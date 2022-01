Rodríguez Larreta: “Guzmán fue muy poco claro, no dio datos concretos, espero que sea más preciso en la próxima”

Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, insistió hoy en que todas las conversaciones relacionadas con la negociación entre el gobierno nacional y el FMI deben darse “en el seno del Congreso” y lamentó la falta de detalles de la exposición que hizo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Esta mañana, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, criticó al alcalde porteño por su ausencia en el encuentro de ayer, encabezado por Alberto Fernández, en el que Guzmán explicó a los gobernadores la negociación con el FMI por la deuda. “Larreta privilegia su posición en la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos” , aseguró.

“No nos llama la atención que no haya venido; como él se lo expresó al Presidente, no puede participar de este tipo de reuniones porque después tiene problemas internos dentro de su alianza”, señaló, y amplió: “Larreta fue invitado ayer, como ha sido invitado a otras reuniones, por eso sabemos que su respuesta es que no puede participar de actividades con el gobierno nacional, aunque quisiera, porque esto le complica su interna, por eso decimos que privilegia su interna frente a los asuntos de Estado”.

Al ser consultado sobre los dichos de la vocera oficial, Rodríguez Larreta evitó entrar en polémica. “Es un tema demasiado importante para engancharme en acusaciones políticas” , dijo y aclaró que piensa participar “junto con el resto de los gobernadores y los jefes de los bloque parlamentarios si se concreta la reunión de la semana que viene”.

En esa línea, insistió en que siempre mantuvo la misma postura: “Las discusiones por la deuda tienen que darse en el seno del Congreso”.

Felipe Miguel, Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós

Sin embargo, a pesar de no haber participado del encuentro, el jefe de gobierno porteño apuntó contra Guzmán por la falta de detalles en su exposición.

“Lo más grave es que no puedo contestar respecto a la estrategia del gobierno en la negociación con el FMI. Ayer fue muy poco claro, no dio ninguna precisión, no dio datos concretos, espero que sea más preciso en la reunión de la semana que viene ”, dijo Rodríguez Larreta.

Al mismo tiempo, planteó que lo verdaderamente importante es enmarcar la negociación con el FMI en un plan económico “que nos diga cómo vamos a crecer, generar producción y trabajo”. Y agregó: “Queremos saber cómo van a generar trabajo. Ese plan no lo vemos”.

Finalmente exhortó al Gobierno a dar más detalles de las negociaciones y los planes económicos durante las reuniones que tendrían lugar la semana próxima entre Guzmán y los representantes parlamentarios de la oposición.

Alberto Fernández junto a Martín Guzmán y Juan Manzur

La polémica reunión informativa sobre las negociaciones con el FMI se realizó ayer en la Casa Rosada. Participaron gobernadores del oficialismo y los radicales Morales, Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), enviaron delegados que se limitaron a escuchar, sin hacer acotaciones ni preguntas.

El encuentro empezó a las 17.35 en el Museo del Bicentenario, en el subsuelo de la Casa de Gobierno. Alberto Fernández fue el encargado de dar apertura, con breves palabras. El Primer Mandatario lanzó algunas críticas leves de la toma de deuda durante la administración de Mauricio Macri, y enfatizó en las expresiones a favor de “solucionar de manera sostenible el problema de la deuda”. También aclaró que cualquier posibilidad de un “ajuste” está “desterrada”.

Luego fue el turno del ministro Guzmán, que durante una hora brindó una explicación técnica sobre el origen de la deuda y las complicaciones para pagarla en los tiempos previstos en el programa de 2018.

Los escuchaban atentos, sentados en dos largas mesas, 15 gobernadores del oficialismo y 10 vicegobernadores o ministros de Economía, enviados tanto por gobiernos aliados del Frente de Todos como por opositores.

SEGUIR LEYENDO: