Fernando Iglesias se casó luego de la sesión maratónica por el Presupuesto 2022

El casamiento de Fernando Iglesias luego de la sesión maratónica en Diputados

Luego de casi 20 horas de intenso debate en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo fracasó en su intento de aprobar el Presupuesto 2022, Fernando Iglesias se casó este viernes con su pareja de “hace varios años” , según describió. Entre los invitados estuvo el ex presidente Mauricio Macri, entre otros referentes opositores.

“Después de una sesión maratónica, que terminó con un resultado lógico, estoy feliz de haber dado el sí con Ana, mi pareja desde hace varios años. Gracias a mis compañeros de Interbloque, que me dieron el mejor regalo posible: el rechazo de este mamarracho de presupuesto. Y gracias a Mauricio Macri, Waldo Wolff, Hernán Lombardi y Beto Brandoni por acompañarme en este día tan especial”, publicó el legislador en sus redes sociales.

El casamiento se realizó este viernes en La Glorieta, un espacio al aire libre ubicado en Barrancas de Belgrano, donde los recién casados hicieron la celebración junto a su círculo más íntimo. Si bien convivían hacía mucho tiempo, hace pocos meses el legislador tomó la decisión de proponerle matrimonio.

Fernando Iglesias junto a su flamante esposa

Tanto Iglesias como Lombardi y Wolff habían participado, pocas horas antes, de la sesión maratónica en la Cámara de Diputados. Allí el Frente de Todos estuvo cerca de conseguir los votos, pero un discurso del diputado nacional Máximo Kirchner encendió los ánimos y dinamitó la posible salida. Finalmente, el cuerpo rechazó la “ley de leyes” con 132 votos de la oposición frente a los 121 conseguidos por el oficialismo y sus aliados, y una abstención.

En su discurso, el dirigente de La Cámpora se dirigió a varios de los legisladores presentes de Juntos por el Cambio, entre ellos, personas “distinguidas” como un “ex vicepresidente de la Nación, un ex vicejefe de gobierno porteño, una ex gobernadora y un ex presidente de esta cámara” a los que le “llamó la atención su comportamiento ante una situación gravísima a quienes endeudaron al país”. El comentario disparó la furia de los opositores, y Kirchner les respondió: “Yo los escuché, aprendan a escuchar. Aprendan a escuchar, aprendan a escuchar”.

El abrazo de los novios

En su participación, Iglesias hizo una defensa del ex presidente de Fernando De la Rúa, al cumplirse 20 años de la crisis de 2001: “Ya que estamos en las conmemoraciones de diciembre, me parece justo homenajear al presidente de la Rúa, que fue un mal presidente, pero fue un hombre honesto. Escucho nombrar las víctimas del 2001 y me apiado por ellas”, sostuvo Iglesias en su intervención.

“Escucho nombrar las víctimas y me apiado de las víctimas de diciembre de 2001, fueron 38. De las 38, en la Capital Federal, que era el único distrito manejado en exclusividad por el por el partido de la Presidencia, hubo siete y 31 en las provincias”, remarcó Iglesias.

Y arrancó una enumeración: “Acá están los muertos de De la Rúa: 10 víctimas en la Santa Fe de Reutemann, gobierno Justicialista; 11 en la Buenos Aires de Ruckauf, gobierno del Partido Justicialista; 3 en la Córdoba de De la Sota, gobierno del Partido Justicialista; 1 en el Tucumán de Miranda, gobierno del Partido Justicialista”.

Luego continúo, elevando el tono de la voz: “25 en lugares, provincias, bajo el control del Partido Justicialista y con policías en manos del propio Partido Justicialista. ¿Saben quién fue el único que fue a juicio? De la Rúa. ¿Saben qué dijo la Justicia? Que era inocente”.

