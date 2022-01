Kicillof irá a la reunión donde Guzmán informará sobre las negociaciones con el FMI, aunque irá en plan de escucha

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya confirmó presencia en la reunión del próximo miércoles donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, revelará el curso de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. La confirmación del mandatario bonaerense -y ex ministro de Economía- llega en el marco de las bajas que los gobernadores de la oposición anunciaron a dicho encuentro, a la que también se le sumó la negativa del cordobés Juan Schiaretti. Si bien, se especulaba con el que el gobernador bonaerense le haría llegar un papper al funcionario nacional, Kicillof irá en plan de escucha.

La cumbre con los 24 gobernadores había sido anunciada durante el fin de semana como una señal política del gobierno en medio de la negociación que mantiene con el Fondo Monetario, donde los Estados Unidos tienen un rol clave y serían los principales impulsores de una posición dura con Argentina para que presente un plan económico sólido. Este lunes se conoció que los gobernadores de la oposición Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta rechazaron la invitación. Argumentaron la invitación es solo para formar parte sólo de una foto” que beneficiará a la Casa Rosada porque no están claros los términos del acuerdo que se discute con las autoridades del Fondo y se reclamará que el Gobierno invite también a los jefes parlamentarios de Juntos por el Cambio a una reunión de esas características.

Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez

Como contrapartida, Kicillof -uno de los gobernadores de mayor peso dentro del Frente de Todos- confirmó presencia aunque no intervendrá la exposición de Guzmán. “Hoy el Fondo no es su tema”, explicaron cerca del mandatario bonaerense, que antes del cierre del 2021 mantuvo continuos encuentros con la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde -según pudo saber Infobae- realizaron un diagnóstico compartido sobre el rumbo económico. La ex presidenta sigue teniendo en Kicillof un consejero.

Además de los gobernadores de Juntos por el Cambio quien también declinó la invitación de Guzmán, fue el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti. Adujo “compromisos tomados con anterioridad” y en su lugar irá el Presidente Provisorio del Poder Legislativo a cargo de la Vicegobernación de la Provincia, Oscar González.

La relación de Alberto Fernández y Martín Guzmán con la directora del FMI, Kristalina Giorgeva es constante, pero los avances no se dan cómo esperan en Casa Rosada. Estados Unidos exige un plan de ajuste, que Fernández dice que no aplicará. Además, la agenda diplomática también entra en juego. La administración de Joseph Biden espera que Argentina tome distancia de las intenciones de China en la región.

En este marco, la oposición local espera que el gobierno primero muestre las cartas para luego sumarse -o no- a una agenda. El próximo miércoles Fernández contará con el respaldo de los gobernadores peronistas y demás sectores.

Kicillof, asistirá al Museo del Bicentenario en lo que será la vuelta a las actividades de gestión luego del cierre de año agitado que lo tuvo hasta el 29 de diciembre a la madrugada atento a la negociación de la Legislatura bonaerense que terminó aprobando el Presupuesto provincial 2022, la Ley Fiscal y la modificación a la ley que limita las reelecciones indefinidas de los intendentes.

En lo que hace a la gestión, Kicillof llegará al encuentro con gobernadores haciendo un paréntesis entre las actividades de la temporada de verano. El mandatario hará una serie de recorridas por distintos puntos turísticos de la provincia para monitorear el desarrollo de la temporada que empieza a mostrar ocupación plena al 100% en algunos puntos del Partido de La Costa, Villa Gesell. Mar del Plata, en tanto, exhibe un 85% de ocupación.

Kicillof también realizará actividades con intendentes y funcionarios en otras regiones turísticas de sierra como Tandil o Torquinst en Sierra de la Ventana que, según estimaciones, del gobierno también están con una alta ocupación se destacan promediando el 80%.

SEGUIR LEYENDO: