¿Cómo se cierra el sobre del voto?

Más de 34 millones de personas están habilitadas para votar el domingo 14 de noviembre

Más allá de que las muertes y contagios diarios por coronavirus mantienen una curva descendente, los protocolos sanitarios implementados durante las PASO continuarán rigiendo durante las elecciones generales.

Tal como informara la Cámara Nacional Electoral (CNE), los sobres que se introducen en las urnas el día de los comicios no deben estar necesariamente cerrados para que el voto sea considerado válido. También aclararon que los electores pueden llevar pegamento para sellarlos.

En la fila para votar cada persona deberá guardar distancia social y utilizar tapabocas. Además, los electores esperarán su turno afuera de la escuela si se supera el aforo en el interior.

Por otro lado, el DNI se apoyará en la mesa de votación en un lugar predeterminado sin que las autoridades lo toquen. Cada persona deberá utilizar su propia lapicera, y que no tendrá que entrar en contacto con la urna a la hora de introducir el sobre.

Entre estas recomendaciones, se encuentra también la sugerencia de no cerrar la solapa del sobre con saliva, una técnica implementada usualmente por muchos votantes, y que no es considerada segura en el actual contexto de pandemia.

Urna llena de votos

Antes de las PASO las autoridades nacionales aseguraron que los sobres pueden quedar “abiertos” y que aún así serán válidos; y que el estado de apertura o cierre del sobre “no es una causal de nulidad o de impugnación”.

“La dimensión de la boleta hace que quede dentro del sobre, contenida. Cuando el votante la introduce dentro de la urna, no hay forma de que se salga del sobre. Hay mucha gente que no sella el sobre con saliva, sino que coloca la solapa adentro. Con esto es suficiente. Si el votante cierra el sobre de esta forma, la boleta no se va a caer, ni salir, y el voto va a ser válido”, enfatizaron desde la Casa Rosada.

Cabe destacar que al inicio de la campaña circularon audios donde se indicaba que el sobre debía cerrarse ante las autoridades de la mesa electoral. Esto fue desmentido por las autoridades.

“A raíz de las consultas por un audio viralizado sobre la supuesta nulidad de los votos cuyos sobres se cierren con saliva, quiero aclarar que es absolutamente falso”, publicó la directora nacional electoral, Diana Quiodo, en sus redes sociales.

La veda electoral comenzará a regir desde las 8 de la mañana del viernes 12 de noviembre hasta el domingo, cuando se celebren las Elecciones 2021.

