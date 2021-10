Carlos Melconian criticó el mensaje del Presidente al FMI: “Le habla a Cristina y a la hinchada, pero no piensa eso”

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Central

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, criticó la postura que adoptó Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el acto frente a militantes que encabezó este miércoles en homenaje a Néstor Kirchner, a 11 años de su muerte: “Le habla a Cristina y a la hinchada, pero no piensa eso”.

Ayer, Alberto Fernández fue el único orador del encuentro que se realizó en la cancha de Deportivo Morón, entre gobernadores, sindicalistas y otros dirigentes del oficialismo. Si bien comenzó recordando con afecto a la persona que lo eligió como jefe de Gabinete, Alberto Fernández brindó un discurso con alto contenido político.

“Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”, manifestó eufórico el mandatario.

Las declaraciones de Fernández llegan a horas del inicio de la gira que hará por Europa, donde en el marco de la cumbre del G20 en Roma y la Conferencia por el Cambio Climático, volverá a buscar respaldo político internacional en la negociación con el Fondo. De hecho, en la capital italiana mantendrá un encuentro con la directora gerente del Fondo Kristalina Georgieva donde insistirá con que Argentina necesita un plazo extenso para pagar la deuda de capital y planteará que pretende sumarse a cualquier otra iniciativa del organismo que permita auxiliar la situación de las reservas públicas ya que el año próximo Argentina tiene que pagar 18 mil millones de dólares, partidas que no existen en el Banco Central.

“No sirve para nada” , sentenció el economista Carlos Melconian al ser consultado en A Dos Voces (TN) por el discurso de Alberto Fernández en Deportivo Morón. Y justificó: “Si al final vas a arreglar (con el FMI), es puro costo”.

Para el ex titular del Banco Central, el presidente “le habla a Cristina y a la hinchada” , pero “Alberto no piensa eso... El kirchnerismo en una de esas no piensa eso, ni Cristina Fernández”, afirmó.

Resaltando que “lo importante es el resultado en crecimiento, empleo, e inflación”, el cual por el momento “es malo”, Melconian sintetizó que en el Gobierno “al final no le hablan a nadie”. “Lo único que va a importar es el 22 de marzo, el día que hay que pagar, y el mes siguiente que técnicamente no entraste en default”, declaró.

Alberto Fernández, el único orador del homenaje a Néstor Kirchner (Franco Fafasuli)

El economista también aprovechó para criticar el control de precios que ordenó la Secretaria de Comercio Interior. Afirmó que “lo metieron por el resultado en las PASO” y señaló que “no sirve para nada”.

Sobre la contienda electoral analizó que en las Primarias “hubo un corte vertical”. Es decir, “no es que Palermo y Recoleta fueron en contra del Gobierno, la sorpresa, la gran expectativa, es que aquél al que supuestamente le hablaban, dijo ‘no me jodan’”.

“Esta elección no fue un voto para la oposición, es un voto de que ‘la ruta bolivariana yo no la quiero’”, aclaró. “No mezcles pobreza, problema laboral de la gente con la ruta bolivariana. Macri fue presidente y el kirchnerismo ganó en el conurbano, hoy no ocurrió eso. La gente está preocupada por sus problemas de todos los días pero hacen actos donde arrancan para otro lado. La gente puede acompañar si tiene calidad de vida”, opinó.

También apuntó contra el ministro Martín Guzmán, quien días atrás cargó contra los referentes de Juntos por el Cambio y los tildó de “antiargentinos”: “No te rebajes, Guzmán, sos ministro, laburá” .

