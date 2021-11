La Cámara Electoral rechazó un pedido de la oposición para que los argentinos que viven en el exterior voten por correo

Argentinos votan en el exterior

La Cámara Nacional Electoral rechazó un amparo presentado por legisladores de Juntos por el Cambio en el que reclamaban que se les permitiera votar por correo a los argentinos que viven en el exterior. Los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas confirmaron la validez de un fallo que había dictado la jueza electoral María Servini que impedía el voto por correo de los argentinos que viven en el exterior. El fallo de Servini fue respaldado por el fiscal electoral Ramiro González.

La posibilidad de que los argentinos residentes en el exterior votaran por correo había sido habilitada por un decreto dictado en enero de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri (el número 45/2019). Esa posibilidad fue anulada el 23 de marzo pasado con una decisión de Alberto Fernández mediante en el decreto 189/2021, que restableció a su vez el 138 que estaba vigente desde 1993.

De acuerdo con el decreto firmado por Fernández en marzo pasado las personas habilitadas para votar que residen en otros países deberán sufragar exclusivamente de manera presencial. El voto para los argentinos en el exterior no es obligatorio. Pueden votar los argentinos mayores de 16 años que tengan asentado en su DNI su domicilio en el exterior. En el Gobierno argumentan que el voto por correo impide constatar irregularidades y recordaron que las normas exigen la presencialidad como requisito para emitir el voto, por lo que las normas electorales impulsadas por Macri en 2019 “no se ajustan a derecho”.

Contra el decreto y el aval de Servini se presentó un amparo por parte de legisladores de la oposición que pidieron una medida cautela y la declaración de inconstitucionalidad del decreto de Fernández. La demanda sostenía que que “mientras el decreto 45/2019 derogado amplía el efectivo derecho al sufragio eliminando trabas prácticas, el actual 189/2021 restablece los obstáculos al ejercicio teniendo efectos regresivos en la vigencia real de este derecho humano a la participación política, en violación a elementales principios del derechos internacional en la materia”.

La demanda rechazada por la Cámara Electoral había sido firmada por los apoderados del partido PRO a nivel nacional, Santiago Alberti, y de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Anzorreguy, por los senadores Esteban Bullrich y Laura Rodríguez Machado y los diputados Cristian Ritondo, Fernando Iglesias, Ezequiel Fernández Langan y Silvia Lospennato.

En el fallo la Cámara señaló: “Que tal como se ha señalado desde antiguo la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones pues al ser el poder llamado para sostener la vigencia de la Constitución, un avance en desmedro de las facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público”.

Y agregó que: “En este sentido, -y en el marco de lo previsto por el artículo 99, inciso 2° de la Constitución Nacional que establece que “el Presidente de la Nación […] expide las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”- no cabe duda de que el Poder Ejecutivo tiene la atribución de reglamentar las leyes”. Los jueces recordaron: “Que en ese orden de consideraciones esta Cámara ha afirmado que -más allá de la reserva de competencia legislativa para la modificación del “régimen electoral y de partidos políticos... es incuestionable que, en tanto el Poder Legislativo no adopte otra solución, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la atribución de reglamentar la implementación del sufragio desde el extranjero. Corresponde recordar que el artículo 5° de la ley 24.007 establece –en lo que aquí importa- que “[e]l Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente ley”.

“Que teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo Nacional se limitó a derogar el último decreto vigente en la materia sin establecer nuevas previsiones que pudieran alterar la ley reglamentada (Nº 24.007), y en virtud de las consideraciones hasta aquí efectuadas no puede sino concluirse que corresponde rechazar el planteo que la parte actora efectúa en su demanda”, concluyeron los jueces.

Corcuera, Dalla Via y Bejas rechazaron de esta manera el planteo hecho por legisladores de la oposición que había pedido también que se declare inconstitucional el decreto por el cual los argentinos en el exterior no pueden votar por correo.

Con un padrón de 378.892 argentinos en el exterior, en las elecciones del 2019 sufragaron 49.324 electores, de los cuales optaron por la vía postal 11.205. Macri obtuvo 77% de los votos en tanto Fernández consiguió 17%.

