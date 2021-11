Florencio Randazzo propuso duplicar las penas de los mayores que delinquen utilizando menores

Florencio Randazzo destacó los cambios en las leyes penales que él cree necesarios

El candidato a diputado nacional por Vamos con Vos, Florencio Randazzo, destacó la urgencia de reformar leyes del código penal, después del caso que estremeció al país del kiosquero de 48 años asesinado por dos delincuentes durante el mediodía del domingo.

“Nosotros planteamos una ley de excarcelación, que limite a los jueces a excarcelar a quien haya cometido un delito violento”. Junto con este proyecto de ley, el candidato insistió en la necesidad de “equipar a la fuerza, mejorar salarios e incorporar identificadores faciales y dactilares para saber, rápidamente, quién ingresa a una comisaría”, afirmó el dirigente en declaraciones a medios de Patagones.

En tanto, Randazzo destacó que la inseguridad ya no es un problema que afecta sólo a los bonaerenses, sino a todos los ciudadanos argentinos. “No hay que quedarse cruzados de brazos. Con Vamos con Vos estamos dispuestos a comenzar a debatir cuestiones importantes. Hay que empezar a gestionar con compromiso y mucho trabajo”, añadió.

A su vez, a menos de una semana para la celebración de las elecciones legislativas, el candidato de Vamos con Vos volvió a hacer énfasis en la importancia de poder escapar de la dualidad entre los dos partidos más grandes del país.

Roberto Sabo, de 48 años, fue asesinado dentro del kiosco donde trabajaba

“Hay que ir a votar e intentar construir otro espacio político. No todo es blanco o negro. Debe haber matices (...) La única verdad es que si votamos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Nuestro partido es una buena elección”, aseguró.

El domingo, Infobae publicó una entrevista extensa con el principal candidato de Vamos con Vos, donde lanzó propuestas e hizo una autocrítica por su labor en la política durante los últimos años.

El foco del candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires está puesto en la aritmética electoral: hay más de 860 mil votos vacantes, que eligieron a candidatos de las 20 coaliciones políticas que no superaron el umbral del 1,5%; casi 400 mil electores eligieron depositar en las urnas sobres vacíos (votos blancos); y existe un teórico universo de dos millones de personas que no votó. Con 68% de participación, el ausentismo en las PASO 2021 fue récord (12,7 millones votantes habilitados vs 8,7 millones votos totales). Además, en su equipo de campaña hay confianza en poder “pescar” a aquellos (pocos) que votaron a Facundo Manes pero no están dispuestos a elegir la lista que incluye a dirigentes del PRO.

El desafío es grande. Con 318.593 votos (3,64%) Randazzo quedó en quinto lugar, detrás de José Luis Espert (4,78%), la Izquierda (4,99%), el Frente de Todos (33,25%) y Juntos (37,33%). El 14 de noviembre estará Cynthia Hotton, la candidata pañuelo celeste que llegó con lo justo a los 131 mil votos para superar el 1,5 por ciento pertinente.

Florencio Randazzo, durante la entrevista con Infobae

Precisamente, respecto al problema de la inseguridad, Randazzo dijo: “El nivel de inseguridad es una vergüenza. Parece que estamos ante un tema que no tiene posibilidad de solucionarse. A largo plazo hay que reconstruir el tejido social, pero a corto plazo tenemos un montón de soluciones. Lo primero que hay que hacer es gestionar. No tiene que ver con declarar una emergencia, sino con actuar frente a un fenómeno que preocupa a todos, como es la inseguridad. Hay que capacitar a la fuerza policial, con capacitación de todo tipo, como física, intelectual, tecnológica. ¿Cómo puede ser que una comisaría no tenga un identificador facial, para saber quién es el que entra en la comisaría detenido por un delito. Y cuando está dentro de la comisaría que se pueda matchear con una base de datos para saber los antecedentes de una persona”

Otras de sus frases más resonantes fueron:

“Tratamos de tener una mirada lo más amplia posible, entendiendo que no somos los dueños de la verdad, al contrario: creemos que se construye desde verdades relativas. Pero la grieta ha impedido las discusiones de fondo. La idea de blanco o negro, con posiciones demasiado intransigentes”.

“Lo que queremos es discutir una ley laboral sin ponernos etiquetas antes de empezar esa discusión, porque de ninguna manera estamos hablando de quitarles derechos a los trabajadores. Es importante discutir una ley para incorporar al 51% que está en la informalidad, o cómo terminamos con los planes, porque a medida que aumentaron los planes aumentó la pobreza”.

“Los dirigentes de la grieta no discuten estos temas. Por un lado, el kirchnerismo tiene poca autoridad para discutirlo porque la primera pregunta sería ¿por qué no lo hacen ahora? Y del lado del macrismo -de Juntos o de Cambiemos o como lo queramos llamar- tampoco lo discuten porque la pregunta sería ¿por qué no lo hicieron antes?”.

