Elecciones 2021: Florencio Randazzo cuestionó la respuesta del oficialismo por el crimen en Ramos Mejía

Florencio Randazzo cuestionó la respuesta de la dirigencia por el crimen en Ramos Mejía

Continúan las réplicas y críticas de la oposición por el homicidio del kiosquero cometido en La Matanza. En esta ocasión, quien opinó al respecto fue el candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo. “Es de una insensibilidad e improvisación que lo único que genera es más angustia” , cuestionó el ex Ministro a propósito de la respuesta que brindó la dirigencia actual tras el hecho.

Además, insistió sobre el oficialismo: “Ellos son los responsables de que estas cosas no pasen”. Además, advirtió sobre el problema de la inseguridad: “Se puede hacer mucho para solucionarlas”.

Asimismo, el ex ministro de Transporte agregó, en declaraciones a medios de La Plata, que lo de Aníbal Fernandez es “un ejemplo más de que el Gobierno está mirando para otro lado y no se ocupa de los problemas de la gente”.

En ese sentido, y en declaraciones a Radio Chivilcoy y La Red, Randazzo reiteró las propuestas que adelantó en el debate por la provincia de Buenos Aires: “Duplicar las penas a los que delinquen con menores, una nueva ley de excarcelación que limite a los jueces a excarcelar a quien haya cometido un delito violento y modificar el concepto de reincidencia”. Ligado a esto y a menos de una semana para las elecciones, remarcó la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad “intelectual y físicamente”. Además de “mejorar la remuneración e incorporar tecnología”.

Bajo la misma línea, señaló que “la inseguridad es un tema recurrente que aparece con mayor intensidad en la provincia” y que por esta razón, “hay que gestionar en serio” para revertir “el miedo de los argentinos”. Simultáneamente, el candidato afirmó que desde Vamos con Vos “queremos llegar al Congreso para que situaciones como la de Ramos no se repitan más”.

Finalmente, Randazzo conversó con Radio La Cielo, donde resaltó la importancia de “discutir el presente y el futuro” y de la presencia de “matices en el Congreso”. Junto con esto, aseveró que “si seguimos votando lo mismo, el resultado va a ser el mismo”.

En tanto, Randazzo ayer también ahbía destacado que la inseguridad ya no es un problema que afecta sólo a los bonaerenses, sino a todos los ciudadanos argentinos. “No hay que quedarse cruzados de brazos. Con Vamos con Vos estamos dispuestos a comenzar a debatir cuestiones importantes. Hay que empezar a gestionar con compromiso y mucho trabajo”, sostuvo.

A su vez, a menos de una semana para la celebración de las elecciones legislativas, el candidato de Vamos con Vos volvió a hacer énfasis en la importancia de poder escapar de la dualidad entre los dos partidos más grandes del país.

“Hay que ir a votar e intentar construir otro espacio político. No todo es blanco o negro. Debe haber matices (...) La única verdad es que si votamos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Nuestro partido es una buena elección”, aseguró.

Florencio Randazzo, en Infobae

El domingo, Infobae publicó una entrevista extensa con el principal candidato de Vamos con Vos, donde lanzó propuestas e hizo una autocrítica por su labor en la política durante los últimos años.

El foco del candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires está puesto en la aritmética electoral: hay más de 860 mil votos vacantes, que eligieron a candidatos de las 20 coaliciones políticas que no superaron el umbral del 1,5%; casi 400 mil electores eligieron depositar en las urnas sobres vacíos (votos blancos); y existe un teórico universo de dos millones de personas que no votó. Con 68% de participación, el ausentismo en las PASO 2021 fue récord (12,7 millones votantes habilitados vs 8,7 millones votos totales). Además, en su equipo de campaña hay confianza en poder “pescar” a aquellos (pocos) que votaron a Facundo Manes pero no están dispuestos a elegir la lista que incluye a dirigentes del PRO.

El desafío es grande. Con 318.593 votos (3,64%) Randazzo quedó en quinto lugar, detrás de José Luis Espert (4,78%), la Izquierda (4,99%), el Frente de Todos (33,25%) y Juntos (37,33%). El 14 de noviembre estará Cynthia Hotton, la candidata pañuelo celeste que llegó con lo justo a los 131 mil votos para superar el 1,5 por ciento pertinente.

