Tras ganar en Entre Ríos, Rogelio Frigerio criticó al Gobierno: “Hay que saber aceptar cuando se pierde”

Rogelio Frigerio se impuso por más de 20 puntos en Entre Ríos

Tras la contundente victoria que protagonizó el domingo en Entre Ríos, Rogelio Frigerio se plantó frente al análisis que hace el Gobierno nacional sobre el veredicto de las urnas y postuló: “En la vida se gana o se pierde. Y cuando se pierde hay que saber aceptarlo, sobre todo en política porque no hacerlo es no aceptar el mandato de la gente. Eso es lo más peligroso de negar un resultado cuando además es muy contundente y evidente”.

La referencia es por la declaración de la candidata del oficialismo bonaerense, Victoria Tolosa Paz, quien afirmó que en las elecciones legislativas “ellos (por Juntos) ganaron perdiendo y nosotros perdimos ganando” . Con distancia de horas, Enrique Cresto, cabeza de la lista del Frente de Todos de Entre Ríos que cayó frente a Frigerio, había esgrimido algo similar. La diferencia radica en que en Buenos Aires el justicialismo cayó derrotado por un punto y en la provincia litoraleña fueron más de veinte.

Por otra parte, el electo diputado nacional evaluó que Juntos seguirá “unido como hasta ahora”. “ Necesariamente tendrá que trabajar en su ampliación porque lo que alcanza para ganar una elección no siempre alcanza para transformar un país , sobre todo con los desafíos que tenemos por delante”, dijo.

“Probablemente, después de esta elección tendremos que discutir la conducción colegiada que necesariamente tendrá que tener el espacio hasta que en el 2023 con las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) se defina una conducción vertical”, consideró.

Frigerio tras la victoria en Entre Ríos

El espacio opositor quedó plantado tras los comicios del pasado domingo con un esquema donde coexiste una dirigencia con fuerte peso referencial, pero sin que ninguno destaque claramente por sobre el resto. No se observa con nitidez en Juntos un primus inter pares. Para Frigerio “eso no es un problema, así como lo definimos en Entre Ríos, en las primarias del ‘23 será la gente la que defina el liderazgo” , estimó.

Luego, detalló: “Hasta ese momento, lo que conducirá el espacio será necesariamente un cuerpo horizontal y colegiado que a mi juicio debería tomar en cuenta la representatividad territorial de los distintos referentes y, sobre todo, no cometer el mismo error del pasado”, esto es quedar sin “un rasgo federal”, abundó.

— ¿Se ve en ese armado? - preguntó Infobae.

— No lo digo por un tema personal. A la conducción de Juntos le hace falta una visión federal y está bueno que tenga representación (de las provincias). Tiene que ser una mesa de conducción y coordinación del espacio horizontal, colegiada y que contemple la representatividad territorial en votos de quienes la integran – remarcó.

A la hora señalar la agenda que desarrollará en el Congreso de la Nación, indicó: “Será lo que dijimos en campaña. Defender los intereses de Entre Ríos y poner sobre la mesa de discusión los temas que le quitan el sueño a nuestra gente: el trabajo, la educación y la seguridad. Hicimos pública una docena de proyectos de ley y esa será la base de nuestra labor sobre estas problemáticas. Luego, con el correr de los meses, iremos sumando otras cosas”.

Frigerio sabe que, dentro del frente opositor y en el bloque que se reacomodará con ingresos y egresos a partir de diciembre, tiene un peso específico importante. Sin embargo, señaló: “ No me desvelan los cargos ni el protagonismo. No estoy pensando en mi rol personal en el Congreso como un tema fundamental. Voy a trabajar como hay que hacerlo cuando se tiene un mandato popular y a tratar de no perder contacto con la gente, de seguir cerca de los vecinos, escuchando como lo hice toda mi vida y, en especial, en esta campaña”, concluyó.

