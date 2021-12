Santiago Cúneo: “Hacer una PASO en el peronismo es servirle la mesa a Cristina Kirchner”

Santiago Cúneo en los estudios de Infobae

El político y periodista Santiago Cúneo analizó los primeros dos años del gobierno de Alberto Fernández y aseguró que tras el acto en la Plaza de Mayo “la que manda es Cristina Kirchner”.

Siempre polémico dijo que parte de la deuda con el FMI es ilegítima, y llamó a la conformación de una nueva mesa del “peronismo de los mejores” para enfrentar a Cristina Kirchner y a Juntos por el Cambio.

-Se cumplen dos años del gobierno del Frente de Todos, ¿qué evaluación hace de la gestión de Alberto Fernández?

-El balance no es otro que el de un gobierno que nunca empezó. Existe un vacío de poder absoluto, de gestión, de preparación. Hoy en día la Argentina funciona porque los porteros sacan la basura todas las mañanas.

-¿Cómo cree que evolucionarán las tensiones internas del Gobierno en los próximos dos años?

-Se esperó en vano durante dos años que Fernández terminara con Fernández, y está claro que manda Fernández. Este trabalenguas representa que algunos esperaban que Alberto fuera el verdugo de Cristina, pero terminó siendo su valet . Todo el proceso de construcción intelectual diferenciado que él intenta esgrimir, queda aplastado por la realidad, por ejemplo cuando CFK le dice que va a hablar en la Plaza de Mayo con dinero público. Fue un acto partidario pagado con los impuestos de todos. Dicen que fue por el Día de la Democracia pero no se invitó a ningún otro presidente. Le cede la organización a Máximo Kirchner, elimina las tarifas del transporte, generando un gasto sideral; más el dinero de los micro y del aparato de las organizacione sociales. Todo para que Cristina se lance como candidata para ser la jefa de la nueva década latinoamericana con Evo Morales, Mugica y Lula. La Canciller es Cristina, que se ha quedado con la política internacional del Gobierno. Y tiene un empleado fiel como perro de sulky. Las expectativas de ruptura, que tenía entre otros la CGT, se desvanecen todos los días.

-¿Por qué cree que Alberto no rompe con CFK si tiene el apoyo de la CGT?

-Recordemos que Alberto llega a ser presidente porque se copió de Icardi. Iba a negociar por Massa, del que fue jefe de campaña, y se quedó con la presidencia. Como el origen de su presidencia es espurio, toda esta construcción de poder terminó en el despropósito de dos años de fiestas en Olivos. La fuerza de un presidente radica en el ejercicio del poder. Él se siente y actúa como un hombre débil.

-¿Qué va a pasar en los próximos dos años si efectivamente se acuerda con el FMI?

-Yo creo que teníamos que pagarle a los privados y también hay que pagarle al Fondo hasta el límite que tenía para prestar. Es decir, Argentina debe pagar su deudas legítimas. Hay una parte ilegítima, porque acá no fue aprobada por el Congreso y porque el Fondo no tenía las facultades para excederse de cierto monto. El préstamo de campaña a Macri no debe ser pagado. Con el acuerdo a la Argentina le va a ir mal, y sin el acuerdo también le va a ir mal. Se puede negociar con dureza porque el límite de que te vaya mal ya lo hemos alcanzado. Ya no hay peores circunstancias en las que podamos caer. Y el acreedor necesita que la Argentina firme. Pero tiene que ser un negocio, una situación win-win.

-¿Quién cree que va a liderar el peronismo en 2023?

-En el discurso del 17 de noviembre, cuando la CGT quiso organizarle a Alberto un acto de Plaza de Mayo -fijate que cuando era para Alberto no liberaron el transporte-, ese día intentaron ver si se animaba. No se animó. Entonces empezó la figura de Manzur con aspiraciones. Eso molestó en el albertismo y no cerró en el peronismo. Entonces Alberto anunció las PASO para todos. Eso es servirle la mesa a Cristina porque tiene un voto duro que supera a los demás. Además los árbitros serían Máximo en provincia de Buenos Aires y Alberto en Nación. El peronismo tiene que construir de inmediato una mesa nacional para enfrentar a Cambiemos y a CFK. No hay duda que existe un pacto de gobernabilidad e impunidad entre Macri y Cristina. Tal vez un hombre como Roberto Lavagna debería aparecer para convocar a una mesa diálogo. Los gobernadores. Tenemos que empezar a convocar a la sociedad a una salida al desastre económico. De lo único que tenemos que hablar es del modelo productivo que nos saque de la quiebra. Tal vez Martín Redrado, Santiago Montoya. El peronismo tiene que ser alternativa a los dos ejes de la grieta. Debe aparecer el peronismo de los mejores, lejos de la trampa del Frente de Todos.

