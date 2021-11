En medio de la interna con Kulfas, Roberto Feletti analizó con Juan Grabois la política de precios: “Es imprescindible tomar medidas”

Roberto Feletti recibió a Juan Grabois

En medio de la interna que se desató entre Roberto Feletti y Matías Kulfas, el secretario de Comercio Interior se reunió con el dirigente social Juan Grabois quien tiempo atrás había criticado públicamente al ministro de Desarrollo Productivo.

“Acordamos en la importancia de consolidar la política de precios y garantizar el acceso de las y los argentinos a una canasta amplia de alimentos, bienes de consumo masivo y medicamentos” , manifestó Feletti luego del encuentro que mantuvo con Grabois. Además del referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), participaron los diputados nacionales del Frente de Todos Itai Hagman y Federico Fagioli.

“Además, coincidimos en que, para que eso sea posible, es imprescindible adoptar medidas que nos permitan desacoplar el impacto de los crecientes precios internacionales de los alimentos sobre el mercado interno” , agregó el secretario de Comercio Interior, quien reafirmó que “como Gobierno, tenemos el compromiso de cuidar a nuestras familias”.

La reunión de Feletti con los militantes del Frente Patria Grande ocurrió luego de que sus declaraciones sobre la posibilidad de aumentar las retenciones a las exportaciones hayan generado una nueva tensión interna en el equipo económico.

Todo se desarrolló en medio de la interna desatada entre Feletti y Kulfas

El fin de semana Feletti fue consultado por el aumento en el precio de la carne en el mercado local y mencionó medidas que habrían analizado el viernes pasado en un encuentro con Kulfas, Martín Guzmán y Julián Domínguez. “Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, contestó.

Y ante una repregunta sobre qué mecanismos utilizarán para “desvincular” los precios, el funcionario afirmó: “El más tradicional de aumentar los derechos de exportación y un alternativo de crear fideicomisos de subsidio cruzado, como sucede en el mercado del aceite mezcla”, dijo en una entrevista con el diario Página 12, en la que además aseguró que Guzmán “estuvo de acuerdo en evaluarlas”.

“Feletti tuvo una actitud que no es la más indicada”, dijo este miércoles por la mañana Kulfas en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red. Y agregó: “Pensar en voz alta no es lo más apropiado, de ninguna manera hay una decisión tomada y lo que se está haciendo es analizar diferentes alternativas”.

Del encuentro también participaron los diputados del Frente de Todos, Itai Hagman y Federico Fagioli

Infobae pudo saber que las declaraciones de Feletti del domingo no cayeron bien en el resto del equipo económico y fuentes del gabinete consideraron que el secretario de Comercio Interior “se cortó solo” a adelantar un debate que en los otros despachos oficiales recién consideraban como muy preliminar.

Este miércoles por la tarde Feletti recibió a Grabois quien anteriormente había criticado duramente a Kulfas. Tras la crisis que se desató en el Gobierno luego de la estrepitosa derrota del Frente de Todos en las PASO, el dirigente social pidió un cambio de rumbo económico y apuntó contra “los Kulfas de la vida” que “le hacen daño al país, no cuidan al Presidente ni a la institucionalidad”.

Otro de los mensajes compartidos en redes sociales por Feletti

“Cinco funcionarios pusieron su renuncia a disposición del Presidente, algunos dirigentes estamos pidiendo cambios en el rumbo económico y el funcionamiento del gabinete ¿eso es un golpe? Jodeme, pensé que se llamaba democracia”, cuestionó Grabois, en referencia a la catarata de renuncias que presentaron los funcionarios que responden a Cristina Kirchner luego del 12 de septiembre.

En ese sentido, en su cuenta de Twitter, el dirigente social había alertado que hubo una “sobreactuación” que “no es inocente”. No es la primera vez que Grabois, que integra la coalición gobernante, se manifiesta en contra de diversas decisiones del Poder Ejecutivo. Luego de la derrota en las PASO analizó: “Esto fue una piña, cachetada en la ‘jeta’ y si no te levantás con esto no te levantás con nada; hay que cambiar todo”.

SEGUIR LEYENDO: