La causa D’Alessio da vuelta por los juzgados de Comodoro Py: ahora le tocó al juez Ercolini

La causa D’Alessio en el edificio Comorodo Py anda buscando juez. Después de su llegada al edificio de Retiro por orden de la Cámara Federal de Casación, hubo una puja entre los jueces María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo. Esta mañana, el camarista Pablo Bertuzzi entendió que el caso debía quedar en manos de Capuchetti. Pero la jueza, al analizar la causa, sostuvo que en rigor el expediente le correspondía a su colega Julián Ercolini. Es que Ercolini desde hace más de dos años había pedido la causa al juzgado de Dolores.

Así lo sostuvo la jueza Capuchetti en una resolución a la que accedió Infobae y en donde se repasaron los fundamentos del fallo de Casación que dispuso que el caso tramitara en Retiro. Allí se recordó el planteo de inhibitoria que Ercolini había hecho al entonces juez del caso Alejo Ramos Padilla, cuando crecía en Dolores la causa que tenía como epicentro al falso abogado Marcelo D’Alessio.

Habrá que ver si Ercolini se queda con lo que transformó en una megacausa de espionaje. Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el 11 de diciembre del 2020 la Cámara Federal de Mar del Plata ya había resuelto en el incidente de inhibitoria planteado por Ercolini: dijo que el expediente de CABA debía sumarse a la causa de Dolores, por lo tanto los expedientes ya estaban unificados y el juez porteño ya había perdido su jurisdicción. A la causa D’Alessio están atadas por conexidad los expedientes AMBA, donde fueron procesados los ex jefes de la AFI de la gestión anterior y el espionaje a las víctimas del ARA San Juan, en donde fue procesado el ex presidente Mauricio Macri.

La causa D’Alessio saltó a la luz pública con la foto del fiscal Carlos Stornelli junto a D’Alessio en Pinamar. Mientras la diputada Elisa Carrió denunciaba una operación para voltear el caso cuadernos y aportaba las transcripciones de lo que fue la base de la causa conocida como Operativo Puff, el entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla avanzó con una investigación en donde determinó la existencia de una asociación ilicita paraestatal para llevar adelante tareas de espionaje y lavado de dinero y que terminó procesando a D’Alessio, ex policías y agentes de la AFI y los fiscales Stornelli y Juan Bidone, de Mercedes, que sustanció el caso del Triple Crimen de General Rodríguez.

El juez Julián Ercolini

Pero a inicios del caso, en 2019, el juez federal Julián Ercolini reclamó que el caso era de los tribunales de Retiro. Allí la fiscal Alejandro Mangano afirmó que buscaba esclarecer “diversas maniobras que habría realizado Marcelo D ´Alessio, quien alegando ser especialista en narcotráfico, terrorismo y en cuestiones referidas a ENARSA (empresa de la que decía poseer información), habría utilizado el nombre del denunciante con la finalidad de lograr un rédito económico de la persona extorsionada – Etchebest-, gestión que habría implicado una clara maniobra para frustrar y obstaculizar la investigación que se viene llevando a cabo en el marco de la denominada ‘causa de los cuadernos’”.

Cuando Ramos Padilla recibió el pedido de Ercolini, rechazó enviársela. Lo justificó diciendo que en Comodoro Py Stornelli era una víctima y él lo tenía como acusado. De los 8 procesamientos que se habían dictado contra Stornelli, la Cámara Federal de Mar del Plata dejó dos en pie: el tema de la denuncia de Ubeira y la del piloto Jorge Christian Castañón.

Hace dos semanas, Casación, además de analizar la apelación al procesamiento de Stornelli, resolvió que la causa debía tramitar en Comodoro Py. “La operatividad originaria de la investigación de esa hipótesis sobre la existencia de una asociación ilícita ha mostrado en la comprensión general de este proceso que, más allá de los posibles delitos fines en distintos ámbitos territoriales, su núcleo organizativo es ajeno al espacio de competencia del Juzgado Federal de Dolores. Es más, a esta altura del proceso, no hay mayores dudas en punto a que tendría su principio de operatividad en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde corresponde, por tanto, que continúen siendo investigados los hechos aquí bajo estudio”, se sostuvo.

El juez de Dolores Martín Bava, subrogante en ese juzgado en reemplazo de Ramos Padilla que hoy es juez penal electoral en La Plata, obedeció la orden de Casación de remitir el caso D’Alessio. Pero sin justificación, no remitió las otras dos causas anexadas: AMBA y ARA San Juan. El fiscal de allí Juan Pablo Curi ya le advirtió que debe remitir todo.

