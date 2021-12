“Se terminaron las cosas de prepo”: la reacción de la oposición luego de la sesión por el Presupuesto

Diputados de Juntos por el Cambio debaten antes de votar el presupuesto (Télam)

Con 132 votos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención, la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto enviado por el gobierno al Congreso.

Después de más de 20 horas de sesión, y cuando Juntos por el Cambio y otros bloques habían aceptado que el proyecto regresara a Comisión, un discurso del diputado Máximo Kirchner dinamitó esa concesión y el resultado fue adverso para la Casa Rosada.

Una vez realizada la votación, los diputados oficialistas abandonaron rápidamente sus bancadas y se retiraron del Palacio Legislativo sin hacer declaraciones. Los de la oposición, en cambio, se detuvieron a hablar con la prensa y explicaron las razones que los llevaron a alzar su voz de manera negativa.

Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la UCR:

“Lamentamos enormemente lo que ha sucedido. Hemos hecho un esfuerzo desde hace más de 20 horas. El presupuesto estuvo más de 3 meses guardado y vinieron en un procedimiento expreso a sacarlo. Comenzó el lunes y el miércoles dictaminaron. Facilitamos el tratamiento y dimos quórum. Pedimos un cuarto intermedio y propusimos pasar a la semana que viene”.

Mario Negri (Mario Sar)

“ Era inevitable por el dibujo de los números. No está a la altura de lo que estamos viviendo en el país: desde la inflación hasta el déficit y el nivel de endeudamiento que siguen generando internamente. Nos dijeron que no y se dieron 20 horas de discusión. Cuando se convencieron de que no tenían los números nos pidieron conversar a ver si podíamos pasar a comisión”.

“Juntos se mantuvo unido. Nadie fue comprado. Cuando se estaba por votar el pase a comisión empezó una cadena de agresión sobre toda la oposición y la consecuencia fue que se votara negativamente. Cuando se votó en general terminó como pensábamos siempre. No aplaudimos y ni festejamos. No es bueno para un país ni para un gobierno no tener presupuesto.

Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO:

“Queríamos ayudar a que el presupuesto volviese a Comisión. Los presidentes de bloques íbamos decir cómo queríamos que se tratara. Íbamos a votar negativamente, lo dijimos desde el lunes. Pero el gobierno siguió adelante a pesar de no tener los votos y no generar consenso. Se creen que tienen la mayoría eterna”.

Cristian Ritondo

Luciano Laspina, diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio:

“La actitud de Máximo Kirchner ratificó que es un gobierno cerrado a dialogar y que solo se dedica a atacar a la oposición. El discursos de Máximo ratificó que no iban a modificar nada en Comisión”.

Rodrigo Loredo, diputado nacional por Córdoba y Presidente del Bloque Evolución Radical

“El único responsable de que el gobierno no tenga presupuesto es el propio gobierno. T uvimos la predisposición de la negociación de los temas pero el presupuesto es un dibujo y trae el aumento de impuestos. Tenemos un mandato ciudadano al que íbamos a corresponder. Ningún brazo se va a levantar para autorizar la suba de impuestos”.

“El gobierno tenía herramientas para evitarlo. Estuvo todo el día de hoy intentando buscar grietas y comprar voluntades. No lo consiguió, se abrió la discusión, volvieron a agredir y nos dieron a entender que no tenían intención de cambiar el presupuesto. Nada se decía del acuerdo con el FMI”.

Florencio Randazzo, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires de Vamos con Vos

“Esta sesión demuestra que se terminaron las cosas de prepo en Diputados. El Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de escuchar a los que pensamos distinto . Yo no voy a votar nada que vaya en contra de la sociedad argentina, los trabajadores y la producción”.

Florencio Randazzo

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda:

“Fue una disputa de poder descarnada y vergonzosa”.

Romina del Plá, diputada del Frente de Izquierda:

“Desde el Frente de Izquierda estamos junto a las 100 mil personas que la semana pasada le dijeron no al acuerdo con el FMI y no al pago de la deuda usuraria”.

Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda:

“El presupuesto es la decadencia de quienes nos han traído en los últimos años a este presente de endeudamiento y fuga de capitales. No han hecho más que aumentar la pobreza y perjudicar a los jubilados. Este presupuesto de ajuste está vinculado a la negociación con el FMI y frente a esta decadencia que nos llevaron estas fuerzas políticas , estamos viendo la movilización de chubut. Esto es una señal para todo el pueblo trabajador. Es un circo donde están todos de acuerdo. Iban a votar la moción de pasar a Comisión pero está la interna radical a cielo abierto. Rechazamos este presupuesto que está atado al pacto con el FMI”.

Ricardo López Murphy, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio:

“Se trató de aprobar de manera exprés y sin discusión. La ley de leyes no puede ser analizada con esa superficialidad. El gobierno tiene que reconsiderar su actitud. Se lo planteé al presidente del bloque oficialista en varias oportunidad. Le planteé lo que iba a ocurrir”.

Ricardo López Murphy

“Le sugerí que trajeran el acuerdo con los organismos multilaterales, el programa monetario y cambiarios y nos permitieran una discusión seria de la argentina hacia el futuro. El gobierno debe repensar y evitar agresiones en un cuerpo colegiado con este , no es una forma inteligente de resolver problemas”.

José Luis Espert, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad:

“El presupuesto es una adivinanza, es un mamarracho. Tampoco iba a pasar por el staff técnico del FMI . Hay que respetar al pueblo que nos votó. Eso implica que hay que tener un presupuesto realista. Es una falta de respeto a todos”.

“Por ejemplo, en lugar del 33% de inflación para el año que viene es el doble como mínimo como consecuencia del desequilibrio monetario y el ajuste de tarifas que haya que hacer. Para ser realista no hay que poner un crecimiento del 4% si vamos a ajustar y vamos a tener inflación más alta y difícilmente crezcamos. ¿Quién nos va a prestar plata por 24 mil millones de dólares?, ¿a qué tasa nos vamos a endeudar?. Hay poca conexión con los que vivimos en esta tierra”.

