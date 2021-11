Lawfare para todos y todas

Mauricio Macri concurrió por segunda vez a los tribunales de Dolores

La citación a indagatoria del ex Presidente Mauricio Macri por sospechas de espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan reavivó una tendencia que comenzó en mayo de este año con el pedido de captura internacional del diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y que se profundizó en julio con la declaración de quiebra del Correo Argentino. Me refiero a la idea de que Macri (y con él la oposición) estaría siendo víctima del lawfare, el mismo monstruo que atacó durante cuatro años a la ex Presidenta Cristina Kirchner y que ahora, como por arte de magia, habría decidido alimentarse en otras aguas.

No me interesa profundizar aquí sobre las causas judiciales que afectan a los dos ex mandatarios. Ello requeriría un análisis caso por caso, pues a esta altura sabemos que ambos fueron involucrados en causas sólidas, pero también en otras sostenidas por constructos más políticos que jurídicos. Y sabemos, además, que el resultado de los dos tipos de procesos (los fundados y los infundados) dependerá no tanto de lo que diga el derecho, sino más bien de factores vinculados al poder (político, sí, pero también económico). Se gastarán ríos de tinta para explicar hechos, leyes y pruebas, pero al final del día las garantías constitucionales y la verdad tendrán que vérselas con la autoridad real.

Pero, entonces, ¿tienen razón los ex presidentes en reclamar que son víctimas del lawfare? Bueno, no. Empecemos por explicar qué es el lawfare y qué quieren decir con ello quienes empezaron a utilizarlo en la Argentina desde que lo mencionó Cristina Kirchner en su primer discurso como senadora en 2017, siguiendo al sociólogo brasileño Emir Sader, quien por entonces lo aplicaba para trazar líneas entre los procesos penales contra la ex Presidenta, la destitución de Dilma Rousseff y la condena por corrupción a Luiz Inácio “Lula” da Silva (anulada a principios de este año por la Corte Suprema de Brasil).

El concepto fue desarrollado en 2008 en el contexto de los conflictos internacionales por Charles J. Dunlap Jr., un general mayor retirado y profesor de derecho en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Este militar define el lawfare (en sentido literal “guerra jurídica”) como la estrategia de usar o abusar del derecho para lograr objetivos operacionales sin apelar a los recursos militares tradicionales . Curiosamente, quienes lo usan son los conservadores: lo aplican para atacar a los defensores de derechos humanos que judicializan las torturas y otros abusos estatales derivados de la guerra global contra el terrorismo.

Los defensores de Kirchner, en cambio, se refieren al revival de activismo judicial contra la corrupción que se inició casi inmediatamente después de que asumió el gobierno de Cambiemos en 2015 (similar al que ocurrió con la Alianza a fines de los años 90) en el marco de un contexto regional que, según ellos, abusó del derecho y lo convirtió en un arma para destruir líderes de izquierda mediante acusaciones infundadas o incluso la prisión, con el apoyo de intereses mediáticos que fabrican condenas públicas por fuera de los tribunales. Los jueces, dicen, cumplen hoy el papel que tenían los golpes militares en el siglo XX.

¿Y Macri? Entre 2015 y 2019 la posición de Cambiemos fue que Comodoro Py se había despertado de un sueño profundo y había decidido encarar una cruzada republicana contra la corrupción. No hacía falta ninguna reforma judicial. Incluso se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal. Los casos estaban todos probados, las garantías se respetaban, los jueces y fiscales que avanzaban eran y siempre habían sido gente de bien, los que no se alineaban tenían que ser destituidos o renunciados y el Congreso debía proveer nuevas herramientas (como la llamada “ley del arrepentido”) para acelerar los trámites. El cuentito duró, como siempre, lo que dura el éxito político, en este caso de Macri.

A poco de asumir el gobierno Alberto Fernández, y en especial luego del fracaso político de las reformas judiciales que se proponía (y que en buena medida venían a romper Comodoro Py, pero para devolverle el control remoto al partido de gobierno), parte del Poder Judicial hizo una triple mortal con la que muchos casos que afectaban al kirchnerismo se fueron cerrando a la par que se activaron otros que involucraban al macrismo.

Así fue como llegamos hasta acá para ver nacer el lawfare de Macri, que por razones obvias no refiere a una conspiración imperialista para esmerilar gobiernos populares, pero que en el fondo emite la misma musiquita (“soy un perseguido político”).

Pero si hay lawfare para todos y todas, entonces no hay ningún lawfare. Sobre esto, los defensores de unos y otros querrán entretenernos discutiendo la aplicabilidad del concepto: "eso no es lawfare", "lawfare es lo que me hicieron a mí", "mi lawfare es más grande que el tuyo", etc. En eso nos tienen desde hace meses.





¿Qué es el lawfare en el contexto de la Argentina?

Un recurso retórico que vino a esconder el problema real que explica las desventuras de Kirchner y Macri, pero también las nuestras como sociedad: la falta de independencia y el sometimiento del Poder Judicial al poder real (político, económico, mediático, sindical, etc.). De allí derivan no solo los casos endebles que el poder manda a construir para castigar a sus adversarios, sino también los casos sólidos que manda a destruir para proteger a sus tropas.

Por el modo en que son designados, removidos y (no) controlados durante el ejercicio, los funcionarios judiciales están a tiro del poder. Su supervivencia, bienestar y posibilidades de crecimiento dependen casi nada de su idoneidad y casi todo de sus conexiones y sumisión. Para preservarse, el sistema de justicia es bastante astuto en la lectura del escenario político, lo que por supuesto incluye garantizar la impunidad de su propia corrupción. La justicia penal puede ser igual de efectiva para proteger a los poderosos funcionarios de turno durante años y para imputarlos, indagarlos o procesarlos en cuanto pierden una elección . En más del 90% de las principales causas de corrupción, los funcionarios fueron imputados o procesados solo después de haber dejado sus cargos. La tolerancia con los grandes jugadores del sector privado es aún mayor, pues el poder económico es más permanente. Ocurrió en 1999, en 2015 y en 2019, y se repetirá en el futuro.

Los políticos lo saben. Sin embargo, las ansias de independencia judicial que despliegan cuando son oposición se convierten en más y mejores cadenas apenas les toca gobernar. A la sociedad le queda la justicia poética: en las buenas los cínicos manejan el sistema, pero en las malas toman de su propia medicina.

