Diego Santilli: “Tolosa Paz me mandó un mensaje para felicitarme”

El candidato de Juntos por el Cambio ganó en la provincia de Buenos Aires por casi 1,3% de diferencia con la dirigente del Frente de Todos

En medio de las declaraciones de todo Juntos por el Cambio acerca de un “contundente triunfo” y las “negaciones” que le señalan al Gobierno tras el resultado de los comicios, el electo diputado nacional por el espacio opositor en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, contó que quien fue su adversaria del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, se comunicó con él para felicitarlo por haber ganado las elecciones.

“Hoy a la mañana Tolosa Paz me mandó un mensaje, me felicitó. Yo les mandé un mensaje a todos. Tengo mil mensajes que no pude responder, pero no vi el de algún otro de los principales (referentes del oficialismo). Lo cortés no quita lo valiente. Me parece que hay que ser responsable en todo esto”, puntualizó el lunes por la noche durante una entrevista con la periodista Romina Manguel por el canal A24.

De acuerdo con el escrutinio provisorio, la lista que encabezó Santilli en la provincia de Buenos Aires quedó primera en este distrito tras haber conseguido el 39,81% de los votos, casi 1,3 puntos más que el kirchnerismo. La coalición gubernamental redujo bastante la diferencia que tuvo en las PASO a nivel bonaerense, pero con el 38,53 por ciento de los sufragios no le alcanzó para dar vuelta el resultado.

A pesar de este contexto adverso, que se repitió, y amplificó, también en otras jurisdicciones del país, cuando el presidente Alberto Fernández subió al escenario del búnker oficialista en el barrio porteño de Chacarita convocó a la militancia a “festejar” el miércoles próximo en la Plaza de Mayo lo que consideró como un “triunfo” electoral.

Estas palabras generaron el rechazo de las principales figuras de Juntos por el Cambio, que remarcaron que en los comicios generales recibieron el apoyo de “más de 9 millones 700 mil argentinos” a nivel nacional y lograron que el Frente de Todos ya no tuviera quórum propio en el Senado.

Alberto Fernández hizo una lectura victoriosa de las elecciones (Foto: Franco Fafasuli)

Tras una reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, la titular del PRO, Patricia Bullrich, incluso opinó que sería “de buenos demócratas aceptar las derrotas y llamar a quien ha ganado la elección”, pero aseguró que hasta el momento no habían recibido “ningún llamado del Presidente de la Nación”.

Al ser consultado por este tema, Santilli confirmó que sí recibió el reconocimiento por el triunfo obtenido de quien fue su principal rival política en estas elecciones, aunque aclaró que hasta el momento no se comunicó con él nadie más del Gobierno.

No obstante, el electo diputado nacional sostuvo que “la sociedad quiere” que los dirigentes se pongan “a laburar” y remarcó que “si hay algo” que cree “que está mal es el festejo al que quiere hacer el Presidente este miércoles”.

“Ese día la gente tiene que ir a trabajar. La oposición tiene que ser firme y racional, hay que enfrentar los problemas del país. Además, hay que escuchar a las urnas. No tiene sentido. Nueve millones sacó Juntos por el Cambio, siete millones el Frente de Todos. Casi dos millones de votos de distancia. ¿Quién ganó? Ya está, ahora hay que mirar hacia adelante”, analizó.

Victoria Tolosa Paz se acercó pero no pudo dar vuelta el resultado de las PASO

Al referirse a los resultados del domingo, Santilli explicó que él no habla “ni de paliza ni de batacazo” , porque opina que en este momento “hay que ser muy responsables” y que, en realidad, “lo que ganó fue la agenda de la gente, que quiere que la educación sea el motor de salida, trabajo, a los delincuentes presos, poder vivir en paz y el país desarrollándose”.

Sin embargo, también destacó la importancia del triunfo que consiguió Juntos por el Cambio: “Hay que dimensionar lo que está ocurriendo. Nosotros perdimos en el 2019 por 16 puntos la provincia de Buenos Aires y cuando a mí me pidieron que encabezara la lista, me pidieron que redujera la distancia. Se hablaba de un dígito, o de perder por menos de 7, de 8. Las PASO fue un proceso en el que la ampliación de nuestro espacio nos llevó a crecer sustancialmente. Y yo lo dije el día antes de la elección, había que ganar aunque sea por un voto”, explicó.

La lista de Santilli y Facundo Manes logró imponerse en territorio bonaerense (Foto: Aglaplata)

De cara hacia el 2023, el ex vicejefe de gobierno porteño aseguró que “la discusión no es si disputarle o no el liderazgo a (el ex presidente Mauricio) Macri”, pero resaltó la figura de Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificó como alguien “que tiene una gran trayectoria”.

“Es mi amigo y siempre me acompañó en cada rincón de la Provincia al que fui. Es un líder distinto, que tiene una visión distinta de cómo enfrentar los problemas de la Argentina. Pero también me acompañaron todos los dirigentes de nuestro espacio”, agregó.

Por último, se refirió a una de las últimas declaraciones de Macri, quien luego de votar auguró un “cambio de era” en el país y una “transición” durante los dos años que le restan a la actual administración del Frente de Todos.

“Yo lo que creo es que la Argentina está atravesando un momento de crisis que no es de un gobierno o de otro, es estructural. Creo que la pandemia la profundizó aún más, que tenemos problemas más graves hoy. Van a ser años muy duros, muy difíciles, y la oposición tiene que ser racional, responsable, firme, que tenga sentido común, para mí”, comentó al respecto.

