequía que se da en varias regiones de Argentina hay una alta probabilidad de que se produzcan nuevos incendios forestales y sobre cómo evitarlos.

Ya por la mañana, la jefatura de Gabinete habían elaborado junto a las autoridades de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), a cargo de Malena Galmarini, una serie de recomendaciones sobre el uso responsable por parte de la población del agua y de la electricidad.

“Es clave que el vecino y la vecina comprendan la importancia de su cuidado. Las altas temperaturas originan grandes consumos”, remarcó Galmarini, presidenta de AySA, la empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la ciudad de Buenos Aires y otros 26 partidos del conurbano bonaerense.

Galmarini también subrayó que AySa “potabiliza más de 6 millones de metros cúbicos de agua por día”. Esa cantidad “representa varias veces más de lo sugerido o recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, que son “50 litros diarios por persona, para cubrir las necesidades básicas de higiene y cuidado de la salud”. Por eso se recomienda que no se la derroche ya que todos los servicios de AySA de producción y distribución de agua son electrodependientes.

Desde el Gobierno quieren tomar previsiones y que no ocurra lo mismo que a fines de 2021 cuando ante las subas de temperatura que llegaron a los 38 grados hubo numerosos cortes de energía que dejaron sin servicio de luz a más de 80 mil usuarios en vísperas de las Fiestas de Año Nuevo. Saben que el humor social está muy alterado por la situación económica y por la pandemia de coronavirus que no da respiro y pretenden que no se sume un problema adicional.





El Servicio Meteorológico Nacional anunció que debido a un bloqueo en la circulación atmosférica, Argentina se transformará durante esta semana en uno de los rincones más cálidos del mundo. Este fenómeno se mantendría hasta el viernes, mientras que el sábado y el domingo es probable que lleguen lluvias intensas.

La ola de calor de esta semana está asociada al fenómeno de La Niña, que es un evento climatológico que consiste en un enfriamiento anómalo del Pacífico oriental ecuatorial cercano a la costa sudamericana. Repercute en la Argentina y en otros países. “La Niña está con nosotros. Por segundo año consecutivo tenemos los efectos de este fenómeno con probabilidades muy altas de que se mantenga todo el verano”, advirtió en su cuenta de Twitter el Servicio Meteorológico Nacional.

La ola de calor extrema afectará gran parte del centro del país y el norte de la Patagonia con temperaturas superiores a 40ºC en algunas regiones como CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, entre otras.

Los ancianos sufren mucho el calor y deben tomar líquido con más frecuencia





Los ancianos sufren mucho el calor y deben tomar líquido con más frecuencia

El ministerio de Salud para evitar los golpes de calor sugirió ingerir líquidos en abundancia aunque no se sienta sed, reducir la actividad física y permanecer en espacios ventilados o acondicionados, con una temperatura interior entre los 18 y los 24 grados. En el mismo sentido, aconseja no exponerse al sol en horas centrales del día y usar ropa ligera, holgada y de colores claros. Si se camina bajo el sol, cubrirse la cabeza con una gorra o sombrero, o utilizar un paraguas de verano.

Y haciendo eje en los adultos mayores recomienda, además, no salir a la calle sin compañía, tomar baños de agua tibia y, si se siente algún malestar asociado al calor, comunicar y consultar inmediatamente con un profesional de la salud.