La jueza María Eugenia Capuchetti (Adrián Escandar)

En Comodoro Py, por sorteo, el caso cayó en Capuchetti. En la resolución de excusación de 12 páginas a la que accedió Infobae, la jueza explicó que no podía hacerse cargo de la causa, tal como ya lo había dicho en la causa de Lomas de Zamora. Es que aludió a una causa que se abrió en 2017 a raíz de la columna del periodista Carlos Pagni, en donde aseguró que “un sector de la Agencia Federal de Inteligencia se dedicaría a realizar operaciones clandestinas, mencionando numeroso blancos de dicho accionar, así como también a los agentes que presuntamente llevarían a cabo el mismo, encontrándose entre ellos Silvia Cristina Majdalani y Gustavo Héctor Arribas”. En aquella causa, que se sustanció el juez ya jubilado Rodolfo Canicoba Corral, la mayoría de los jueces federales de Comodoro Py fueron investigados por AFI o Migraciones y por lo tanto ese expediente terminó yéndose al fuero penal económico.

“Lamentablemente me encuentro dentro de las personas que sin motivo aparente habrían sido espiadas por la agencia aludida en el período reseñado y entonces podría ser necesaria mi intervención en el proceso desde otra posición”, señaló Capuchetti al recibir la causa D’Alessio. La jueza dio por hecho la remisión que deberá realizar el juez Bava sobre las otras causas que salpican a la AFI. “Una futura remisión de las causas conexas en las que se encuentran sometidas a proceso las más altas autoridades de la AFI no haría más que consolidar el estrecho vínculo de las presuntas tareas de inteligencia ilegal ventiladas en las distintas causas que se han venido mencionado”, señaló.

La Cámara Federal entonces sorteó a otro juez: le tocó a Ariel Lijo, tal como informó ayer Infobae. Pero en una breve resolución, Lijo entendió que los argumentos de la jueza no alcanzaban para impedir que asumiera la causa y señaló que el también había sido espiado en aquella causa que llevó Canicoba Corral. En ese contexto, le devolvió la causa a Capuchetti para que la siga instruyendo mientras se define el tema.

El fiscal Carlos Stornelli (Nicolás Stulberg)

Lijo era señalado como uno de los que podía quedarse con la causa pero no por cuestiones de sorteo sino porque a él le llegaron los planteos de Arribas y Macri para que reclamara la causa AMBA y ARA San Juan, respectivamente, cuando todavía Casación no se había pronunciado sobre la pata D’Alessio. Pero el juez Bava todavía no mandó esos expedientes a Comodoro Py.

Con este dilema entre Capuchetti y Lijo, el caso llegó a la Cámara Federal. Por sorteo, le tocó al juez Bertuzzi. Esta mañana, Bertuzzi dijo que “las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio”. Y dispuso que Capuchetti retomara la investigación.

Puesta a analizar la causa, Capuchetti decidió hoy que la causa no debía ser suya sino de Ercolini, que ya tenía una investigación previa y más avanzada.

“El particular expone dos circunstancias inobjetables que determinan la competencia en estas actuaciones. Por un lado, la conexidad de este expediente con los autos 1406/2019 (de trámite por ante el Juzgado Federal n° 10) según ya fue señalado por la Cámara Federal de Casación Penal. Por otro, la inhibitoria solicitada al juez de Dolores en el marco de tales actuaciones por el propio titular del Juzgado N° 10 del fuero, tras un análisis integral y conglobado de la operatoria delictiva investigada en ambos expedientes”, escribió.

“Sobre ese escenario, considero que remitir estas actuaciones al Juzgado Federal n° 10, tal como fuera oportunamente requerido por su titular, se presenta como la decisión más adecuada para una pronta y mejor administración de justicia. Ello así, pues dada la complejidad de la presente investigación, su tramitación bajo la dirección del juez que posee cabal conocimiento de los hechos, no solo permitirá su avance de cara a la realización de los fines del proceso sino que, además, se proyecta como la solución más favorable y beneficiosa para los justiciables ”, aseguró.

La decisión sobre la suerte del expediente tiene una alta significación política. El caso que tiene como eje al falso abogado Marcelo D’Alessio, preso en Ezeiza y condenado a cuatro años de prisión por extorsión, fue la primera causa que se abrió para poner bajo la lupa el funcionamiento de los servicios de inteligencia durante el macrismo.

Tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Kirchner exhibía los vínculos de la justicia y el mundo del espionaje. Es que D’Alessio había sido fotografiado en Pinamar en enero de 2019 con el fiscal Carlos Stornelli, que impulsó la causa de los cuadernos que tiene a CFK como principal acusada.

