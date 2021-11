Elecciones 2021: los intendentes peronistas del conurbano evitan cierres de campaña locales y apuestan todo al acto en Merlo

Alberto Fernández estuvo de recorrida por Quilmes junto a Mayra Mendoza

La intervención quirúrgica de la vicepresidenta y líder del Frente de Todos, Cristina Kirchner, modificó algunos planes de la agenda inmediata de la dirigencia, que tenía pensado realizar ayer el acto de cierre de campaña. Eso le iba a dar un margen a los intendentes para poder realizar sus propios actos. Sin embargo, el almanaque político se alteró: el evento nacional se pasó para este jueves en Merlo , el oficialismo activó una jornada de proselitismo puerta a puerta para el sábado, que describió como “el más grande de Todos”, y los jefes comunales del AMBA del FdT decidieron esperar hasta el cierre oficial, donde tendrán un rol protagónico.

“Por ahora no hay nada definido, vamos a recorrer desde acá hasta el jueves con actividades, y luego iremos a Merlo”, explicaban desde Quilmes, donde gobierna Mayra Mendoza. Pero este sábado, la Intendenta recibió a Alberto Fernández, con quien recorrió distintos puntos del municipio, en lo que significó el retorno del Presidente a la campaña de territorio.

“Les pido que no bajemos los brazos; que salgamos a recorrer las calles; que convoquemos a todos los vecinos y vecinas a que vayan a votar en defensa propia, para que tengan un futuro ellos y sus hijos; para que nuestros abuelos no sigan siendo material de descarte como fueron en la época en la que ellos gobernaron, donde no sólo hicieron caer el 20% sus ingresos, sino que además los dejaron sin medicamentos, esa es la verdad”, arengó Fernández.

En Quilmes, el Presidente recorrió la plaza Islas Malvinas, en Villa La Florida, donde dialogó con vecinos y militantes; luego junto a la Intendenta fueron a la casa de una estudiante de la Facultad de Derecho de la UBA, en Ezpeleta, que es alumna de Fernández; a la fábrica Cattorini, ubicada en la zona Oeste del distrito, y finalizaron en la planta General Belgrano de AySA, en Bernal, donde observaron las obras que se realizan en el lugar, junto a la titular de la empresa, Malena Galmarini.

El Presidente, la Intendenta y la titular de Aysa en la planta General Belgrano de la empresa de agua y saneamiento

En lo que resta de la campaña, los intendentes del conurbano acordaron hacer actividades diarias , ir a sectores donde evidenciaron una baja participación electoral durante las PASO -que en el conurbano rondó el 68%- y garantizar presencia y movilización en lo que será el acto de cierre de clausura del próximo jueves en Merlo, donde además se especula con una eventual presencia de Cristina Kirchner, para rememorar aquella primera foto donde debutó lo que fue la fórmula presidencial para la elección de 2019.

El viernes por la tarde, en tanto, hubo un encuentro entre intendentes peronistas de la Tercera sección electoral. Organizada por el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y jefe comunal en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, se reunieron para diagramar y ajustar los últimos días de campaña en la franja donde el oficialismo es más fuerte.

¿El objetivo primario de ese encuentro? Aumentar la cantidad de votos propios en la zona Sur del AMBA , la única región donde el Frente de Todos se impuso en las PASO 2021. Allí, Insaurralde -que aportó- la cuota de “territorialidad” al Ejecutivo bonaerense también pondrá a prueba su despliegue y el resultado de la jefatura de campaña en la provincia de Buenos Aires, que asumió luego de las Primeras.

Este sábado las recorridas de los jefes comunales fueron intensas con la premisa de mostrarse activos. Por ejemplo, en Berisso, Fabián Cagliardi estuvo en la feria del libro del municipio. El intendente de Almirante Brown y primer candidato a diputado provincial, Mariano Cascallares, visitó la segunda Expo Feria Rural y, luego, un centro de jubilados. En el resto de las comunas, la lógica fue igual.

En la Primera sección electoral (Norte y Oeste del conurbano), la estrategia asoma similar a la de la zona Sur para los días que se vienen. Todos activaron a la militancia con el puerta a puerta de ayer y seguirán con presencia en la calle. Además, en esta región -donde se impuso Juntos en varios distritos oficialistas- las integraciones de los concejos deliberantes hacia 2023 también son un factor que miran los intendentes.

Ante la consulta de Infobae, en distintos municipios, como San Martín o Pilar, no estaba definido un acto de cierre de campaña local, aunque sí ambos intendentes -Fernando Moreira y Federico Achával, respectivamente- harán recorridas y tendrán presencia militante, sobre todo por lugares donde el FdT no tuvo un buen desempeño electoral en las PASO.

Más campaña

Otros dirigentes de peso dentro del Frente de Todos también dedicarán los días siguientes de manera casi exclusiva a la campaña. El Gobernador bonaerense busca retomar la impronta de la campaña electoral 2019. Este sábado dio una charla en una plaza de la ciudad de La Plata ante miles de militantes, donde fue de punta contra la oposición.

Kicillof en la Plaza Malvinas, en La Plata

“ Quieren que lleguemos a estas elecciones sin el elemento central que articula nuestro movimiento: buscan llevar a nuestro pueblo a votar sin que hagamos memoria ”, dijo Axel Kicillof sobre Juntos.

Además -en clave electoral-, advirtió: “Nos tocó ir a las PASO todavía con una situación epidemiológica complicada, pero ahora podemos recorrer casa por casa, barrio por barrio y fábrica por fábrica para decir lo que pensamos”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, estuvo días atrás en el interior bonaerense. Recorrió Villa Gesell y la Séptima sección electoral -las ciudades de Olavarría y Azul- junto a la candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz. Esta semana que inicia, todos estarán en campaña.

SEGUIR LEYENDO: