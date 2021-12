Vizzotti puso en duda el proyecto de Ofelia Fernández sobre los protectores solares gratuitos: “Es bien complicado”

Carla Vizzotti protectores solares

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, salió a aclarar algunos puntos sobre el proyecto que presentó la legisladora porteña Ofelia Fernández para lograr que los protectores solares sean considerados como un medicamento y así entrar en la cobertura -total o parcial- de las prepagas y obras sociales. “Subsidios y gratuidad es bien complicado” , advirtió la funcionaria.

“Tenemos una Agencia de Producción Pública de Laboratorios en Argentina que nuclea los laboratorios públicos y hay varios laboratorios que están pensado en eso como, por supuesto, una herramienta de prevención para la salud pública”, respondió la ministra al ser consultada por el proyecto de la legisladora del Frente de Todos.

Además, en diálogo con Radio con Vos, detalló que “es algo que se está trabajando hace tiempo sobre todo con Santa Fe”, en referencia al LIF de Santa Fe, que funciona desde 1947 y que abastece al sistema público de salud de esa provincia.

“Es una herramienta de prevención que estamos trabajando para analizar, por supuesto que nada es inmediato porque la producción pública lleva su tiempo pero estratégicamente pensar en lo que significa la prevención del cáncer de piel como un tema sanitario es relevante”, agregó.

Consultada específicamente por la posibilidad de que haya gratuidad o subsidios a los protectores, Vizzotti aclaró: “Subsidios y gratuidad en el sistema de salud, con la fragmentación que tiene, es bien complicado. No hay una estrategia que solucione el acceso a todos los subsectores. Es bastante más complejo que eso. Por lo tanto hay que pensar una política de producción pública y después de acceso también”.

El proyecto de Fernández presentado en la Legislatura porteña esta semana propone la creación del programa “Sol BA” en el ámbito del Ministerio de Salud porteño, para “garantizar el acceso gratuito a la protección solar de la población de la Ciudad de Buenos Aires”.

El objetivo es “reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de piel así como las tasas de quemaduras solares”. Ofelia Fernández dio a conocer la iniciativa a través de su cuenta oficial de Twitter: “Presentamos un proyecto para que el protector solar no sea considerado estético, sino un medicamento para la prevención de enfermedades”.

Allí aclaró que “el protector solar debería ser considerado un medicamento destinado a la prevención de enfermedades y no un cosmético más de la góndola”, pero que “es un producto que está cada vez más y más caro, con precios muy por encima de la inflación y ni hablar del aumento de los salarios”.

“Por lo tanto que haya acceso gratuito para quien lo necesite. Las obras sociales ya podrían descontar o cubrir no?”, completó. Además publicó el video explicando el proyecto, junto a Dadatina (Daniela López), una reconocida cosmetóloga influencer.

En los argumentos, explicaron el objetivo es que “el Estado garantice el expendio de protector solar gratuito en distintos puntos de la Ciudad, al alcance de quienes lo necesiten”, manifestaron en las redes.

En el video Ofelia y Dadatina advierten que “el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común entre los seres humanos” y que “estar al sol es uno de sus principales desencadenantes”.

“Se puede prevenir sin necesidad de irse a una cueva para siempre. Hay que usar protector solar, que no se usa para que no te quemes o para que no te arda la piel después de un día de playa. Tampoco tiene como objetivo conseguir broncearte de una manera más estética”, agregan.

