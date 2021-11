Elecciones 2021: el Frente de Todos porteño será segunda fuerza y se conforma con sumar bancas para la Legislatura

Leandro Santoro, primer candidato a diputado nacional por CABA

El Frente de Todos porteño obtuvo el 24,88% de los votos en las PASO. Si el resultado se repite en las generales, lograrán el modesto objetivo de retener las tres bancas de diputados nacionales que ponen en juego, e incluso sumarían dos escaños en la Legislatura local (se quedarían con 8).

Tras la dura derrota del Gobierno a nivel nacional en las Primarias, el peronismo porteño y sus aliados esperan subir algunos puntos al verse favorecidos por la polarización y una mayor asistencia a los comicios. Aspiran a llegar al 28%, con lo que podrían hasta disputar una banca más para diputados nacionales. Sería un aporte clave en la batalla del oficialismo por mantener la primera minoría en la Cámara baja.

Sin embargo, a la hora de hacer pronósticos reina la cautela. Desde un principio, la Casa Rosada y La Cámpora apuntaron todos los cañones a la provincia de Buenos Aires, por lo que la campaña porteña se vio opacada.

Los principales referentes del Frente de Todos prácticamente no pisaron la Capital y concentraron sus apariciones al otro lado de la avenida General Paz. De hecho, en el territorio porteño no hubo acto de cierre. En su lugar, Leandro Santoro, Gisela Marziotta y el resto de los candidatos hicieron recorridas simultáneas por las 15 comunas. Todo se reservó para el multitudinario acto de Merlo del jueves, del que participaron Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

A esto se le suma una tendencia histórica del distrito a la nacionalización de sus elecciones. A nivel discursivo la campaña porteña estuvo completamente atravesada por la gestión del Gobierno y los candidatos intentaron con poco éxito marcar la agenda con temas locales, como la falta de espacios verdes o la venta de tierras públicas.

Gisela Marziotta y Elizabeth Gómez Alcorta

Con algo de resignación, en el FdT CABA reconocen que los resultados del domingo a la noche estarán inevitablemente influidos por la percepción -positiva o negativa- del rumbo de la gestión nacional. También señalan que es lógico que el oficialismo se enfoque en el conurbano, ya que allí hay más votos por recuperar.

El resultado de las PASO en la Ciudad estuvo lejos del techo del 35% de 2011 y 2019. Pero supera el 21% obtenido en 2017, por lo que les permitiría ampliar el bloque de legisladores. Sin embargo, un dato generó preocupación: Juntos por el Cambio logró arrebatarles la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y quedó a menos de 500 votos en la Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano), la única que terminó pintada de celeste.

En el sur de la ciudad está concentrado el voto duro kirchnerista que el Frente de Todos buscó recuperar durante el último mes y medio. El peronismo había ganado solo en esas dos comunas en 2019.

En las filas del FdT CABA destacan como algo positivo que la candidatura de María Eugenia Vidal no logró sumar más adhesiones que en 2019 y que todas las listas del espacio juntas no superaron el 50%. Es decir, más allá de las crisis económica y sanitaria, no hubo fuga de votos del peronismo hacia Juntos. Pero miran con cierta preocupación el surgimiento del fenómeno Milei.

Mariano Recalde junto a Santoro

Aunque en principio los libertarios le restaron votos a la lista de Vidal, también es cierto que con su discurso extremista han logrado influenciar el debate público y forzaron algunos posicionamientos políticos de Juntos: por ejemplo, Vidal se comprometió a no subir ningún impuesto desde el Congreso y Horacio Rodríguez Larreta se manifestó a favor de cambiar el régimen de indemnizaciones semanas antes de las elecciones.

En el plano político, el Frente de Todos porteño no sufrió tantas tensiones internas como la estructura nacional. El acuerdo entre el referente de La Cámpora Mariano Recalde, el asesor presidencial Juan Manuel Olmos y el sindicalista Víctor Santa María, que permitió la conformación de una lista de unidad encabezada por Santoro, no se vió alterado por el resultado de las PASO. Mientras el gobierno nacional y la administración bonaerense sufrieron fuertes recambios de nombres, en la capital Recalde continuó como jefe de campaña y no hubo otras modificaciones en el armado político.

Probablemente el resultado del domingo tampoco aclare el panorama de cara al 2023. Sin un número contundente, las aspiraciones de Leandro Santoro para ser candidato a jefe de Gobierno dentro de dos años chocarán con las del Ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, quien a pesar de las presiones eligió quedarse en el gabinete nacional en lugar de encabezar la lista de diputados. La diputada Gisela Marziotta también buscará imponer su nombre en una eventual interna y algunos no descartan que el propio Mariano Recalde quiera volver a intentarlo.

Pero en la Argentina todo puede cambiar en dos años. Nada está asegurado y nuevos liderazgos pueden surgir en cuestión de semanas. También tendrá un peso determinante la relación de fuerzas interna entre los espacios que conforman el Frente de Todos y el devenir del gobierno de Alberto Fernández.