-¿Qué ministros cree que tuvieron una buena gestión hasta ahora?

-El único que está haciendo algún trabajo de diálogo constructivo es Julián Domínguez que ha logrado saldar alguna deuda con los sectores productivos. El esfuerzo de Massa desde el Congreso con algunas políticas para la clase media. Pero son tiros sueltos, son pequeñas individualidades en un partido que estamos perdiendo 6 a 0. Estamos ante un desgobierno. Hay una confrontación por sectores y bandos, y cada uno trata de sacar provecho de las cajas que maneja. El Gobierno no quiere gestionar, quiere seguir polarizando. Argentina está más cerca de la autopsia que de su próximo cumpleaños.

-¿Qué opina de la movilización de ayer a Plaza de Mayo?

-Cristina no puede recomponer lo que se le rompió por abajo. Los intendentes no le creen más nada. CFK necesita imponerse en una verticalidad por arriba, mostrándose como la única figura capaz de generar este tipo de hechos. Mostrar que ella es la autoridad y que tiene la centralidad . Por ejemplo la foto con Lula, Alberto no puede estar al costado de Cristina, como si fuera un ex presidente. A partir de ayer la que manda es Cristina.

-¿Cómo analiza el sorpresivo crecimiento de los sectores libertarios?

-No es sorpresivo ni rápido. Son la vieja UCD que se expresa a través de los nietos de Alsogaray. Son chiquilines con expresiones foráneas, que se identifican con una forma de vivir que no es la de los argentinos y siempre estuvo expresada en los sectores liberales de Alsogaray. Pero estamos mejor, Alsogaray llenó el estadio de River cobrando entrada y Milei llevó a 3 mil personas gratis al Parque Lezama . Lo que sí está claro es que se cansaron de ser funcionales dentro de la interna del PRO. Ahora cobraron por ventanilla lo que es de ellos.

-La izquierda también creció, el diputado Vilca logró un histórico 25% en Jujuy

-Ya habían tenido una elección muy buena en Salta. La izquierda es una fenómeno raro. El trotskismo no canta el himno, canta La Internacional, porque ellos creen en el internacionalismo. Pero se han transformado en una opción que es coherente consigo mismo, no con la Patria. Pero hay un sector de la sociedad que premia la coherencia de mantener 30 años una postura.

-¿Escuchó a la legisladora de La Cámpora que juró por Perón y la Santa Federación?

-Es muy raro, que una legisladora K revindique la Confederación es muy raro. Le faltó jurar por la pizza de muzzarella. Es una falta de respeto a lo que los confederados pensamos. Además jurar por Perón y Evita, y después por Néstor Kirchner y CFK es la negación de la razón.

-¿Tiene pensado incursionar en la política como candidato de cara al 2023?

-Por suerte el canal es un éxito, cumplimos el quinto año, hemos crecido y no pienso abandonar el periodismo, que es la trinchera en la que más aporto a esta batalla por la reconstrucción nacional. En lo que viene tenemos un duro desafío por cambiar las cosas, que tiene que ver con el maltrato a la pluralidad de voces, y en mi caso personal se vio expresado en la denuncia que me hicieron por mis expresiones hace cuatro años en el canal Crónica TV. Expresiones que ratifico en todo y en parte. La causa está prescripta, pero nosotros nunca vamos a someternos a la justicia de los piratas, que no está ciega sino que tiene un parche. Los confederados nunca nos escapamos del debate. Menos cuando estos sectores de poder intentaron callarme, y terminaron poniendo más fuerte el volumen de mi altavoz.

