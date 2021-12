Florencio Randazzo se suma al Interbloque Federal y compartirá espacio con cordobeses, socialistas y peronistas bonaerenses en Diputados

Florencio Randazzo se integrará a Identidad Bonaerense. (Nicolás Stulberg)

En medio de una paridad de fuerzas extrema en la Cámara de Diputados entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, Florencio Randazzo se sumará a partir del 7 de diciembre a Identidad Bonaerense, un sector que formará parte del Interbloque Federal, una bancada que tendrá ocho representantes y que podría ser decisiva para la definición de votaciones clave.

Identidad bonaerense estará integrada, además del diputado electo por Vamos con Vos por el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, la representante de mayor antigüedad en el hemiciclo y con alto perfil en la discusión y elaboración de las leyes. Randazzo ocupará el lugar que dejará Jorge Sarghini, un hombre del peronismo de la provincia de Buenos Aires que dejará su lugar al cumplirse el mandato de cuatro años. Los tres representantes identificados con el PJ no K, tienen la decisión de conformar un interbloque con los diputados de Córdoba y los socialistas de Santa Fe.

El Interbloque Federal estará integrado también por Natalia De la Sota, la hija del ex gobernador fallecido y que fue cabeza de lista de Hacemos por Córdoba -la coalición que lidera el gobernador Juan Schiaretti-, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, el intendente de San Francisco que dejará su cargo municipal para ocupar una banca en la Capital Federal. Además, se sumarán la presidenta del Partido Socialista, la ex intendenta de Rosario Mónica Fein, que fue electa en los últimos comicios, y Enrique Estévez del PS santafesino y que cumplió la mitad del mandato.

Con los ocho representantes, el espacio buscará darle forma a una propuesta política que intentará desmarcarse de la “grieta” y debatir, caso por caso, una posición independiente tanto del kirchnerismo como del macrismo. En diálogo con varias fuentes de ese sector, confirmaron a Infobae que el objetivo también está en sumar a los dos diputados por Río Negro, que responden al ex gobernador Alberto Weretilneck; y a otros dos por la provincia de Misiones, que están alineados con el ex mandatario Carlos Rovira. Y hasta pensaban en tender puentes con uno de los diputados del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Esos dos dirigentes con fuerte predicamento en el territorio mantuvieron buena sintonía con la Casa Rosada hasta las PASO, pero luego empezaron a enfriar el vínculo y, por eso, alentaban las esperanzas de que puedan participar de esa bancada, que llevaría así a formar una bancada de 13 diputados que le daría un volumen político clave para la aprobación o no de cualquier proyecto de ley que impulse Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Juntos por el Cambio. De todos modos, las mismas fuentes aclararon que, a hoy, en la foto del 7 de diciembre solo estarán el “grupo de los ocho” del Interbloque Federal.

“Se van a dar 90 días, hasta marzo, para definir cualquier otra incorporación. Sobre todo para explicitar si las promesas de equidistancia con el gobierno nacional y de Juntos por el Cambio se cumple. La lógica de la relación entre las provincias y la Nación pueden superar la dinámica parlamentaria ”, explicaban a este medio operadores vinculados a la negociación.

Declaraciones

Más allá de esas especulaciones, que continuarán en las próximas semanas, Randazzo confirmó que desde Vamos con Vos “conversamos con legisladores de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, con los que compartimos la mirada sobre lo que hay que hacer de cara al futuro”. Y a continuación ratificó que “queremos llevar otras voces al Congreso, para que no todo sea blanco o negro”, y advirtió que “si en Argentina seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo”.

Además, el flamante legislador nacional aclaró que “estamos dispuestos a hablar con absolutamente todos los sectores, pero siempre honrando la palabra y las convicciones que uno tiene. Voy a cumplir con lo que he dicho”, subrayó Randazzo, y luego añadió: “Debemos ponernos de acuerdo en los temas que la Argentina necesita, independientemente de la preferencia que tenga cada uno”.

En declaraciones a Radio Continental y a FM Cielo, Randazzo destacó la importancia de “establecer prioridades” y de llevar al parlamento “los temas que verdaderamente preocupan a la sociedad”. Acto seguido detalló: “Una nueva ley laboral, que permite incluir a los que están en la informalidad sin afectar derechos actuales de los trabajadores, una ley de estabilidad económica, para combatir la inflación, una ley de promoción a las exportaciones, y también avanzar en la boleta única”.

Por otra parte, al ser consultado sobre la suspensión de cuotas para los viajes al exterior, Randazzo respondió: “Son todos parches que no tienen ningún sentido, mientras seguimos profundizando los problemas. Tenemos niveles de endeudamiento y tasa de financiamiento altísimos, no hay posibilidad de incentivo al ahorro, no hay inversión, no hay trabajo y hay excesiva presión sobre el sector productivo”.

“Yo no soy dueño de la verdad, pero creo que hay que animarse a discutir estos asuntos para transitar un camino de esperanza”, sostuvo el diputado nacional electo, a la vez que se dirigió a los votantes que lo acompañaron en las elecciones: “Estamos muy agradecidos y dispuestos a darles un futuro mejor”.

