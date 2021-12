Veintiún ex presidentes de Iberoamérica criticaron el procesamiento de Macri por supuesto espionaje a víctimas del ARA San Juan

Mauricio Macri fue apoyado por 21 ex presidentes y jefes de gobierno de Iberoamérica.

Veintiún presidentes y ex jefes de gobierno de Iberoamérica emitieron una declaración crítica ante la decisión del juez federal de Dolores, Martín Bava, de procesar a Mauricio Macri por supuesto espionaje a víctimas del naufragio del submarino ARA San Juan y vincularon la decisión a la derrota de Frente de Todos en las últimas elecciones.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) difundió un comunicado firmado por José María Aznar (España), Vicente Fox y Felipe Calderón (México), Eduardo Frei (Chile), Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia), Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (ambos de Uruguay), Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado (los tres de Ecuador), Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Rafael Ángel Calderón y Luis Guillermo Solís (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).

El punto más fuerte de la declaración advierte que el procesamiento contra Macri “ sobreviene, esta vez, luego de que las fuerzas políticas a las que adhiere el exgobernante Macri ahora sujeto a persecución judicial derrotasen democráticamente a los partidarios del gobierno ”.

El 1 de diciembre pasado, Macri quedó procesado por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. La resolución fue firmada en la tarde del miércoles por el juez federal interino Bava, que encontró responsable al ex jefe de Estado de seguimientos y ciberpatrullaje que se hizo sobre un grupo de familiares del submarino que pedían que se buscara a la embarcación que estuvo desaparecida entre noviembre de 2017 y fines de 2018.

Ante eso, los dirigentes de IDEA cuestionaron que “la decisión adoptada por un juez suplente de Dolores que manda procesar al ex presidente Mauricio Macri por haber generado las condiciones para un supuesto espionaje ilegal durante su mandato, con motivo del hundimiento del submarino” y que se produjo “luego del gravoso precedente a cuyo tenor el presidente Alberto Fernández, en pleno debate electoral ordenó por decreto suspender la obligación de reserva que obliga al expresidente con relación a los secretos de Estado, como lo hicimos constar en nuestra declaración del 31 de octubre pasado”.

“Todo ciudadano y no sólo un expresidente ha de contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia, aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables”, afirmaron los ex presidentes y jefes de gobierno.

Los líderes políticos de partidos de centroderecha subrayaron que “juristas argentinos y brasileños le han hecho entrega al Papa Francisco un informe en el que denuncian la práctica del lawfare (guerras jurídicas), como uno de los mayores peligros para la democracia en el mundo. Y afirman que se viene usando contra los expresidentes suramericanos casualmente aliados del presidente Fernández, como forma de creciente criminalización de los movimientos sociales”.

“Insistimos junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que lo esencial a tener presente es que la separación de poderes guarda una estrecha relación, no sólo con la consolidación del régimen democrático, sino que además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos”, concluyó el comunicado de Ia Iniciativa Democrática de España y las Américas.

