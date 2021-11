La virtual paridad en Diputados congela la posibilidad de sesionar mientras esperan el plan plurianual

El Frente de Todos no consigue el quórum para sesionar (NA)

La Cámara de Diputados parecería haber entrado en un receso casi obligado. La paridad casi de hecho que se avecina está generando que el Frente de Todos no encuentre aliados esporádicos para poder tratar algunos temas y que Juntos por el Cambio endurezca su discurso.

Desde el oficialismo estuvieron la semana pasada en negociaciones con el resto de los bloques en busca de consenso para sesionar este martes pero no lograron sumar los 9 diputados necesarios para alcanzar el quórum y el viernes desistieron de continuar con las negociaciones.

Mirando hacia adelante, desde todos los sectores descartan un debate para esta semana y miran lo que pueda suceder el 7 de diciembre cuando se realice la sesión preparatoria. “La semana que viene juran los nuevos diputados, ese día se podría sesionar con la composición “vieja””, explicaron desde uno de los bloque que ocupa el centro del hemiciclo.

El 7 de diciembre jurarán los nuevos legisladores

Los sectores que no responden ni a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos señalan que la virtual paridad entre los dos grupos mayoritarios está paralizando la actividad en el recinto. “Si ellos no se ponen de acuerdo es muy difícil que avancen los temarios”, advirtieron.

Tanto es así que el viernes circuló por los celulares de los diputados del Frente de Todos el siguiente mensaje: “Compañerxs, se suspende la sesión del martes 30. Seguimos trabajando para lograr con todos los bloques de la Cámara los consensos necesarios para no dejar ningún tema afuera. Gracias por la predisposición y les pedimos disculpas por los inconvenientes”.

Por el lado de Juntos por el Cambio, la posición es la de no negociar si el temario es puro del oficialismo y, además, si quieren llevar al recinto el proyecto de Ley de Envases la decisión es unánime: no importa lo que se negocie, no se da quórum para tratar esa lay como hoy está.

La oposición píde condiciones para habilitar una sesión

“Hoy el incentivo a quedar pegado con la agenda de La Cámpora, que son los que promovían los temas de la sesión, es muy bajo, sobre todo para otros miembros de su bloque y sus aliados provinciales. ¿Por que motivo los cordobeses o los lavagnistas votarían la Ley de Envases para financiar a las organizaciones sociales? Y como ese caso son las leyes con las que pretenden avanzar. No solo nosotros no les damos quórum, tampoco se lo dan los que antes eran sus aliados”, resumió una fuente de Juntos por el Cambio.

Desde el bloque de la oposición señalan que si la agenda que propone el oficialismo “son todos de ellos, sin nada de lo que le preocupa a nuestros votantes, como por ejemplo Ley de Alquileres, las posibilidades de llegar a un acuerdo son nulas”.

En ese contexto es que aseguran desconocer si el Frente de Todos está juntando el quórum para el 7 de diciembre. “Si lo hace, lo debe estar haciendo con sus aliados porque con Juntos por el Cambio no está negociando nada por ahora”.

Sergio Massa (Gustavo Gavotti)

El 7 de diciembre es la fecha fijada para la sesión preparatoria. En ese encuentro jurarán los 127 legisladores que asumen un nuevo período de cuatro años. Pero también se definirán las autoridades de la Cámara, de los bloques y las comisiones.

Por el lado de la oficialismo, no parece estar en riesgo la continuidad de Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados ni de Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos. Por el lado de la oposición, ya se definió que Cristian Ritondo continuará como presidente del bloque del PRO y entre hoy y mañana se conocerá si siguen o no Mario Negri y Juan López en el mismo puesto en el bloque de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, respectivamente. Y, además, si dentro del interbloque habrán otras bancadas como puede ser el que aspira a liderar Emilio Monzó o Ricardo López Murphy.

Además, en los próximos días también se definirá quién va a ser el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y los vicepresidentes de la Cámara de Diputados.

